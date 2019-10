Martha Isabel Alvarado – El mal ejemplo cunde

.-Normales Rurales, ‘se levantan en armas’

.-Gobernación maneja plazas magisteriales

.-Esteban Moctezuma ‘llora’ a Queta Basilio

.-Recordando nuestros ‘Broncos’ ganadores

Difícil de entender, la actitud del Secretario de Educación, adscrito al Gobierno de México, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, en el marco de los disturbios que han protagonizado a últimas fechas, estudiantes de distintas escuelas Normales del país.

Como es sabido, a principios de octubre, estudiantes de la Normal Rural “Lázaro Cárdenas”, en Tenería, Estado de México, ‘retuvieron’ por espacio de 10 días, 92 autobuses de pasajeros, con sus respectivos choferes.

Mediante dicha acción (que en la ley estaría tipificada como secuestro), los normalistas de Tenería “gestionaron” que se les brindara estabilidad laboral, una vez egresados de las aulas.

Para sorpresa de muchos, quien se hizo cargo de atender dicho problema, no fue el propio Secretario de Educación, ESTEBAN MOCTEZUMA, sino el Sub Secretario de Gobernación, RICARDO PERALTA SAUCEDO, quien recibió a un grupo de estudiantes del plantel en mención, en las oficinas centrales de la Dependencia ubicadas en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México.

Trascendió, que el ex Director General de Aduanas y ahora segundo de a bordo de la SEGOB, llegó a un ‘acuerdo’ con los estudiantes de la mencionada Normal rural, a fin de que estos liberasen a los autobuses y choferes secuestrados, a cambio de otorgarles 84 plazas federales automáticas, así como el pago de becas completas.

¿O sea, que el manejo de las plazas magisteriales es ahora atribución de Gobernación, y no del titular de la SEP?. ¿O cómo?.

“Estaban acostumbrados a ser recibidos a toletazos y con gases lacrimógenos, por eso de entrada toman ese tipo de medidas que no se celebran, que no deben de ser, que no se debe de violentar la ley bajo ninguna circunstancia, mucho menos secuestrar personas y autobuses, vaya, de ninguna manera”, declaró Peralta Saucedo, ante las críticas de que ‘solucionó’ el problema de los estudiantes de Tenería con ‘apapachos’ y no mediante la aplicación de la ley.

Bien dice conocida frase: “el mal ejemplo, cunde”, y en ese sentido, el pasado domingo, estudiantes de la escuela Normal de Mactumaczá, en el estado de Chiapas, gobernado por Morena, bloquearon un Libramiento y tomaron camiones de pasajeros, enfrentándose posteriormente a la policía que intentó desalojarlos.

Los estudiantes de Mactumaczá, explicaron, que protestaron para exigir al gobierno que se otorguen más becas estudiantiles. Y lanzaron un amago, de que, si no son atendidos en sus demandas, generalizarán sus protestas y prenderían fuego a los autobuses.

Qué tal no estará el desbarajuste en este tema de las escuelas Normales Rurales, que hasta las mujeres estudiantes de la “Carmen Serdán”, ubicada en Puebla, se animaron a ‘plantear’ sus gestiones, consistentes en que se les otorgue mayor Presupuesto y se les mejore su Programa de Alimentación, ‘secuestrando’ autobuses.

Pero ¿qué creen?. De ninguno de esos escabrosos temas habla el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en sus redes sociales. Las publicaciones más recientes de su Twitter, refieren: “En mi niñez, uno de los sucesos más significativos fue ver a la primera mujer encender el fuego olímpico. Despedimos con profunda pena a Enriqueta Basilio, una gran atleta y un orgullo de nuestro país”.

¿Será que el Jefe de Jefes de la SEP goza del ‘blindaje’ que implica tener un Padrino como el empresario RICARDO SALINAS PLIEGO?.

Para los amantes del béisbol, este es un día muy especial, pues podría definirse en esta fecha el ganador de la Serie Mundial 2019, luego de que ninguno de los dos protagonistas: “Astros” de Houston y “Nationals” de Washington, ha podido ganar sus respectivos juegos en casa, dando paso a un gran final inédito.

Ojalá Nationals ‘saque la casta’ hoy, y disfrutemos de un 7º juego.

Algo muy semejante ocurrió en 1981, con la final del Béisbol de Liga Mexicana, que disputaron Diablos Rojos del México y “Broncos” de Reynosa, toda vez que el equipo capitalino ganó en Reynosa 4 juegos y la novena fronteriza hizo lo propio ganando 3 juegos en el Parque del Seguro Social de la Ciudad de México.

Mención aparte merece el sinaloense JOSÉ URQUIDY, que 20 años después de la hazaña consumada por el gran FERNANDO VALENZUELA con “Dodgers”, se convirtió en el segundo pitcher mexicano que abrió y ganó un juego de Serie Mundial.

¡Qué mandones andan los de Sinaloa últimamente!.

Hoy nos despedimos con una felicitación de cumpleaños muy especial, para nuestro muy querido compañero y amigo LUIS ALONSO VÁZQUEZ, Director General de “Reporteros en La Red”, que este día le arranca una hoja más al calendario. Abrazo fuerte.

CONTRAFUEGO: Y luego dicen que en la 4-T no hay “floreros”.

Hasta la próxima.