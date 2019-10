Carlos López Arriaga – Dudas, dudas, dudas…

Carlos López Arriaga – Dudas, dudas, dudas…Habemos video, con firma explícita de SEDENA. Queda claro que el procedimiento de arresto a OVIDIO GUZMÁN ocurrió en los términos narrados por la versión más optimista.

Sin disparar un tiro. Pero no podemos celebrarlo porque resultó un rotundo fracaso en su finalidad esencial.

Dejó muertos y heridos, desató terror entre la población, aunque lo dejaron ir, convirtiendo al gobierno en hazmerreír internacional.

El video entregado por SEDENA nos permite también desmentir aquello de que los soldados iban “pasando por ahí” cuando civiles armados les dispararon y por eso intervinieron.

Mentira flagrante, así no ocurrieron las cosas.

No fue casualidad, iban por la persona concreta, con orden de aprehensión para fines de extradición.

Las imágenes del citado video muestran un espacio doméstico, donde los soldados irrumpen para hacer efectiva la detención sin mayor resistencia.

OK, esto queda claro, aunque no todo es miel sobre hojuelas.

En el mismo momento, se permite a jefe delictivo hacer una llamada.

La cual se verifica cuando el procedimiento de su captura todavía no termina.

Cuando falta aún la maniobra de traslado para que el susodicho sea puesto a disposición de la autoridad competente.

Lo cual es fácil de entender, si ponemos atención a la pista de audio.

Al tiempo en que dicho operativo ocurre, se escuchan detonaciones en segundo plano.

Disparos secuenciales y también ráfagas.

Es la gente del cártel que llega en su auxilio y genera un “topón” con los efectivos gubernamentales que cuidan el exterior de la vivienda.

Ahí es cuando OVIDIO emite desde el celular la orden a sus huestes de bajar la guardia, cuando les dice…

-“Ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo, por favor. Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo. Dígales que se retiren. Pero ya dígales, ya no quiero que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadre por favor!”

Orden imposible de cumplir, por más importante que sea el personaje que la pronuncie.

Sobre todo porque un rápido vistazo permite constatar que la proporción de fuerzas favorece a la delincuencia.

Solo un pequeño grupo de soldados tiene a su cargo la maniobra.

No participan los centenares de efectivos que las fuerzas del gobierno tienen destacamentadas en la zona.

El caso es que la ciudad y la municipalidad completa quedaron sitiadas.

Que AMLO lo explique, en términos legales, objetivos, rigurosos, sin recurrir a las chanzas de la madre TERESA, los santos cristeros o MAHATMA GANDHI.

¿FALLA DELIBERADA?

La ausencia de una eficaz estrategia de salida permitió a los efectivos del cartel reaccionar a tiempo y de manera contundente.

Al paso de los días, se leen y escuchan versiones de especialistas preguntando por qué no se instrumentó un traslado por aire, desde el punto mismo del arresto.

La pérdida de tiempo en su traslado por tierra es lo que permitirá a centenares de sicarios tomar eficazmente posiciones estratégicas y amenazar de manera abierta a la población pacífica.

Tantas fallas, demasiadas, obvias, chuscas, reiteradas, que en el lenguaje castrense tienen referencias precisas.

Cito la estimación de una fuente muy cercana que conoce al dedillo la cultura militar:

En un operativo a ese nivel, deben llegar las tropas y poner a todo adulto involucrado boca abajo, se les esposa, se les pone capucha y van para afuera.

En cuanto al dicho de que fue un hecho fortuito, tampoco es cierto.

Los protocolos militares de aprehensión ya tienen algo que se llama procedimiento sistemático para operar.

Lo cual significa que teniendo en sus manos la orden de aprensión y una vez localizado el objetivo, se informa al escalón superior, luego al siguiente y se orquesta todo el apoyo militar.

¿Y cuál es el apoyo?… helicópteros, tanquetas, todo.

Atender los denominados “cinco círculos de seguridad”.

Lo cual incluye proteger instalaciones.

No puede entenderse un operativo de esta magnitud sin dar seguridad al punto donde será llevado el detenido.

La impresión general es que no aplicaron las reglas básicas. Ninguna.

Reinó la improvisación, la anarquía, el desorden.

Incurrieron en el autoboicot.

De manera deliberada obviaron procedimientos y precipitaron las cosas.

Parecería, incluso, que el fracaso estaba previsto desde los primeros pasos.

Tal vez porque no creen, no confían en la autoridad superior que dio las órdenes desde Palacio Nacional.

Las cumplieron a regañadientes, en pequeña escala, con los resultados que ya sabemos.

MUCHOS PENDIENTES

En fin, ya está preso y sujeto al procedimiento de ley, el abogado poblano JUAN CARLOS LASTIRI, quien fuera subsecretario de SEDESOL en los tiempos venales de la (también presa) ROSARIO ROBLES, bajo el gobierno de PEÑA.

LASTIRI ha sido diputado local, alcalde de su pueblo (Zacatlán) y diputado federal.

Formó parte del primer círculo que rodeó a ROBLES BERLANGA, junto a EMILIO ZEBADÚA y RAMÓN SOSAMONTES, entre otros.

Más despacio de lo que la opinión pública quisiera, se va deshojando la margarita por lo que se refiere a la llamada “ESTAFA MAESTRA”.

Megafraude donde también salen raspados los exsecretarios que, habiendo relevado a ROSARIO, jamás dieron cuenta de sus irregularidades, VIDEGARAY y MEADE.

Paso lento que todavía exhibe pendientes imperdonables, como:

(1) El llamar a cuentas a los rectores de ocho instituciones públicas de educación superior, involucradas en la facturación fantasma de millonarios fondos federales. Cinco ubicadas en Tabasco, tres más en Morelos, Campeche y Estado de México.

(2) Capturar a EMILIO LOZOYA AUSTIN, el evasivo exdirector de PEMEX, aún prófugo

(3) Dar pasos efectivos en la investigación contra el sindicalista CARLOS ROMERO DESCHAMPS.

Ello, antes de que la gente empiece a pensar que su renuncia a la dirigencia del STRPRM fue un acuerdo tramposo al más alto nivel, a cambio de impunidad.

(4) Desde luego, el exgobernador veracruzano JAVIER DUARTE OCHOA, que también despierta un tufo pútrido a negociación, pese al monto gigantesco del fraude cometido en su estado.

(5) La ubicación y comparecencia de su esposa KARIME MACÍAS en Londres. Moneda en el aire, en razón de que enfrentará en libertad su proceso de extradición, lo cual hace pensar lo mejor y lo peor.

(6) Igual está en suspenso el saber hasta donde existe (o no) decisión presidencial de llevar hasta sus últimas consecuencias los casos de JUAN COLLADO y EDUARDO MEDINA-MORA.

Más todo lo que falta y falta mucho.

BUZÓN: lopezarriaga21@gmail.com

WEB: http://lopezarriaga.blogspot.com