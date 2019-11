Martín Sánchez Treviño – Gobernador Vaca entre los primeros sitios por su gestión

La festividad de los difuntos que data desde tiempos ancestrales y se ha fortalecido con las practicas de las nuevas generaciones, que siguen con el ejercicio de la muerte con una naturalidad que trasciende a todas las culturas que hay en el mundo. Quizá por ello el 7 de noviembre del 2003 la Organización de la Naciones Unidas la Ciencia y la Cultura UNESCO, declaró la festividad de los difuntos en México, como patrimonio de la humanidad, considero que es una de las expresiones culturales más antiguas de los grupos indígenas.

Quizá por ese motivo en la población mexicana hay una actitud espontanea respecto a la festividad de los muertos, es un elemento intrínseco de cada familia, de cada persona, de las sociedades que durante la historia se han manifestado en sus prácticas religiosas.

Los muertos los celebran los pobres los mismo que las sociedades pudientes que los sectores marginados del resultado del trabajo y la productividad, que de manera paralela esta relacionada con el catolicismo. Por ello, la misma Unesco organismo de la ONU la define como una práctica del sincretismo de los mexicanos.

La muerte los mismo que Dios, y el mundo, son los tres temas centrales de la tarea de los pensadores, en particular de los filosos. El siglo anterior en el noreste del país surgió un pensamiento cuya corriente fue aceptada a nivel mundial, con una aceptación particular en Italia y Alemania. Su autor fue Agustín Basave Fernández del Valle. La valioso para los pensadores de la corriente existencialista, fue en particular abordo uno de los temas torales del existencialismo.

Que a la vez dice relación con la psiquiatría, ya es una de la ramas de la medicina que atiende los problemas del estado de animo de las personas. Los antiguos consideraban que el estudio del psique era el estudio del alma.

Hablar de la muerte es habla de cada individual personal, decía el maestro Basave Fernández del Valle, que evitar hablar de la muerte es como negar que la persona es, porque la muerte es una de las esencias del hombre, pues consideraba que había una correlación estrecha. Decía que las canas es una muestra de que las células de cada persona mueren cada día lo mismo que las arrugas.

En otro orden, los ganaderos tamaulipecos hicieron una donación importantes, en el marco de la subasta ganadera que tuvo lugar el sábado anterior, en el salón de subastas en los Terrenos de la Feria, donde fueron subastados diversos lotes de ganado bovinos, los productores pecuarios donaron el valor de 35 lotes de ganado para beneficiar al sistema para el desarrollo integral de la familia, en el evento participaron el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez Leal de García Cabeza de Vaca.

En tanto que la empresa Arias Consultores en su ultima encuesta ubicó en los primeros lugares al gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, quien

recibió el 54 por ciento de aprobación de los tamaulipecos encuestados a través de un ejercicio aplicada por esa empresa entre la población de Tamaulipas.

Los resultados de la empresa Arias Consultores se orienta en el mismo sentido de otras encuestadoras que han hecho del dominio público estudios de esta naturaleza, es importante que al concluir el tercer año de la administración gubernamental se presenten estos estudios, porque hay expectativas de que el gobernante desarrolle todas sus habilidades para que por sus gestiones y acciones en favor de la población mejore su posicionamiento en la lista de los mandatarios de las 32 entidades de la república mexicana.

El reto deberá ser que en futuros estudios de opinión, el gobernante ocupe el primer sitio de las encuestas o preferencias. Aunque es satisfactorio que por su gestión se le ubique en los 5 primeros mandatarios.