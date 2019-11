Humo Blanco

Clemente Castro González – Unos llegan y otros se van

Se esperaba que se dieran cambios en la administración estatal y eso sucedió el pasado viernes cuando el gobernador, FRACISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, entregó nombramiento a cinco secretarios y a varios funcionarios más.

Para empezar ahora si son titulares de Educación y Bienestar Social, MARIO GÓMEZ MONRROY y RÓMULO GARZA MARTÍNEZ, en forma respectiva, en tanto que ambos llevaban meses en calidad de encargados de despacho.

Lo que se señala es que ambos son de la confianza del jefe del ejecutivo estatal y, por tanto, se consolida su equipo a la mitad del sexenio.

Otros movimientos se dieron en la Secretaría del Trabajo, a la cual llega MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL ONGAY, en sustitución de ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ, mientras que en la secretaría de Administración el nuevo jefe es JESÚS ALBERTO SALAZAR ANZALDÚA.

En donde también se dieron modificación en lo más alto de la estructura es en Pesca y Acuacultura, con la designación de ANTONIO GARZA DE LA YTA.

Con respecto a puestos de segundo nivel tenemos que FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, quien hace unos días estaba al frente del Partido Acción Nacional (PAN), es a partir del primero de noviembre, subsecretario de Planeación de Educación, mientras que al anterior jerarca de esa área, HUMBERTO ZURITA ERAÑA, lo colocaron en la subsecretaría de Gobierno.

No fueron los únicos relevos que se dieron en la SET, en tanto que LUIS BRAVO GUTIÉRREZ ocupa la Unidad Ejecutiva de esa dependencia y su ex responsable, MARIO LEAL RODRÍGUEZ, pasa a ser el director General de Colegio de Bachilleres (COBAT), en sustitución del CESAR GUERRA MONTALVO.

Al que igual le tocó estar entre los agraciados es a ÁNGEL DE JESÚS CAOVARRUBIAS VILLAVERDE, mismo que pasa a ser el director de Instituto de la Juventud.

En realidad hubo más ajustes pero los señalados son los de mayor significación.

A propósito del tema, al que renunciaron fue al gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) en Victoria, HUMBERTO CALDERÓN ZÚÑIGA.

El ahora es funcionario es familiar del diputado ARTURO SOTO ALEMÁN, al que se la atribuía haberlo recomendado para que llegara al cargo.

La verdad es que CALDERÓN entró al organismo en un mal momento, en tanto que sus antecesores lo dejaron en la ruina.

Por si fuera poco la temporada de estiaje fue sentida y los problemas causados por fugas y daño de los equipos de bombeo, aunado a “broncas” con el suministro de la energía eléctrica contribuyeron a la caída del personaje en mención.

A la debacle del ex servidor público pudieron contribuir los trabajadores de la COMAPA porque, al parecer, no les daban buen trato desde la gerenencia.

Si ello fuera poco, se dice que HUMBERTO llegó con una serie de recomendados y amigos, que carecían de experiencia en el manejo de la Comisión.

Pero en síntesis, los que le saben al tejemaneje de los asuntos del poder asegura que, en realidad, lo que ocurrió no es más que una señal de que el diputado SOTO ALEMÁN no trae el respaldo que, no hace mucho, recibió del jefe político de la entidad.

Veremos que es lo que sigue por aquello de que las desgracias no vienen solas.

RULETA

Que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró que las legislaturas pasadas-62 y 63-, en la Cámara de Diputados, se gastaron más de cinco mil millones de pesos y no lo comprobaron.

Lo que puedo haber sucedido es que los mandos de la llamada cámara alta y las dirigencias de los partidos políticos, usaron ese recurso para favorecerse de manera discrecional.

Se sabe que para mantener determinados controles, al menos esto se hacía antes-, el gobierno en turno abría la cartera y daba sumas millonarias con la finalidad de que se invirtieran en el manejo político.

Ni más, ni menos que comprar “conciencias” para que los “representantes populares” levantaran la mano y aprobaran las leyes que el ejecutivo federal promovía a través del instituto en el poder.

Se recuerda que en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, para que los diputados aprobaran un paquete de reformas, en que iba la energética, les dieron a los diputados un bono de un millón de pesos,

aunado a que, con cargo al erario público, les pagaron a los legisladores viajes al extranjero.

Eso sin contar que, cada año, en el periodo en mención se les asignaban, a cada diputado, 20 millones de pesos para que los destinara a obras en su distrito, según lo determinara el “benefactor” que, dicho sea de paso, se llevaba su “moche”.

AL CIERRE

La empresa Arias Consultores acaba de sacar el resultado de una encuesta en la que se da cuenta de la aprobación de los gobernadores de entidades del país, a los que se coloca en una lista con el encabezado de mejores, regulares y peores.

En ese sentido, el mandatario GARCÍA CABEZA DE VACA aparece en el segundo lugar de entre los mejores.

+.-Dese luego que debe tener fondo el mensaje que el presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, publicó en redes sociales, en donde señala que “el pueblo no permitirá otro Golpe de Estado”.