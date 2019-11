Martha Isabel Alvarado – El estilo personal de gobernar

.-La “4-T” va de tragedia en tragedia

.-EU nos quiere aventar el salvavidas

.-Lanzarán hoy, ‘exhorto’ a Maki Ortiz

.-Exigen apoyar más, Turismo Médico

Qué lamentable, que, a nuestro México lindo y querido, se le carguen las tragedias, un día sí, y el otro también.

Aún no sale el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’, encabezado por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR del tema de Culiacán, y se le viene encima la desgracia de la familia LE BARÓN, avecindada en los estados de Sonora y Chihuahua.

Sin embargo, quizá la peor tragedia para el Presidente, sea, que su equipo de colaboradores no le está funcionando, sobre todo, en el tema de Seguridad, que es la principal demanda de la sociedad.

A grado tal, que el Presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP, al ver que la violencia ha desbordado en México, impactando a paisanos suyos radicados acá (en este caso los Le Baron), nos quiere aventar ‘el salvavidas’.

Así lo dijo ayer textualmente el inquilino de la Casa Blanca en una serie de ‘tuits’ que publicó a hora temprana:

“Una familia y amigos maravillosos de Utah, quedaron atrapados entre dos crueles carteles de la droga, que se disparaban el uno al otro, lo que terminó con la muerte de muchos grandes estadounidenses, incluidos niños pequeños, y algunos desaparecidos”, publicó el mandatario estadounidense, lamentando lo sucedido a integrantes de la familia Le Barón, en un punto cercano a San Miguel Bavispe, Sonora.

Y agregó: “A veces necesitas un ejército para combatir a otro ejército”.

“Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, aseguró Trump.

Se le podrán criticar muchas cosas al Mandatario Norteamericano, pero en este caso su reacción sería loable, por cuanto refleja interés en proteger a sus conciudadanos en desgracia.

A como están las cosas, cualquiera diría, que está bien que el gobierno de Estados Unidos nos eche ‘una manita’, no sólo para salvaguardar a ciudadanos norteamericanos que viven en México, sino para proteger a la sociedad en general.

Pero ahí está el artículo 76 Constitucional, que en su fracción III establece, al enumerar una serie de atribuciones del Senado: “Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas”.

Es decir, que, sin la autorización del Senado, el titular del Poder Ejecutivo no podría aceptar la ayuda militar que le ofrece E.U., y en particular el Presidente Trump.

Al cabo que ni quería AMLO. Y no precisamente por el dique legal que entraña el artículo 73, si no, por lo mal que habrían ‘visto’ algo así, BENITO JUÁREZ y FRANCISCO I. MADERO, que ‘inspiran’ su ‘estilo personal de gobernar’. Aunado a su propia creencia, de que “el fuego no se apaga con el fuego”.

Capaz que, si AMLO organiza una ‘consulta’, de esas que tanto le gustan, para que ‘el pueblo bueno y sabio’ diga si nos deben ‘echar la mano’ o no los ‘gringos’, para apaciguar la violencia que priva en diversas regiones, se llevaría una sorpresa.

En un mensaje de Twitter que publicó el 13 de mayo de 2017, dijo López Obrador: “Napoleón decía: si el crimen y los delitos crecen, es evidencia de que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada. Aplica”.

Por cuanto hace a los temas de Tamaulipas, si otra cosa no sucede, en la sesión que se llevará a cabo hoy en el Congreso Local, la diputada priista OLGA GARZA RODRÍGUEZ, desde Tribuna, lanzará un exhorto a la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, para que apoye actividades como el Turismo Médico, según lo dijo la propia legisladora en un adelanto que dio en el programa “Reporteros en La Mesa”, la tarde del lunes.

Señala Garza Rodríguez, que Reynosa cuenta con 9 diputados locales, de diversos Partidos, y espera que todos apoyen dicha moción. ¿Será?.

Ante el micrófono, GARZA RODRÍGUEZ ‘balconeó’ a otro integrante de la LXIV Legislatura Estatal, en este caso el diputado de Morena, plurinominal también, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, diciendo: “Anda alborotado que quiere ser presidente municipal, dando dinero”.

CONTRAFUEGO: El ‘efecto-bonilla’, de pacotilla.

Hasta la próxima.