Marco A. Vázquez – Pa´ las cheves

Lo veo y me da sed, lo percibo, como dice el vulgo, crudo, quizá sea porque rara vez huele a perfume, lo común, dice una amiga que se lo encuentra muy seguido, es que huela a alcohol, como si anduviera ebrio.

La ciudad que dirige, la capital del Estado, es un fiel reflejo de su aspecto, huele a drenaje por todas partes, las fugas de aguas negras son más comunes que el agua en las llaves de los hogares, los baches abundan por todas partes, es un desastre de pavimentos y ni para qué hablar de los servicios de recolección de basura o alumbrado público, andan igual.

De su administración lo más destacado es una foto que se obtuvo de las redes sociales de su secretario particular en Los Cabos, a donde acudieron juntos a quien sabe qué cosa, de eso no se supo más, y también se habla de cientos de irregularidades en todos los sentidos, anda tan mal el alcalde de Victoria que se hizo un trabajo en redes para localizar una obra financiada con dinero municipal y no se encontró una sola, quizá exista, pero todavía no encontramos quien la pueda presumir.

Le detalló lo anterior sobre la situación de la capital del Estado que está en manos de alguien que se dice presidente municipal, de Xicoténcatl González, que no ha hecho nada por mejorar nuestras condiciones, que en su campaña señaló mil errores y prometió curar la ciudad qué, según él, ya estaba en terapia intensiva y sabía cómo sacarla de ahí, el caso es que no hemos cambiado sino para empeorar, que ni siquiera se sabe en qué ha invertido los cientos de miles de millones de pesos que tiene como presupuesto anual este municipio.

Bueno, una parte del dinero si se conoce en que se invierte, es el alcalde mejor pagado de México, igual se ha permitido regalarle bonos de 30 mil pesos a funcionarios municipales que le caen bien, incluido su cabildo, también se presume que dio empleo a familiares de él y otros miembros del cabildo y el resto está repartido quien sabe dónde.

Todo viene a colación porque Xico forma parte de un grupo de alcaldes que le están reclamando más dinero al gobierno federal, que dicen el presupuesto no alcanza para sus proyectos y ayer hasta se atrevieron, esos alcaldes, a romper una puerta, tratar de impedir una sesión y causar daños en la Cámara de Diputados, la intención era presionar a los legisladores que son los que reparten el presupuesto para que se les diera más dinero pero al parecer no lograron nada.

Por supuesto que los municipios requieren recursos, si me apura Victoria necesita mucho más dinero del que parece, el problema es que los ediles quieren presupuesto para seguirlo gastando a placer, en amigos, en cómplices, en personajes de los que no se sabe porque cobran cantidades tan altas si no hacen nada, si nadie los conoce.

Con poco margen de error le podría decir que el resto de los alcaldes que reclaman dinero de forma bronca es porque no han tenido, ni tienen, ni tendrán, capacidad para diseñar proyectos, para gestionarlos en las instancias correspondientes, para conseguir financiarlos, deben existir las excepciones pero, tampoco las conocemos.

Para que se dé una idea real de la situación, según el Diputado federal por el Distrito con cabecera en Victoria, Mario Ramos, al alcalde de esta capital le requirió proyectos desde el mes de agosto con el objetivo de buscar recursos para los mismos, dice que no hubo uno solo, todavía se ofreció hace días a gestionar algo aunque está última vez lo hizo con la advertencia de conseguir la promesa de que no se lo gastarían en bonos de 30 mil pesos para los allegados al edil o de plano bajarlos etiquetados a cada proyecto que se presente.

Ahí está el problema de los alcaldes que reclaman presupuestos más alto en la cámara de Diputados y la federación, tienen mucha razón cuando dicen que el federalismo debe ser cada vez más fuerte, igual cuando reclaman que les hace falta dinero para cubrir las necesidades de sus municipios el problema es que nada de eso protegen con proyectos, peor aún, que por la forma cómo van a reclamarlos, por el aspecto que han tenido durante sus administraciones y la fama que se han ganado, caso Victoria, da la impresión de que les urge más lanita para completar pa´ las cheves y no para el beneficio de sus pueblos por los que, hasta hoy, no han tenido éxito y, parece, no lo tendrán y es una lástima porque los afectados, como siempre, seremos los del pueblo…

En otras cosas… La edición del 2019 de la Feria Tamaulipas recibió en total a 403 mil personas, la mayoría habitantes de la capital tamaulipeca y de los municipios de la zona centro del estado, quienes pudieron disfrutar de diferentes actividades culturales, gastronómicas, y artísticas, además de todas las atracciones peculiares de la Feria Tam.

La festividad presentó un saldo blanco, desde que inició el día 18 de octubre al 3 de noviembre, lo cual se logró con la coordinación de las diferentes corporaciones que participaron en el evento y que con antelación definieron las actividades de prevención y auxilio en caso de ser necesarias.

Los 24 municipios participantes de la zona centro demostraron con actividades gastronómicas, artísticas y culturales la gran riqueza que posee el estado, destacando así su participación al ser la plaza Tamaulipas uno de los lugares más concurridos por los visitantes durante los 17 días.

En el marco de la Feria Tamaulipas 2019, se realizaron eventos especiales como el Primer Festival del Mezcal y la Cerveza Artesanal, que reunió a los cerveceros artesanos inscritos en el programa Hecho en Tamaulipas de la Secretaría de Desarrollo Económico; y el Grill Fest en donde más de 6 mil personas probaron platillos y asados completamente gratuitos.

Este año, la Feria Tamaulipas recibió como estado invitado a Aguascalientes, que con toda su cultura y tradiciones tuvo una gran participación, atrayendo la atención de las personas con una muestra gastronómica y una selección de artistas representativos del estado, dejando una muy buena impresión.

