Marco A. Vázquez – Se puede poner peor

En su combate a la corrupción el gobierno federal está dando palos de ciego, tira para todas partes y nomás no le atina al objetivo que es resolver los problemas de la sociedad, de este pueblo que en su inmensa mayoría les dio la confianza con la esperanza de que ya nunca más los políticos fueran iguales.

Empezó su combate a la corrupción en las guarderías, se les ocurrió cerrarlas para que no se robaran el presupuesto y lo único que provocó que es que miles de madres trabajadoras no tuvieran donde dejar a sus hijos mientras ellas buscaban dinero para alimentarios, siguió con el combate a la corrupción en el área de salud y es fecha que hospitales y clínicas carecen hasta de paracetamol porque las “compras consolidas”, que se refiere a comprar todos los medicamentos que requieren sus hospitales del país en un solo paquete para abaratar precios, resultaron más caras que las que se hacían en el pasado ya que además no tuvieron capacidad para llevar los medicamentos a donde se requerían.

El riesgo para el pueblo en los dos anteriores casos fue muy alto, las madres dejan a sus hijos con conocidos o dejaron de trabajar lo que implica que si no mueren de hambre se dediquen o les ocurran cosas no muy gratas a ellas, sus hijos o para la sociedad, en los hospitales los enfermos de cáncer o de cualquier otro padecimiento crónico-degenerativo sufren, casi mueren porque no hay forma de atenderlos con calidad.

El tema viene a colación porque en los nuevos lineamientos en materia de seguridad pública se va a seguir el mismo modelo que en salud, se harán compras consolidadas y el gobierno federal entregará a cada policía municipal o estatal lo que le corresponde, ya se anuncia para el próximo año una compra de armas, municiones y equipo por el orden de los 228 millones de pesos, además ocurrirá igual en temas de sueldos, compensaciones, apoyos a elementos de seguridad, es decir, puede darse el caso de que a lugares que no cuentan con la gracia del presidente o de Morena nunca lleguen ni unos ni otros apoyos.

Ahí está el riesgo para los de la capital, Ciudad Victoria y para Tamaulipas, en la capital porque hasta hoy ni siquiera es contemplada entre las ciudades que recibirán apoyo con elementos de la guardia nacional a pesar de ser una de las cinco más violentas del mundo según datos de organismos internacionales, nos abandonan, y en el resto del Estado por cuestiones de política.

Lo peor es que la violencia no termina por cesar en el Estado, todos los días conocemos de eventos, es decir, si el gobierno federal cae en la torpeza de no aportar apoyo a nuestras policías en forma inmediata podríamos quedar en el desamparo total.

Por supuesto que se lee bonito eso de reducir costos, frenar un poco la corrupción, el problema es que los gobiernos federales no nos quieren ni tantito desde hace muchos años, el trato en materia de reparto de recursos lo dice todo, Tamaulipas es la Entidad que más aporta a la federación en recaudaciones de impuestos pero no le regresan ni siquiera la quinta parte de eso.

Los riesgos son muy altos, ahora en materia de seguridad, más cuando la capital, duela a quien duela, está abandonada por el gobierno federal, y aquí el gobierno estatal hace muy poco porque no alcanzan los presupuestos para tanto y las autoridades municipales nada hacen porque nomás no quieren, se transan el dinero o no pueden con su encargo, exacto, estamos abandonados y la cosa se puede poner peor…

En otras cosas… Este martes en la Ciudad de México, se reunieron integrantes de la recién creada Comisión Especial para Concertar a la Convención Nacional Hacendaria, conformada de forma plural por las diversas fuerzas políticas en la 64 legislatura de Tamaulipas, con Diputados federales representantes del Estado.

En el encuentro se fundó y motivó la estrategia con la que se generarían recursos justos para Tamaulipas, y que de aplicarse impactaría positivamente a la mayoría de las entidades federativas del país.

Dicha estrategia tiene como objetivo que se reconozca el porcentaje del crecimiento anual que los Estados presentan en términos de recaudación; en el caso de Tamaulipas se ascendió 20.5 por ciento de un año al otro, significando a la Federación 47 mil millones de pesos; este porcentaje se espera sea reconocido en favor del Estado, lo que traducido serian 9 mil 400 mdp para Tamaulipas.

Se está consciente que bajo este esquema se motivaría la recaudación estatal y se pondrían todos los Estados a trabajar en ese rubro, bajo la lógica de quien más trabaja más gana, pues el principal beneficiado sería el Gobierno Federal a quien no le costaría invertir para obtener más recursos, pero también los Estados y Municipios, sobre todo los ciudadanos que tendrán mejores servicios y mejor infraestructura.

En este encuentro, se contó con la presencia de las y los Diputados federales Adriana Lozano Rodríguez (MORENA), Nohemí Alemán Hernández (PAN), Vicente Javier Verástegui Ostos (PAN), Olga Juliana Elizondo Guerra (PT), José Salvador Rosas Quintanilla PAN) y Mario Ramos Tamez (MC) y por parte de la Comisión Especial, los legisladores locales Arturo Soto Alemán (PAN), Francisco Javier Garza de Coss (PAN), María del Pilar Gómez Leal (PAN), Edna Rivera López (MORENA) y Roque Hernández Cardona (MORENA) así como Gerardo Peña Flores (PAN), Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas.

La estrategia fue validada por todos los asistentes y se acordó darle seguimiento inmediato; como próximo paso será presentarles el esquema a la Directora General del SAT y al jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas UCEF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

