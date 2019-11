Martha Isabel Alvarado – Pídanle la receta

.-‘Se congelan’ migrantes en Matamoros

.-¿Y qué pasó con el albergue temporal?

.-Dan trato de ‘rock star’ a ex presidente

.-Presidenta del Senado queda en ridículo

Como bien se ha de recordar, las primeras caravanas de migrantes centroamericanos que arribaron a la frontera tamaulipeca, lo hicieron hace un año, allá por el 10 de noviembre de 2018.

De hecho, aquel memorable ‘portazo’ que un grupo de aproximadamente 3 mil migrantes dieron, al derribar la valla policial que marca la frontera entre México y Guatemala, tuvo lugar el 19 de octubre de 2018, con lo cual ‘se impuso’ la ‘moda’ de las caravanas.

Una de las ciudades, además de Tijuana, que marcadamente han escogido los migrantes, centroamericanos y de otros países, para tratar de cruzar a Estados Unidos en busca del llamado ‘sueño americano’, es Matamoros, por la supuesta facilidad para tramitar los Juicios de Asilo, que presuntamente se dan en Brownsville.

Lo más curioso, es que, a un año de este fenómeno de las caravanas, con 1, 600 migrantes agrupados en el municipio a su cargo, concretamente en las inmediaciones del Puente Nuevo Internacional, el alcalde de Matamoros MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, diga, “Ya estamos en eso, de buscar un lugar dónde resguardarlos”. ¿Apenas?.

Las bajas temperaturas, de 4 grados centígrados, que ayer se registraron en Matamoros, volvieron a poner de manifiesto la falta de una política pública eficaz del gobierno federal en materia migratoria, y los apuros que pasan las autoridades estatales y municipales ante esta situación.

No está de más recordar, que el pasado 22 de septiembre, el súper delegado del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, estuvo en Matamoros, donde anunció la creación de un albergue temporal, “a fin de que los migrantes tengan un techo donde protegerse de las inclemencias del clima”, dijo.

No es por intrigar, pero ya quisieran los miles de migrantes que aguantan el frío ‘resguardados’ en sus mini-casas de campaña instaladas en las banquetas y el bordo del río Bravo, aledaños al Puente Nuevo de Matamoros, aunque sea un poquito, del trato de ‘rock star’ que el Canciller mexicano MARCELO EBRARD, dio al ex Presidente de Bolivia EVO MORALES. ¿Qué no?.

Eso de mandarle un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, y librar todo un ‘vía crucis’ burocrático para poder sobrevolar el espacio aéreo de los países intermedios entre México y Bolivia, como lo explicó en conferencia de prensa el propio Canciller, además de un gesto diplomático, es un verdadero acto de amor.

Viendo las cosas por el lado bueno, ojalá que el gobierno de AMLO aproveche la estancia de Evo Morales en México, para pedirle ‘la receta’, con la cual logró, que durante su estancia al frente del gobierno (de 2005 a 2018), Bolivia tuviera un crecimiento económico sostenido, en casi todos los años, por encima del 4 por ciento, con una variación, a la alza, en 2013, en que registró el 6.8 por ciento (según datos del Banco Mundial).

En 11 meses que han transcurrido del gobierno de la ‘Cuarta Transformación’, la economía mexicana ha registrado un ‘crecimiento’ del 0.01 por ciento, siendo el pronóstico más optimista, del 1.24 por ciento, para 2020.

Queda para la posteridad, la frase pronunciada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al momento en que el depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, descendió, con la mano en alto, por la escalinata del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trajo a México: “Este es un día de gran alegría para nosotros”.

Por su parte, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, de Morena, volvió a quedar ‘mal parada’, por decir lo menos, luego de que la semana pasada declaró a diversos medios de comunicación, que la elección de la nueva ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ROSARIO PIEDRA IBARRA, era “un caso cerrado”.

Digamos que Fernández Balboa ya había quedado en ridículo antes, en septiembre pasado, al turnar a la Comisión de Gobernación, aquella Solicitud de la Desaparición de Poderes en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, sabiendo que ni siquiera debió admitir a trámite dicha Iniciativa de Morena, por ser notoriamente improcedente. Tanto, que a la postre fue desechada.

Por lo visto, quien ‘manda’ en el Senado es RICARDO MONREAL, a juzgar porque fue él quien ayer apareció en público para anunciar que la votación para elegir al nuevo titular de la CNDH se llevará a cabo de nueva cuenta.

Dirá doña Mónica Fernández, como aquel candoroso conductor de televisión: “Avísenme”.

CONTRAFUEGO: Quédate con quien mande un avión por ti.

Hasta la próxima.