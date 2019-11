Impulsa UAT proyecto para producir hortalizas nutracéuticas

Redacción InfoNorte

La Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó un curso-taller sobre injerto en hortalizas, en colaboración con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), con la finalidad de iniciar los trabajos para estudiar las denominadas “hortalizas nutracéuticas”.

El líder del Cuerpo Académico Sistema de Producción de Frutales y Hortalizas de la UAT, Dr. Rafael Delgado Martínez, dijo que los trabajos se hacen en vinculación con el Cuerpo Académico Fisiología Hortícola de la UAAAN, y están dirigidos a estudiantes de licenciatura y posgrado.

“Se les enseñó a realizar injertos, los beneficios y sus ventajas. En la parte práctica realizaron los injertos, observando las técnicas que se manejan, los cuidados que se deben de tener, para que el injerto se lleve a buen fin”, indicó.

Por su parte, el expositor del taller, el Dr. Marcelino Cabrera de la Fuente, profesor-investigador del Departamento de Horticultura de la UAAAN y egresado de la FIC-UAT, señaló que el curso de capacitación sobre injerto en hortalizas, ha tenido mucho éxito por la demanda en el tema de producción inocua de alimentos; por la relación con la producción nutracéutica de alimentos; y por el uso sustentable de recurso agua o de suelo.

“El injerto en hortalizas nos ayuda a incrementar volúmenes de producción, y sobre todo, a tener alta calidad en compuestos nutracéuticos, que es lo que consumimos a fin de cuentas en las hortalizas, es con lo que nos nutrimos”.

“Para el caso del tomate, hemos encontrado resultados muy sorprendentes, pues consumir frutos de tomate, nos ayudan a prevenir enfermedades como gastritis, dolores de cabeza.”

“La vitamina C que contiene, ayuda a evitar problemas de gripe, entonces con los injertos, obtenemos hortalizas nutracéuticas, ricas en compuestos bioquímicos que sustituyen en la dieta alimenticia a muchos medicamentos”, subrayó.

Añadió que en Europa y Estados Unidos se trabaja y se prioriza la producción de este tipo de hortalizas, mientras que en México su producción a la fecha ha sido solo para exportación.

Por ello, destacó la importancia de esta labor que se hace en vinculación con la UAT, siendo punta de lanza para extender los proyectos que la propia Universidad Antonio Narro hace en comunidades rurales.

“Estuve en junio en Paris, Francia, me invitaron a dar una conferencia sobre nutracéuticos en hortalizas y no andamos perdidos en el área de investigación, estamos hablando de que producir tomates nutracéuticos, producir pimiento nutracéutico, lechuga nutracéutica, favorece en gran medida a la calidad de la vida”, puntualizó.