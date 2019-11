Difunde UAT manual de intervención para pacientes con VIH

Redacción InfoNorte

Como parte de una serie de publicaciones que ha desarrollado la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través del Cuerpo Académico de Estudios de Psicología, se difunde el libro “Adherirse a la vida; Manual para promover la adherencia de varones con VIH”, dirigido a expertos y al personal de salud encargado de atender a este tipo de pacientes.

La edición realizada entre la UAT y la editorial “Colofón”, tiene entre sus finalidades, plasmar estrategias de intervención en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, según explicó la Dra. Luz Adriana Orozco Ramírez, líder del grupo de investigación en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) del Campus Victoria.

Detalló que el libro se deriva de una investigación realizada por el Dr. Ariagor Manuel Almanza Avendaño, en el que se ha estado trabajando con VIH, “es un manual en el que le proponemos a los psicólogos o al personal de salud encargado de atender varones con VIH, cómo podemos tener algunas estrategias para la adherencia al tratamiento”, indicó.

“En estos pacientes es difícil la adherencia, porque son muchos medicamentos los que se tienen que tomar y cuando se sienten bien las personas, ya no los ingieren; muchas de las enfermedades crónicas tienen esta misma situación”, señaló.

La Doctora en Psicología por la Universidad de Sevilla y catedrática de la UATSCDH, refirió que el libro propone diversas técnicas para facilitar la adherencia farmacológica y no farmacológica en esta enfermedad, y que pueden aplicarse a pacientes con diabetes, hipertensión arterial o cáncer, que estén teniendo dificultades en este aspecto.

“Según los estudios, este problema tiene que ver con la autoeficacia que podamos tener como pacientes, porque estamos acostumbrados a que otra persona se haga responsable de nosotros”.

“Para podernos adherir al tratamiento primero tenemos que aceptar la enfermedad, que es a veces lo más difícil: aceptar que tengo una enfermedad crónica y después que me sienta capaz de auto cuidarme”.

“Se ha visto que las personas cuando desarrollan está autoeficacia, es decir, se adhieren a sus tratamientos, hemos visto pacientes con diabetes, que ellos mismos se miden los niveles de azúcar o se inyectan insulina si la necesitan”.

Añadió que esa es la propuesta del libro, “es muy sencilla, contiene imágenes ilustrativas y se les explica del porqué deben cuidarse solos. Se hizo una intervención que llamamos culturalmente sensible, es decir, que se puede adaptar a otro tipo de enfermedades”.

Finalmente, subrayó que a la fecha el Cuerpo Académico de Estudios de Psicología, ha logrado la publicación de 10 libros, desde el 2014, y más de 35 artículos en revistas indexadas.

Cabe mencionar que la Dra. Luz Ariana Orozco Ramírez está inscrita en el Sistema Nacional de Investigadores; es Miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología (SMP) en México y de la Asociación Americana de Psicología (APA) en los Estados Unidos.