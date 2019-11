Marco A. Vázquez – Son caros

De acuerdo a los medios nacionales la Cámara de Diputados alista 164 millones de pesos para el pago de bonos y aguinaldos en este fin de año, según los datos cada uno de los 500 legisladores federales recibirán 328 mil pesos en los próximos días, sin discriminar si son mujeres u hombres por aquello de la igualdad, equidad, paridad y demás menjunjes de moda.

Los mismos medios afirman que el aguinaldo se lo aumentaron en 70 mil pesos,, un 50 por ciento, pero no se conformaron con eso, además van a violar una ley que acaban de aprobar y que consiste en no condonar impuestos, el ISR quedará exento de dicha percepción, insisto, según información obtenida de la propia Cámara de Diputados, números del presupuesto que se aprobó para el próximo año y así por el estilo.

No conformes con los incrementos en esos conceptos los Diputados se aumentaron a 59 mil pesos el apoyo para sus informes legislativos, aunque pocos se tomen la molestia de presentarlos o no sirvan para maldita la cosa ya que sus eventos se nutren de números obtenidos de ese poder y en los que no siempre son ellos solo, es más, a veces ni trabajan para que se hagan realidad ya que muchas de las iniciativas solo las firman.

El coordinador de los Diputados federales de Morena afirmó que dicha información es falsa, que recibirán menos que el año pasado aunque los medios que publicaron los montos de las percepciones detallaban se basaron en documentos que tienen en sus manos para darlos a conocer.

La verdad es muy complicado creerle al coordinador de los Diputados de Morena y no da tanto coraje que lo hagan sino que según ellos están en épocas de austeridad, porque gritaban a los cuatro vientos que nadie debe ganar más que el presidente, peor aún, que a nadie se le deben condonar impuestos.

Ahora, si son 150 mil como dice el coordinador de Morena o los 328 mil pesos que afirman los medios serán los que recibirán el fin de año los legisladores federales, pues de todas formas es mucho dinero, significa todo el año de salario obtenido por un obrero, burócrata o trabajador de la gran mayoría de las empresas y la verdad es que no se los merecen.

Los Diputados federales en realidad no hacen mucho por México, ni siquiera discuten lo importante para el país, por ejemplo, no se atrevieron a modificar la propuesta de presupuesto que les envió el presidente, no quisieron trabajar, no escucharon a sus representados, no propusieron nada para el beneficio del pueblo.

Ahora, si los Diputados federales se aprobaron ese tipo de pagos, ¿cómo cree usted que se trataron los Senadores?, bastará con rascarle poquito para detectar que han hecho por ellos y, le reitero, por ellos, ya que nada son capaces de hacer por la gente, por el pueblo al que supuestamente representan.

Lo peor es que unos y otros se parecen mucho, Diputados y Senadores solo se ponen de acuerdo en temas que les importan como son sus percepciones, sus bolsillos, ahí ni siquiera discuten las propuestas solo las aprueban y lo más oscurito posible pero no son capaces de trabajar por México, para ser un contrapeso real del poder ejecutivo, para fiscalizar de manera adecuada los recursos, para apoyar a la gente con leyes que sean de avanzada.

Muy triste lo que vemos en un Congreso con mayoría de Morena, con Diputados que prometían la cuarta transformación pero que solo son capaces de ponerse de acuerdo para aumentarse percepciones y lo hacen al más viejo estilo de la política mexicana, así como cuando gobernaba el PRI, así como cuando gobernó el PAN, nada cambian pues.

Y no, no crea que los Diputados son caros por esos cobros que hacen, en realidad salen más caros por no cumplir con su función, por no cumplir lo que prometen, por no estar acorde a los nuevos tiempos, si hicieran lo suyo claro que merecerían eso y más pero hasta hoy le han quedado mucho a deber a México y a cada uno de los Distritos que representan.

En otras cosas… La Asamblea General Universitaria aprobó el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), cuya propuesta fue presentada por el Rector José Andrés Suárez Fernández.

El acuerdo del máximo órgano colegiado de la UAT se llevó a cabo en sesión ordinaria realizada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, que se desarrolló en la modalidad a distancia por videoconferencia a las sedes de la casa de estudios en el estado.

El Rector Suárez Fernández expuso los diferentes rubros que integran el presupuesto ante los miembros de la Asamblea, representada por directores, maestros y alumnos de los 26 planteles de la UAT de los campus Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Mante y Tampico.

Siguiendo con la sesión, se aprobó la creación de la Maestría en Gestión Estratégica Empresarial y el cambio de modalidad de escolarizada a mixta, la Especialidad en Marketing Político; además de propuestas relacionadas con la liquidación de programas educativos; cambios de modalidad, estatus y duración de diversos programas de posgrado..

Posteriormente, y en continuidad a los trabajos de la Comisión Legislativa de la Asamblea General Universitaria, se aprobaron en sesión extraordinaria una serie de propuestas en materia de reglamentos que forman parte de la Legislación Universitaria.

Entre estos, las modificaciones del Reglamento de la Gaceta Universitaria; reformas al Reglamento del Colegio de Directores; la abrogación del Reglamento de Movilidad Académica Institucional y la aprobación del nuevo proyecto en esta materia; se abrogó el Programa Institucional de Tutorías, y se votó a favor de un nuevo Reglamento de Tutorías y Trayectoria Académica.

En su oportunidad, el Rector José Andrés Suárez Fernández expuso los motivos de las diferentes propuestas presentadas y destacó su reconocimiento a los directores de los planteles y a sus respectivos equipos de trabajo, por su contribución para seguir fortaleciendo la legislación universitaria.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com