Marco A. Vázquez – Aunque duela, seguimos igual

El 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador celebró en el zócalo de la Ciudad De México con sus fanáticos, querientes y acarreados, un año de estar en el gobierno, en el poder, de tener todas las riendas del país en sus manos.

Al mismo tiempo este primero de diciembre de 2019, según estadísticas de su propio Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública fue el día más violento que ha tenido México, 127 asesinatos a lo largo y ancho del país, en unos casos verdaderas masacres, ojo, solo son los contabilizados, seguro hay más homicidios que no se denuncian.

Para los que quieren al presidente, que es la inmensa mayoría de este país, la violencia es un reflejo del pasado, de lo que se dejo de hacer, de la corrupción que imperó en los gobiernos del PAN y del PRI y tienen razón, mucho es consecuencia de ello, de todo lo que se robaron los políticos del pasado sin tentarse el corazón y sin pensar en el daño que le causaban al pueblo.

El caso es que el primer dato es más importante, Andrés Manuel cumplió un año como comandante de las fuerzas armadas, como dueño y señor de los presupuestos, como el que debería encabezar las estrategias contra el crimen y, hasta hoy, no ha pasado nada, no se observan resultados, no se ve, siquiera, una merma a la delincuencia, es más, si me apura y de acuerdo a los datos, la violencia sigue creciendo.

Al respecto ya dijo el presidente que lo esperáramos un año, que el próximo primero de diciembre estaremos hablando de otra cosa, de una consolidación de la cuarta transformación y, por consecuencia, de cambios irreversibles, de esos que no podrán atacar los neoliberales ni conservadores y tendrán al pueblo de México casi viviendo en el paraíso.

Lo cierto es que el plazo es muy corto, el daño que se le ha causado a México es muy profundo y no se ve un proyecto de nación emanado de este gobierno que pueda revertir las consecuencias, que nos pueda llevar a la paz y el desarrollo social y económico que todos anhelamos.

Le hable de la violencia porque sin duda es el problema que todos hemos palpado y que se observa desde más lejos, pero igual podríamos hablar de la pobreza que no disminuye, del precio de la luz, el gas y la gasolina que no han caído ni un centavo, de la obra pública que no se observa por ningún lado, hoy el único éxito de Andrés Manuel es provocar que llegue dinero a los más pobres, eso es aplaudible pero, créalo, en nada ayuda, las pensiones no van a ser consecuencia de que se genere riqueza, ni de que llegue la paz.

Esa es nuestra triste realidad y, aunque duela, hay que decir que seguimos igual o peor en comparación a los gobiernos de antes, y si, solo hacemos votos para que en un año más las cosas cambien como lo prometió el presidente aunque, le insisto, no se vea por donde…

EL TWIT DEL GOBER…

Fco. Cabeza de Vaca @fgcabezadevaca

La violencia en nuestro país es alimentada por el contrabando de armas desde #EEUU. Es urgente que @GobiernoMX apresure las acciones locales e internacionales para frenar su tráfico ilegal. #Tam continuará participando en la parte que le corresponde en combatir este problema.

Esta mañana, en las instalaciones de la 8/a. Zona Militar de #Reynosa, se lleva a cabo la destrucción de armamento decomisado en diversos operativos por la @SEDENAmx, @SEMAR_mx y la Policía Estatal de la @SSP_GobTam. Hoy son destruidas un total de 1 mil 628 armas largas y cortas.

HABLANDO DE PRESUPUESTOS Y TRAICIONES…

La administración municipal de Ciudad Victoria está cuestionada en materia de corrupción, las facturas que documentan saqueos millonarios todos los días circulan por las redes sociales y el agua le llega al cuello al alcalde Xicoténcatl González después de que su síndico, el si panista, expresara que el presupuesto para el próximo año será peor, que no está diseñado para las necesidades de la ciudad lo que puede traducirse que se construyó para beneficio y capricho de algunos cuantos.

Por lo pronto en las calles corre el rumo de que en los próximos días, si es que no se está haciendo ya, se le darán dos opciones a al Alcalde, una que se separé del cargo por voluntad propia o la otra perseguido por la Fiscalía Anticorrupción y el Congreso que ya juntaron los expedientes, es obvio que lo dicho es puro chisme pero cuando el río suena quizá ya lleve agua y, además, el alcalde de Victoria presume un as bajo la manga y todos los días se pitorrea de los funcionarios de la Secretaria General y de sus jefes.

En otras cosas… La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), entregó una nueva generación de egresados de las carreras de Trabajo Social, Psicología y Nutrición.

El evento realizado en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, fue presidido por el Rector José Andrés Suarez Fernández, acompañado del Director de la UATSCDH, César Humberto Carranza Aveldaño.

El máximo directivo de la UAT expresó su felicitación a los 338 nuevos profesionales y resaltó que han concluido sus estudios en programas de licenciatura acreditados por su calidad educativa ante organismos evaluadores externos a nivel nacional.

El Rector Suárez Fernández les dijo que han conseguido una de las metas más importantes de su vida, al tiempo de agradecer a los padres de familia porque han depositado su confianza en la universidad para la formación de sus hijos.

“El quehacer más importante de la universidad es la formación de nuevos profesionistas, útiles a la sociedad, útiles a Tamaulipas, y buenos ciudadanos; este es un ejemplo del trabajo de la universidad”, expresó.

Dijo que egresan de tres carreras reconocidas por organismos externos, “y eso significa que las instalaciones, sus maestros, que sus prácticas y su desarrollo dentro de la universidad, garantiza la calidad de su egreso. Gracias por confiar y creer en la UAT”, enfatizó.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com