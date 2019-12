Martha Isabel Alvarado – Hincan a AMLO

.-Dicen, ‘es de sabios rectificar’

.-Hijo de “Tigre”, reivindicadito

.-¿Cambiará de Titular la FGR?

.-Que la SHCP atora Zona Libre

Qué bueno que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR demuestra que es capaz de rectificar, tal como lo ha dejado en claro esta semana.

Aquí les decimos por qué:

En septiembre de 2014, AMLO publicó el siguiente texto en su cuenta de Twitter: “Ni con todos los Teletones del mundo podría Televisa compensar el grave daño causado al pueblo de México como parte de la mafia del poder”.

Pero ¡oh! sorpresa. Durante su conferencia mañanera de ayer, el Presidente López Obrador anunció que su gobierno trabaja en una alianza con la Fundación Televisa, a fin de que personas incapacitadas sean atendidas en los Centros Teletón, para aprovechar su infraestructura.

Amplió el Mandatario Federal dicha información, diciendo, que tal procedimiento sería mediante un sistema de Becas auspiciado por su gobierno, cuya revisión ha encomendado ya al Director General del IMSS, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, con miras a su implementación.

Por lo visto, anda de ‘suerte’ la televisora del solecito, dicho lo cual, porque en su conferencia del lunes, el propio AMLO dijo lo siguiente:

“He invitado dos o tres veces a Emilio Azcárraga a Informes y lo insultan, lo identifican y lo agreden y lo insultan de manera indebida, grosera, que me apena cuando me entero. Yo ofrezco disculpas porque ese comportamiento no se debe aplicar a nadie”. ¿Y menos al hijo del difunto “Tigre”, EMILIO AZCÁRRAGA MILMO?.

Aunque ahora sigue diciendo que no, ojalá que el Presidente rectifique también en otro asunto de gran importancia, como es su Estrategia de Seguridad, que a muchos no nos queda clara, pero que evidentemente, no ha dado los resultados esperados.

El dato duro de que el 1 de diciembre cobró registro como el día más violento en la historia del país, con 127 homicidios, debería invitar a reflexionar a los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal que encabeza ALFONSO DURAZO. ¿O será que ellos no tienen voz ni voto’ en las decisiones de la materia, y sólo obedecen?.

Aquí hemos insistido en la pregunta: ¿Y dónde está el Fiscal General de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO?.

Al Titular de lo que antes fue la PGR, no se le ve en público prácticamente desde que rindió Protesta al cargo, el 18 de enero pasado, al ser avalado por el Senado.

Quien finalmente vino a despejar dudas sobre tales ausencias, fue el señor ADRIÁN LE BARÓN, quien dijo este martes, en “Por la Mañana” programa que conduce el periodista CIRO GÓMEZ LEYVA, que durante la visita que hicieron él y sus familiares a Palacio Nacional, para entrevistarse con AMLO, no estuvo presente el Fiscal ALEJANDRO GERTZ, “porque se encuentra enfermo”, y agregó, que por parte de la FGR, acudió ALFREDO HIGUERA BERNAL.

Misma entrevista en la que otro miembro de esa familia, agraviada por el asesinato de 9 de sus miembros en Bavispe, Sonora, JULIÁN LE BARÓN, comentó, que fue impresionante ver al Presidente López Obrador postrado, cuando ellos sugirieron iniciar la reunión del lunes haciendo una oración, y el Mandatario no tuvo objeción en hincarse.

Retomando lo del Fiscal Gertz, sigue abierta la interrogante que él tendría que contestar: ¿Por qué no llegó la orden de cateo que las fuerzas del orden se quedaron esperando el pasado 17 de octubre en Sinaloa?.

Por otro lado, dice la dirigente de Coparmex Reynosa, SANDRA GUARDIOLA SÁENZ, que lo que ha ‘atorado’ el programa “Zona Libre” en suelo tamaulipeco, no son las famosas ‘reglas de operación’, sino el proceder de la Secretaría de Hacienda.

Señala la dirigente empresarial, que la SHCP incurre en tremendo rezago en la devolución de saldos a favor a empresarios que adquieren sus productos procedentes de otras latitudes, pagando el 16 por ciento de IVA, y cobran a sus clientes el 8 por ciento, en apego a la llamada “Zona Libre”.

Finalmente comentaremos, que en el PRI tamaulipeco ya alistan el relevo formal, ante la llegada del ex diputado federal EDGARDO MELHEM SALINAS a la Presidencia del CDE, en el marco de un acto que el día 15 de diciembre encabezará en Ciudad Victoria el dirigente nacional Tricolor, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, “Alito”.

Por cierto, el Jefe del clan familiar, “MUSSY” MELHEM KURI, estuvo de cumpleaños el lunes, razón por la cual le mandamos un abrazo.

CONTRAFUEGO: “Ante ti se doblará toda rodilla”. Romanos 14:11.

Hasta la próxima.