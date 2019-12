Marco A. Vázquez – Burla

La cámara de Diputados federal rechazó la posibilidad de reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos, los votos en contra fueron del PRI, PAN y aliados mientras que Morena se quedó solo en su intento de quitarle dinero a sus adversarios para que no representarán competencia en las urnas.

Antes de ello, la dirigente nacional del partido de Andrés Manuel, una mujer que se hace llamar Yeidkol, o algo así, informó renunciaban a más de mil millones de pesos de financiamiento que le tocaban a Morena para el próximo año lo que se lee bien bonito a no ser por dos cosas; la primera que este año en el que ella fue presidenta hicieron el mismo anuncio, renunciaron al cincuenta por ciento de sus prerrogativas por aprobación de su Consejo Nacional pero al final ella se gastó hasta el último peso que les tocaba, mintieron; segundo, Yeidkol renuncia a prerrogativas que ya no le tocarán gastar y así ni chiste tiene, su presidencia se acaba este año y tal vez presiente que la quieren echar de ahí por lo que le está tendiendo una trampa a los que llegue.

Pero aún hay más, no tiene ningún sentido que Morena renuncie a sus prerrogativas oficiales cuando la acusación más grave que pesa en su contra es estarse gastando el dinero público en campañas, es decir, hace lo mismo que el PRI y el PAN de antaño, con el dinero de todos, del gobierno, presuntamente organiza sus estructuras y las pone a jalar a su favor, en síntesis, no requiere el dinero que les toca en el INE como si lo necesitarán sus opositores.

Así es, la faramalla de renunciar a prerrogativas futuras solo es una burla a la inteligencia de los mexicanos y un ataque político a sus opositores, a los que quiere hacer ver mal ante el electorado.

Lo cierto es que los partidos políticos no cuestan tanto como parece, si fueran democráticos, sirvieran como filtro para elegir a los candidatos a puestos de elección popular que sean honestos y capacitados para la chamba, además formaran cuadros que realmente tuvieran ideología partidista y le entendieran a la misma, pues todo el dinero que se destinara a ellos sería poco porque nos garantizarían gobiernos decentes, eficientes y con visión de Estado que nos ayudarían a salir de la pobreza y acabar con la violencia que nos aqueja.

Mire, es una realidad que esos mil millones de pesos que presuntamente va a regresar Morena son un mundo de dinero pero para que lo dimensione quizá deba compararlo con los dólares que presuntamente recibió Lozoya por corromperse con la empresa Odebrech, se habla de un moche de 10 millones en billetes verdes, más otros que no se conocen a ciencia cierta, o igual puede contrastarlo con el dinero que presuntamente se desvió en la Sedatu de Rosario Robles ó, de plano, con los presuntos dineros que hacía llegar El Chapo Guzmán a los presidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto como lo declaró uno de los enemigos del narcotraficante.

Exacto, ya sumó mucho más de esos mil millones de pesos que presuntamente se va a ahorrar el Estado con Morena, el daño no es tanto, causan más problema no democratizándose y no haciendo las cosas bien.

Pero vayamos más allá, ¿qué tal si por no tener dinero los partidos políticos se siguen vendiendo a la delincuencia?, ¿qué pasaría si por no tener dinero para formar cuadros llegan a puestos de elección popular, por Morena u otros partidos, personajes como el Embajador en Argentina que aún teniendo un sueldo cercano a los cien mil pesos intentó robarse un libro de 189 pesos, es decir, que sean ganadallas de nacimiento?

Tiene usted razón, los partidos políticos parece que no sirvieran para nada, el pueblo no cree que se merezcan los miles de millones de pesos que reciben en prerrogativas pero no se trata de quitarles sino de fiscalizarlos con severidad para que los inviertan en forma correcta y de esa manera cada vez haya más mexicanos participando en este país y mejores gobernantes.

A fuerza de ser sinceros los maestros, doctores, enfermeras, trabajadores sociales, el obrero en la fábrica, los prestadores de servicios en las calles y todos los que se dedican en cuerpo y alma a tratar de que este México salga del bache en que se encuentra merecen más ese dinero o esa impresión tiene la gente y no se la van a quitar hasta en tanto los políticos demuestren que son útiles, que sirven de algo pero también, siendo sinceros, es un hecho que si los políticos trabajaran en serio merecerían más, claro, el supuesto empezaría a ser efectivo si hicieran lo posible por construir leyes que beneficien al pueblo, por castigar a los políticos que no las hacen cumplir, a quienes promueven o no hacen nada por eliminar la impunidad y eso no sucede en México.

El grave problema de este país es ese sentido, que la gente piense que los políticos no merecen sueldos decorosos, hay incluso quienes creen que los cargos de elección popular deberían ser honoríficos, sin salarios ni prestaciones de ningún tipo, la verdad es que llegar a esos extremos sería tanto como invitarlos, aún más, a tomar todo el recurso que les ofrezcan las empresas que necesitan leyes a su favor o los delincuentes que buscan protección, entre muchos otros grupos de poder.

Obvio que no es gratis la imagen de los partidos, la construyen no informando a la gente de sus actividades, exhibiéndose cometiendo excesos o traficando influencias y, en el menos dañino de los casos, no cumpliendo sus promesas de campaña y no regresando jamás a visitar a los electores, a quienes les permiten cobrar y vivir como reyes sin hacer nada o casi nada que quizá no sea lo mismo pero es igual.

Con todo y eso no se trata de recortar recursos, la única reforma que se requiere es seguir incrementado los requisitos de elegibilidad a todos los puestos de elección popular y lo demás es obligarlos a jalar, a democratizarse, a elegir lo que le convenga a México y no a los grupos que ellos representan, por eso le digo, eso que hace Morena de pretender recortar el financiamiento a los partidos es una burla, juegan con la inteligencia de todos y con un pueblo que ya no cree en nadie, solo quieren quitarse competencia y no tendría ningún beneficio a largo plazo, al contrario, nos podría poner en manos de la delincuencia como ahora ocurre.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com