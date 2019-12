Martha Isabel Alvarado – Ni la quemada

.-Desechan cobro de limpieza Pública

.-Congreso Local ‘enmienda la pisada’

.-Perdonará la 4-T a ‘ladronzuelo’ VIP

.-Austeridad republicana, en banquete

La buena noticia, es que el Congreso del Estado no autorizó cobro alguno por la prestación del servicio de recolección de basura en los Municipios, como en principio lo establecía una Iniciativa atribuida al diputado local Priista, FLORENTINO SÁENZ COBOS.

Aunque, ya luego, dijo “Tino” Sáenz que a él solo le pidieron el favor de leer el escrito alusivo a dicha Iniciativa, sin precisar quién. Eso sí, que la ‘quemada’ nadie se la quita.

A manera de “chisme”, trascendió que el ‘autor intelectual’ de esta Iniciativa presentada por “Tino”, fue el diputado local panista ARTURO SOTO ALEMÁN, pero él, en posterior entrevista, externó algo parecido a aquella cancioncita de PEDRO INFANTE: “Yo te lo juro que yo no fui”.

Total, que lo mejor de todo, fue el final de esa ‘historia’, en que el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, planteó desde Tribuna:

“Las fuerzas políticas representadas en el Congreso incluido el PAN, desde esta tribuna se manifiestan al no aumento del predial, ni del cobro por recolección de la basura. Una vez más queda demostrado el compromiso, diálogo y consenso, sobre todo el de escuchar a la población”.

Previamente, en su cuenta de Twitter, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, publicó: “Considerando la compleja situación económica que atraviesa el país, me permito exhortar de manera respetuosa a los Diputad@s del @CongresoTams, a evitar incrementos al impuesto predial, ya que ello afectaría de manera directa al bolsillo de las familias tamaulipecas”.

Qué bueno que los legisladores tomaron nota del exhorto.

El que no le hizo caso a su Jefe, el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZOBRADOR, respecto a aquello de “no robar, no mentir y no engañar al pueblo”, fue el -aún- Embajador de México en Argentina, OSCAR RICARDO VALERO, que hurtó un libro en famoso establecimiento de Buenos Aires.

A juzgar por la justificación que ha hecho la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO del comportamiento del Embajador, diciendo que fue un ‘despiste’ que tuvo, de no pagar el libro, esto significaría que no será removido del cargo.

¿Cómo quedaría ante esta situación, el Canciller MARCELO EBRARD?. Al trascender el hurto del Embajador, el titular de la SRE, publicó el siguiente mensaje:

“He solicitado al Comité de Ética, analice el caso de Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad”.

Por cierto, según el columnista del periódico “El Financiero”, DARÍO CELIS ESTRADA, la Secretaria de Gobernación estaría a punto de abandonar el cargo, y su relevo saldría de la tercia integrada por el Consejero Jurídico de Presidencia, JULIO SCHERER, el Sub Secretario ALEJANDRO ENCINAS y la diputada federal TATIANA CLOUTHIER. ¿Será?.

Según Celis Estrada, habría más cambios en el gabinete presidencial, con la salida de JAVIER JIMÉNEZ SPRIÚ quien sería relevado por LÁZARO CÁRDENAS BATEL; así como la llegada de DAVID MONREAL a la Secretaría de Agricultura en lugar de VÍCTOR VILLALOBOS, aunado a la probable designación de JESÚS SEADE a la Secretaría de Economía en sustitución de GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN.

Con todo y que AMLO se puso feliz, feliz, feliz, con la firma del famoso T-MEC, efectuada el pasado martes, su gobierno no ‘echó la casa por la ventana’, con el banquete ofrecido posteriormente a los negociadores de dicho Acuerdo, en el Salón Rojo de Palacio Nacional, como cualquiera lo hubiera imaginado.

De modo que el súper poderoso yerno del Presidente de Estados Unidos DONALD TRUMP y la comitiva norteamericana, así como a la Vice Ministra de Canadá CRYISTIA FREELAND y demás invitados, de alguna manera, constataron la ‘austeridad republicana’ en el Menú, que consistió en ensalada verde y pescado a la plancha.

Incluso el brindis, que propuso el Canciller MARCELO EBRARD, para enmarcar tan memorable acontecimiento, se hizo con agua de jamaica. Nada de vinos franceses fifís y ese tipo de excentricidades.

Se ‘salvaron’ de que les dieran a comer mondongo con ensalada de huazontle, que son “la especialidad de la casa”. Les fue bien.

CONTRAFUEGO: Libraron “la venganza de Moctezuma”.

Hasta la próxima.