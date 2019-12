Martín Sánchez Treviño – GIina el poder financiero de Los Vaca

Aunque la administración estatal y municipal advirtieron que no tendrían fiestas alusivas a la navidad tanto el estado como el municipio echaron la casa por la ventana. De manera discreta, licenciosa los “perros grandes que ocupan los principales cargos se adjudicaron las regalías de agencia de automóviles, y otros artículos que los proveedores aportaron para esa causa. Mientras que más del 70 por ciento de los proveedores le congelaron los pagos por trabajos y materiales insumos entregados durante el 2019.

Al extremo que hasta los amigos de Gina De la Torre Villalobos subsecretaria de ingresos recalentaron el pavo y los tamales del 2015, ya que ni a los amigos y amigas de sus hermanos De la Torre Villalobos, recibieron los respectivos pagos por tareas devengadas en favor del Gobierno de Tamaulipas.

En cambio los papuchones recomendados por José Manuel recibieron sus pagos desde el mes de enero del 2019, porque estos proveedores pero sobre todo constructores pagan sendas cuotas también por adelantado y, los que trabajan directamente para él son exentos de las cuotas que del PRI al PAN se triplificaron.

Gina De la Torre Villalobos, flamante subsecretaria de egresos, doctora en economía y administración de empresas, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM, hace malabares con los recursos del estado pero no obstante, los papuchos azules no tienen llenadera.

Respecto a los adeudos con medios informativos, desde el mes de noviembre fueron finiquitados los pagos correspondientes con medios nacionales, algunos estatales y regionales percibieron pagos parciales. El único medio que percibió a tiempo sus respectivos pagos de 3 millones de pesos mensuales fue el denominado “Vox Populi”, un diario que nación con los Vientos de Cambio.

Aunque de entrada los pagos recibidos en el 2016 fueron superiores a los 30 millones de pesos, los cuales le bastaron y sobraron para adquirir una maquina impresora de procedencia extrajera, donde replica las acciones del gobierno estatal como los hacen otros medios nacionales, pero con un subrayado de tinta azul.

No es novedad, pues El Diario de Ciudad Victoria, fortaleció sus finanzas y se capitalizó cuando el difunto Don Enrique Cárdenas González -de feliz memoria- fue Gobernador de Tamaulipas, medio informativo que ni siquiera compró ya que fue un regalo de bodas para uno de sus hijos de partes de Cruz Contreras, un empresario transportista y alcalde de Reynosa, durante la administración de Cárdenas González.

Originalmente El Diario, fue propiedad de los Martínez Brohez, y otros empresarios, quien molestos por los ataques y extorsiones de Aceves Carmona deciden en 1947 crear una sociedad anónima y fundar lo que es el Diario de Victoria, para repeler los ataques del chihuahuense ahijado de Porfirio Díaz, quien con el capital obtenido por la construcción de un tramo de la carretera nacional México-Laredo, hizo residencia en Ciudad Victoria, halló como mujer a la bisabuelo de Cecilia Del Alto López y se instaló en el 13 Morelos.

Lo propio sucedió con El Expreso, según un testimonio de Víctor Contreras Piña “El Coyote”, en los inicio de la administración de Manuel Cavazos Lerma, a través del difunto ex secretario de finanzas Francisco Adame Ochoa, el -Coyote. recibió más de un millón de pesos para echar a andar la maquinaria, cuya encomienda en la década de los años 90 era defender a Cavazos Lerma de los ataques de su senador suplente, Don Enrique Cárdenas González.

Lo propio hizo el ex Gobernador Emilio Martínez Manautou, a través de su compadre Luis Felipe Pérez Collado, propietario del Plantel Morelos y del Banco de Victoria, creo El Entinto Periódico La Verdad, lo creo con el equipo más moderno en aquel tiempo y los redactores mejor pagados y con mayor prestigio de su época. La idea central era repeler ataques de Cárdenas González a quien apadrinaba Luis Echeverria Alvarez y para Martínez Manautou la gubernatura fue un premio de consolación porque sus partido pero sobre todo el Presidente represor Gustavo Díaz Ordaz, lo hizo candidato y gobernador, en tiempo de Luis Echeverria y Miguel de la Madrid.

El ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba no precisamente creo un nuevo periódico, sino que a través de su amigo y socio se convirtió en accionista del Expreso y la Razón lo mismo que del Expreso de Matamoros. Finalmente todo parece indicar que Pedro Alfonso García se apropio de las 3 empresas periodísticas, pero también algunos allegados filtraron a este redactor que fueron algunas de las de empresas que Yarrington y la familia de este optaron por no reclamar sus acciones casi del 100 por ciento, para no ser vinculadas a cualquier cuestión extraordinaria con es su proceso, hasta en eso pensaron sus asesores,lo mismo que las 7 estaciones de radio siguen a nombre de Don Manuel Montiel Govea.

Precisamente, Montiel Govea y Pedro Alfonso García fueron los jefes de Prensa del ex gobernador Américo Villarreal Guerra. Años después con Yarrington Ruvalcaba, Montiel Govea fue Jefe de Prensa con su segundo de abordo ya no fue Pedro Alfonso García sino Homero Treviño, luego se integró el mismo que fue Jefe de Prensa del Difunto Rodolfo Torre Cantú, acribillado de 24 balazos el 28 de junio, del fatídico 2010 para los tamaulipecos.

El único ex gobernador de los últimos 27 años, que no ha financiado un periódico ha sido el Ex Gobernador Eugenio Hernández Flores. Pero este “santo barón” compró “ferrocarriles” completos de publicidad en medio nacionales, regionales, estatales, locales y hasta internacionales.

De manera que “VOX POPULI” es una ralla más de los gobiernos del PRI y el PAN que ha tenido y tiene Tamaulipas. Por ello no es motivo de escándalo. Y no es propio de Tamaulipas pues el Movimiento de Regeneración Nacional que administra en la Presidencia de la República, hace lo propio en la Ciudad de México, para financiar la creación de su propio DIARIO, no obstante que los periódicos están en extinción y han mutado a espacios digitales. Que es más un cuento para evitar el pago de publicidad.