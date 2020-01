El adiós a Don Isaac Quintana; con acordeón y bajo sexto

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- Al ritmo de música de acordeón y bajo sexto, el martes fue despedido uno de los músicos con mayor trayectoria de Tamaulipas, Isaac Quintana Dávila, fundador y líder del grupo de música norteña Los Hermanos Quintana.

Don Isaac, como era conocido, falleció el lunes 30 de diciembre luego de haber estado internado durante varios días en un hospital de Ciudad Victoria.

A las 6:22 horas del lunes, el programador musical y locutor de la ORT, Jorge Enrique Hernández, anunció en sus redes sociales, “se ha ido un grande de la música, descanse en paz Don Isaac Quintana”. Unos minutos después su familia hizo lo propio a través de la cuenta del grupo musical.

Las muestras de afecto y solidaridad se multiplicaron, tanto de compañeros músicos de Tamaulipas y de otros estados, como de locutores de radio, ciudadanos en general y autoridades, como el Ayuntamiento de Güémez, municipio de donde era originario el señor Quintana.

El martes a las 10:00 horas se realizó una misa de cuerpo presente en el salón Santa Cecilia, donde muchas veces se presentó Don Isaac junto a sus hijos. Ante cientos de personas también sus compañeros músicos lo homenajearon y después el cortejo se trasladó al panteón del municipio de Güémez.

Durante el funeral, familiares y amigos despidieron a Don Isaac con temas norteños, con guitarra, acordéon y bajo sexto. Hubo escenas llenas de contraste, algunos familiares lloraban, mientras sus hijos le cantaban a su padre y varias personas lanzaron gritos de admiración.

55 AÑOS DE TRAYECTORIA

El inicio del grupo Los Hermanos Quintana se remonta cuando Don Isaac junto a sus hermanos Isaías y Gustavo, en su casa en Güémez, comenzaron a practicar con instrumentos que su papá le cuidaba a unos amigos. Aún eran niños en ese entonces.

Prácticamente de forma autodidacta aprendieron y comenzaron a trabajar en Ciudad Victoria.

Con el tiempo la agrupación cobró fama, hasta convertirse actualmente en uno de los grupos de mayor tradición en Tamaulipas.

Cuando cumplieron 50 años de carrera musical, en el año 2014, en una entrevista que ofreció al reportero Daniel Espinoza, Don Isaac Quintana expresó su felicidad por la trayectoria lograda: “Le quiero dar gracias a mi Dios porque a mí me ha dejado todavía llegar a esta etapa de los 50 años y si mañana, si Dios me quita la vida, pues quiero morir bailando, como dijo la viejita. Hasta que Dios me diga hasta aquí”.

Además de Isaac, en el año 2013 falleció su hermano Gustavo y en el 2014, Isaías; pero fieles a la herencia musical de los tres, el grupo ya anunció sus próximas presentaciones, con la frase “Va por ti Papá Quintana”.