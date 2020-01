Marco A. Vázquez – Operación mochila

Una tragedia más en un colegio, fue en Torreón, Coahuila donde un niño de 12 años con un par de pistolas mató a su maestra, luego agredió a compañeros y finalmente se quitó la vida.

La respuesta de las autoridades usted la debe conocer en este momento, lagrimas de cocodrilo, culpar al niño, luego a los padres por el presunto abandono, a los abuelos que hasta ya fueron detenidos y, cuando ya no les quedaba más, implementar la operación mochila, revisar a todos los niños de todas las instituciones educativas del país para que no entren con armas a las mismas.

Claro que se debe prevenir pero la realidad es que con los actos descritos la autoridad solo pospone las tragedias porque su objetivo es lavarse las manos y evadir su responsabilidad, los políticos y los gobiernos se niegan a reconocer que es el sistema educativo el que está fallando y, por si ello fuera poco, que su lucha por fortalecer los derechos de los niños y las niñas y evitar el maltrato solo se ha convertido en una bomba que explota de vez en vez con este tipo de tragedias ya que no enseñan a los padres a sustituir los golpes por algo más efectivo.

Le decía, el problema es que el sistema educativo no es capaz de detectar problemas a tiempo, no ofrece una educación a los niños de acuerdo a sus cualidades, capacidades, menos se preocupa ni ocupa de lo que les acontece con el argumento de que ellos solo imparten conocimientos cosa que, para acabarla de fregar, también está en duda.

Deje le aclaro, no culpo al maestro de nuestras tragedias sino a quienes les han atado de pies y manos, a quienes les han quitado autoridad y los obligan a estar en un salón de clases a expensa de lo que quieran los niños y, muchas veces, los papás de los niños, no, el problema es el sistema educativo y político que no invierten recursos para investigar como empoderar a sus maestros, como hacerlos mejor a la hora de dar clases, como regresar a que sean el pilar de la educación de los mexicanos ya que el gobierno prefiere ahorrarse el dinero para que se lo roben sus hombres y mujeres que ejercen el poder en lugar de invertir para diagnosticar qué nos pasa y cómo corregirnos.

Igual se observa el otro problema, los padres que hoy hasta le preguntan al niño que quiere de comer y le permiten hacer su voluntad cuando no quiere saludar a sus mayores con el argumento de que están en libertad de hacerlo, que es su derecho como si ellos pudieran educarse solos.

Insisto, la operación mochila está bien, hay que prevenir, pero sería mucho mejor ir al fondo del problema, a su raíz porque de lo contrario en pocos años, con operación mochila o no pronto seremos una copia de lo que ocurre en Estados Unidos, verdaderas masacres que, le juro, todavía podemos evitar actuando todos a tiempo, padres, maestros y gobierno, la pregunta es, estaremos dispuestos a salirnos del celular para empezar a hacerlo?, para darle atención a los niños?, estarán los gobiernos dispuestos a robar menor para invertir en lo importante? el tiempo nos dará las respuestas.

ACUERDO AMLO-GOBERNADORES

Ayer los gobernadores y el presiente se reunieron para delinear estrategias en el combate a la inseguridad y violencia, se prometieron respeto y, sobre todo, acciones concretas para mejorar en todos los aspectos, un buen avance, sobre todo cuando parecía que la rispidez por el tema del Instituto Nacional de Salud los estaba dividiendo.

Vaya, acordar por el bien común es un tema que no se ve todos los días, ahora habrá que esperar los resultados que ojalá no tarden ya mucho.

En otras cosas… Dentro de los procesos de evaluación y mejoramiento académico que impulsa el Rector José Andrés Suárez Fernández, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) espera acreditar este año 20 programas educativos con estándares de calidad certificados por organismos externos reconocidos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La Secretaria Académica de la UAT, Dra. Rosa Issel Acosta González, destacó que con esta meta se espera incrementar el número de programas educativos en este nivel de reconocimiento, tras sostener que durante el 2019 fueron 14 los programas que obtuvieron su acreditación nacional.

“Se busca la excelencia en la calidad de los programas educativos, por ello, se hizo un diagnóstico de cada una de las carreras para que fueran evaluadas. En el 2019 fueron 14 los programas que obtuvieron su acreditación, es un reconocimiento importante, porque los estudiantes están integrados en un programa educativo con calidad a nivel nacional”, indicó.

Aseguró que para este 2020, se espera que otros 20 programas cumplan también con los estándares de calidad, y sean acreditados por organismos nacionales. “Actualmente traemos un 92% de programas educativos reconocidos por su calidad”, agregó.

Refirió que además se trabaja con las escuelas, facultades y unidades académicas, desarrollando un análisis pertinente para establecer este año una actualización curricular.

“Es importante que las carreras vigentes tengan estudios de pertinencia y viabilidad, para saber si están obedeciendo al marco laboral, y si no que hagan análisis para su reestructura curricular”, añadió.

“Vamos avanzando, según un estudio hecho al interior de la universidad, todos los programas son viables para ser reconocidos por su calidad, es un beneficio para la formación profesional de nuestros estudiantes”, concluyó.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotnail.com