Realizan antidoping y “Operación Mochila” a policías estatales

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- Como parte de los exámenes de Control y Confianza, a decenas de elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas les revisaron sus pertenencias la mañana de este lunes, con la presencia de dos mandos y la utilización de 3 perros entrenados para detectar armas y drogas.

Según los informes preliminares, a los agentes también les tomaron muestras para estudios de antidoping, en las instalaciones de las calles 2 y Zaragoza de la zona centro de Ciudad Victoria.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Augusto Cruz Morales, confirmó en entrevista posterior que ofreció en Tampico, que sí hubo éste tipo de acciones.

“Son producto de las revisiones de control y confianza que se hacen a los policías de forma periódica. No es necesario a veces que vayan al centro, sino en alguna parte se les puede hacer en su trabajo para agilizar las cosas. Entonces se les hacen algunos exámenes ahí, y posteriormente van a completarlos en el C3”, explicó Cruz.

-¿Entonces no son revisiones sorpresa?

“No son sorpresa, son revisiones que ya se tienen programadas, porque todos los policías deben presentar ese tipo de exámenes”, respondió el secretario de Seguridad.

Comentó que se pretende que la policía también esté en la calle, “porque si sacamos a 80 o a 100 gentes, les estamos dando chance a los delincuentes de que hagan de las suyas, por eso se van a hacer así. Algunas serán en el Complejo Estatal y otras en las instalaciones del 2 Zaragoza, tratando de evitar que estén mucho tiempo fuera de servicio”.

-¿Hay alguna revisión en los policías en cuestión emocional después del hecho que ocurrió en Ciudad Victoria?

“Sí, como no. Por eso estamos haciendo esto. Es parte de las cosas que se están haciendo para ver que la policía sea sana, para ver que la policía sea sana en todos los sentidos, como emocionales y hasta espirituales, porque hay gentes que les dan valores, hay pastores que platican con ellos, etc. Tanto en lo emocional, como en los espiritual y en los profesional se van a hacer este tipo de exámenes que lo único que hacen es tener la certeza de que tenemos policías capaces y quienes no pasen los exámenes la ley es muy clara”, respondió Cruz.

Y advirtió: “Ellos saben que negarse a presentar el examen es causa de baja”.