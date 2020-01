Dialoga y fortalece Melhem la unidad con priistas de Tampico

Redacción InfoNorte

Tampico, Tamaulipas. – El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Edgad Melhem Salinas, se reunió con priistas del municipio de Tampico con la finalidad de escuchar su opinión para seguir haciendo del PRI, un partido propositivo para la sociedad de Tamaulipas.

En compañía de Mayra Ojeda Chávez, Secretaria General del CDE del PRI y del delegado del Comité Ejecutivo Nacional en nuestra entidad, José Luis Garza Ochoa, el dirigente estatal dialogó de manera directa con cuadros importantes que, con su experiencia, han contribuido al fortalecimiento del partido.

Melhem Salinas hizo un balance de las actividades del Comité Directivo Estatal, del encuentro que ya sostuvo con militantes de estructuras municipales y, en ese contexto, reconoció la participación de los ex alcaldes, ex candidatos a diputados locales, federales y ex dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, de Tampico.

Al encuentro asistieron también los ex alcaldes José Rábago Castillo y Gustavo Torres Salinas; los ex diputados federales Roberto González Barba y Mercedes del Carmen Guillén Vicente; Astrid Lattuada de León, ex candidata a la diputación local por el Distrito XXII y Ricardo Garza Narváez, ex candidato a diputado local por el XXI, ambos de Tampico, además el Secretario Adjunto a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI Faisal Smer Silva, entre otros.