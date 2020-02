Marco A. Vázquez – Partidos políticos

PAN, PRI y otros partidos políticos todos los días amanecen con unas ganas inmensas de destruir y acaso tumbar al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Morena y algunos priístas, todos los días amanecen con ganas de tumbar al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

También los de Morena e iguial algunos del PRI o en algunos municipios los del PAN con los tricolores todos los días amanecen con la intención de destruir a alcalde en turno, de señalarlo de corrupto, inútil y lo que se les ocurra.

Triste, pero lo único que parece común en todos los liderazgos de todos los partidos políticos es su tendencia a cerrar los ojos en los gobiernos propios, en los emanados de sus siglas que quieren calificar como los mejores, como si pertenecer al PAN, PRI o Morena los purificará en forma automática, como si la gente no sufriera con sus actos.

Usted y yo pensaríamos que la intención es señalar a los opositores de incapaces de gobernar, de culpables de tener malos alcaldes, malos gobiernos estatales, malos legisladores o un mal presidente de la República pero la realidad parece distinta, da la impresión de que tratan de alejarnos de la política, hacernos creer que todos son iguales y la verdad es que, aunque parezca, eso es una mentira, lo que quieren es quedarse solos, que nadie les moleste mientras se despachan del presupuesto.

Vaya, un mal presidente municipal no es culpa del partido político que lo postuló, lo mismo con los otros puestos, los gobernantes son adultos, saben lo que hacen y, créalo, los partidos políticos no se enriquecen sino las familias y cómplices de los que tienen poder y caen en tentación de agarrar lo que no es suyo.

Vea Victoria, somos un desastre, baches, fugas de agua, basura, oscuridad en todas las calles, no hay obra pública, se presumen malos manejos y todo es resultado de que creímos que en el PRI todos eran corruptos y que cambiando a uno del PAN las cosas iban a cambiar, la realidad es que estamos peor y si usted vive en otro municipio seguro que la cosa no es diferente, si acaso lo son los partidos que impulsan el enojo, las ganas de tumbar a la autoridad municipal.

Los partidos políticos buena culpa tienen por elegir malos candidatos pero en todos los organismos hay buenos y malos militantes, lo nuestro, de hoy en adelante, tiene que ser el dejar de satanizar la política, no dejarnos manipular por muchos que se empeñan en hacernos creer que todos son iguales y en consecuencia nos quieren alejar para seguir ellos despachándose con la cuchara grande, vaya, los malos no son PAN, PRI, Morena, PT, PRD, o Movimiento Ciudadano, ni ningún otro partido, los malos, usted y yo los conocemos y se pueden cambiar de camiseta a la hora que les dé la gana, usted y yo los conocemos y es a esos a los que debemos alejar de los presupuestos para que no nos sigan robando.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Dirección de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Vinculación, impartió dos talleres denominados: “Creatividad, una de las competencias más demandadas en el 2020”; y “Competencias para la empleabilidad en un mercado global”, a cargo de la Doctora Rosalba Badillo Vega y el Maestro Javier Cabrero Arzave, respectivamente.

La Doctora Rosalba Badillo Vega explicó que la creatividad no es una virtud que se demuestra solamente en grandes aportaciones a la ciencia, también tiene que ver principalmente con la solución de problemas concretos en las empresas, en las instituciones o dentro de los grupos familiares.

Afirmó que se ha demostrado que donde hay escuelas o universidades que impulsan la creatividad de sus alumnos, con el paso del tiempo se presentan evidencias de crecimiento económico.

Agregó la experta que la creatividad se manifiesta principalmente en los aspectos artístico, científico y económico.

En el segundo taller, el Maestro Cabrero Arzave habló sobre el viejo paradigma que viene desde la revolución industrial en el siglo XIX, consistente en prepararse para conseguir un empleo de base sugiriendo que la nueva estrategia se basaría en emprender un negocio propio que contemple el mismo proyecto de vida.

Explicó que debemos aprovechar mejor el tiempo porque nos la pasamos durmiendo la tercera parte de nuestras vidas y recordó que el dinero no tiene valor porque es sólo una herramienta, de tal suerte que la prosperidad depende mucho de cómo se use el tiempo y nuestras actitudes tienen que ver cómo nos educaron o a la cultura a la que pertenecemos.

Dijo que se debe valorar la libertad individual existente para escoger lo que vamos a hacer para ganarnos la vida e invitó a los participantes a hacer lo que le gusta a cada quien para que sean felices.

Cabe destacar que la Doctora Rosalba Badillo tiene experiencia en gestión, formación de líderes y cooperación internacional, fue investigadora en el International Center for Higher Education Research y en el Science to Business de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, Alemania y trabajó en el Servicio Alemán de Intercambio Académico.

El Maestro Javier Cabrero estudió Finanzas en la Universidad de Illinois y la Maestría en Comercialización de Ciencia y Tecnología en el Instituto de Innovación, Creatividad y Capital de la Universidad de Texas en Austin; es director de INNOVEST que ofrece servicios de comercialización de tecnología y ciencia profesional a pequeñas y medianas empresas.

