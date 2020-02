Martín Sánchez Treviño – Los vericuetos de la subcontratación

Mientras que, en algunos países de Europa, como Italia por el brote del Coronavirus se suspendieron actividades turísticas y culturales como el Carnaval de Venecia, en México al igual que la región latinoamericana se mantiene pasivo ante un posible brote de esa enfermedad. Los efectos de la pandemia a provocado la caída de las principales Bolsas de Valores, en tanto que la bolsa mexicana tuvo un ligero repunte

En China, donde se originó el Coronavirus se declaro su emergencia de salud como la más severa de los últimos 70 años, mientras que en la región mexicana hay una aparente indiferencia a ese fenómeno que impacta en la salud de las personas.

Si en cambio se observa que el mosco transmisor del Dengue, Zika y Chinkungunya ha mostrado mayor resistencia ante los cambios bruscos de temperatura. Es quizá un fenómeno que la secretaria de salud de Tamaulipas no ha identificado y que a la postre pudiera representar un problema.

Sobre todo, porque sin humedad ambiental y con un clima adverso a la gestación de la larva el mosco no ha interrumpido su ciclo reproductivo, pero por lo mismo el agente de los 3 cuadros sintomáticos, da muestras de sobrevivencia junto a luminarias públicas.

Pero también es verdad, que la dependencia no ha realizado jornadas de fumigaciones en las zonas urbanas con mayor densidad poblacional. Ojalá no ocurra un brote como el ocurrido, cuando el difunto Rodolfo Torre Cantú fue titular de la secretaria de salud, cuando el índice de infectados por dengue rebaso los 10 mil casos en los 43 municipios de la entidad.

Afortunado para la salud y en perjuicio para la actividad primaria, los pronósticos del tiempo advierten, un año seco para Tamaulipas, lo que pudiera representar un reto menor en cuestiones de salud. Pero lo que algunos segmentos de la población han observado en la resistencia de mosco transmisor de

Hay que dar el beneficio de la duda a la dependencia bajo el mando de Gloria Molina Gamboa, titular de la Secretaria de Salud, en el sentido de que pudiera influir la atención a este fenómeno por el cambio del director de recursos humanos en esa dependencia, donde María del Carmen García Reyes sustituyó a Ricardo Garza Córdova, en el puesto de referencia.

Nada tiene que ver lo anterior con la consideración del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que es frágil la recuperación de la economía mundial, por lo mismo la desaceleración de la actividad económica se ha uniformado en los principales países del mundo.

Lo que se significara para los mexicanos, es un segundo año con bajo o nulo crecimiento económico, mayor vulnerabilidad a una galopante inflación y por ende un incremento considerable en los bienes perecederos.

En tanto, que los empresarios mexicanos y los senadores de la republica siguen enfrascados en la discusión derivada de la controversia del Outsourcing. Los empresarios lo mismo que algunos senadores han coincidido en que la sobreregulación de la subcontratación laboral afectaría a por lo menos 8 millones de empleos.

Con efectos significativos en los ingresos por concepto de las exportaciones, ya que algunos sectores hacen uso extensivo de ese modelo de contratación laboral. Por ello algunos senadores han entrado en razón porque vislumbran la perdida de empleos y de ingresos para la nación mexicana.

Los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, argumentan que la subcontratación u outsourcing además de garantizar el derechos de los trabajadores impulsa la economía formal, aumenta la competitividad como país y eficientiza el funcionamiento del mercado laboral.

Los fiscalistas, consideran que el modelo da pie a la evasión fiscal por su vulnerabilidad a realizar acciones simuladas para efectos fiscales, que podrían equipararse o dar lugar delincuencia organizada

Mientras que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, fue más agudo al decir ante los medios nacionales que el outsourcing ilegal puede estar vinculado a la generación de empresas fachada, a la facturación simulada y al lavado de dinero.

Y aunque el senador Ricardo Monreal aseguro que no se busca satanizar a nadie sino una regulación que no castigue a quien cumple con los requisitos legales, pero si en cambio señala que se castigue a quienes no respetan los derechos de los trabajadores y utilizan ese modelo para defraudar al erario

Advirtió que “quien ya consumió el producto, compró facturas falsas, al que simuló operaciones para defraudar al fisco, ya se puede hablar de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, el delito d e defraudación fiscal, que viola la seguridad nacional”.

El presidente de la comisión de Trabajo, y senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, promotor de esta iniciativa pidió no retrasar más su aprobación en el pleno. Ante los empresarios, el senador resaltó: “ha habido muchas opiniones, comentarios críticas, ataques, pero con un desconocimiento de la esencia misma de lo que contiene el dictamen”. Los invitó a leerlo.