Gobierno del Estado y DIF Tamaulipas inauguran el Centro de Autismo Tamaulipas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Tamaulipas cuenta a partir de este miércoles con el primer centro público escolarizado dedicado al autismo en México (CATAM), edificado por el Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas.

El CATAM ofrecerá tratamiento clínico y atención a niñas y niños de 2 a 5 años para su detección temprana a través de la creación de una Prueba Única de diagnóstico efectivo, evitando que los padres tengan que trasladarse a otros estados para realizarla.

Bajo un modelo educativo basado en el Centro Teletón, las niñas y niños aprenderán a ser autosuficientes para enfrentarse a la vida cotidiana con normalidad y les permitirá ir a una escuela tradicional.

En una primera etapa, se brindará apoyo escolarizado para niños de 2 a 8 años, incrementando en una segunda etapa hasta los 12 años de edad.

El Gobierno del Estado que dirige Francisco García Cabeza de Vaca y el Sistema DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, invirtieron cerca de 60 millones de pesos en su construcción y equipamiento.

“En el Sistema DIF Tamaulipas y en el Gobierno del Estado nos dimos a la tarea de crear una nueva manera de atender y entender el autismo. Una que transforme el presente, construya el futuro y derribe todas las barreras para dar paso a la esperanza y a los sueños de nuestros niños con autismo”, dijo Mariana Gómez.

Este centro contará con 4 aulas didácticas, área administrativa, área médica, área de voluntariado, área de maestros, área lúdica y estacionamiento.

El Centro de Autismo Tamaulipas, ha sido diseñado con los más altos estándares arquitectónicos para el abordaje del autismo, tomando en cuenta el procesamiento sensorial que presentan niñas y niños de 2 a 8 años de edad con esta condición, ya que sus sentidos maximizan los estímulos externos, llegando en casos extremos a provocarles crisis.

Su estructura del cuenta con tecnología acústica que aísla el ruido exterior y reduce el eco al interior.

Posee iluminación indirecta y natural, un jardín interno y un jardín terapéutico para estimular sus sentidos a través de las texturas de la naturaleza.

Al egresar de CATAM, nuestras niñas y niños contarán con un certificado de estudios, que les permitirá ingresar a la primaria con mayor facilidad, esto debido a que el Centro de Autismo Tamaulipas está registrado en el Catálogo de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública Federal.

“Todas las personas somos iguales en esencia y en derechos. Bajo estas condiciones, me uno satisfecho a este acto inaugural sin precedentes en el país. No me queda la menor duda que para tener un mejor Tamaulipas es necesario tener un estado más humano, más sensible pero sobre todo más generoso” dijo el mandatario estatal.

Además de este centro, el Gobierno y el Sistema DIF Estatal, emprenderán acciones de sensibilización con la finalidad de crear una cultura de respeto en la población y en los servidores públicos.

Para complementar este proyecto autismo participaron conjuntamente la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Centro de Autismo Teletón y la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

En el marco de la inauguración de CATAM se entregaron 10 unidades de transporte adaptado, para la Ruta sin Límites, que ofrece transporte gratuito a las personas con discapacidad.

​Esta es la tercera entrega de unidades de transporte adaptado para personas con discapacidad, llegando a 133 unidades en los 43 municipios de Tamaulipas.