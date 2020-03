Martha Isabel Alvarado – Rompe las reglas

.-Desobedecen alerta sanitaria

.-Besos, abrazos y ‘mordiditas’

.-Alcaldesa ‘destapa’ aspiración

.-Busca ‘agandallar’ Movimiento

El Sub Secretario de Salud Federal HUGO LÓPEZ GATELL ha repetido, una y otra vez, desde el micrófono, que ante la contingencia causada por el Coronavirus en México, no se deben dar abrazos ni besos…

Sin embargo, ahora vemos que el Presidente LÓPEZ OBRADOR no sólo abraza y besa, sino que hasta ‘muerde’, haciendo caso omiso de la recomendación de las autoridades sanitarias.

La imagen en la que AMLO aparece ‘mordisqueando’ la mejilla a una menor, durante su visita a Ometepec, en el estado de Guerrero, causó tremenda polémica en las ‘benditas redes sociales’.

Dado que dicha ‘mordidita’, ¿de cariño?, se dio en el contexto de una pandemia mundial que limita el contacto físico entre las personas. Y en plena lucha de las Mujeres por el respeto a su integridad física, sobre todo de las niñas.

Como ya lo hemos dicho, la cosa en redes sociales su puso ‘color de hormiga’, de modo que tuvo que salir el padre de la niña, ZURIEL DÍAZ CRUZ, a decir que su hijita deseaba saludar y abrazar al Presidente.

“En esa fotografía se aprecia una cara diferente a la alegría, pero quiero decirles que esa cara es por la multitud que había, porque ella sintió un poco de nerviosismo”, asegura el padre de la pequeña.

Digamos que AMLO anduvo muy ‘irreverente’ el fin de semana, por cuanto el viernes trascendió una imagen del vuelo en que se trasladó de la Ciudad de México a Acapulco, para clausurar la Convención Bancaria. En la foto se aprecia al tabasqueño ocupando un asiento ubicado justo en una de las salidas de Emergencia del avión.

De acuerdo a la normatividad de los vuelos comerciales, mujeres, niños o personas de la tercera edad, NO pueden ocupar ese tipo de asientos, y así lo señala desde un altavoz el personal de la aerolínea, desde el momento en que los pasajeros abordan, en una ‘letanía’ de sobra conocida.

Quizá de cualquier otra persona que rompiera esas reglas, no sería extraño; pero sí de alguien que presume superioridad moral, y se asume dechado de respetabilidad.

¿Por qué lo permitirá la aerolínea?.

Otra a la que ‘pintan’ como un “dechado de virtudes”, esto en un video de “Inciso 1” publicado en redes sociales, es a la alcaldesa panista de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

No es por intrigar, pero por poco la ‘canonizan’.

“Carismática, trabajadora, y de un humanismo y capacidad probada”, dice de inicio la presentadora del video, quien más adelante se refiere a la reelección de Ortiz Domínguez, diciendo: “triunfo que logró de manera honrada, al tener un margen de aceptación popular histórico”.

“Dicen los que saben, que por derecho, trabajo y esfuerzo, no hay nadie que compita con Maki para la sucesión estatal, sea cual sea el nombre que surja y se ponga frente a esta alcaldesa guerrera”, añade.

“No le llega nadie a los talones, en experiencia, preparación y carisma”, subraya la presentadora, una chica de nombre ARACELY SALAZAR, quien hasta se trompica, al decir: “Sus adversarios locales parecieran “empequeñerse”. ¿Habrá querido decir empequeñecerse?.

Según se sabe, “Inciso 1” es una firma de JAVIER GUERRERO, de Matamoros, que a no dudarlo, tiene creatividad y mucha imaginación.

Eso sí, que la alcaldesa de Reynosa anda desesperada por quererse ‘montar’ en el Movimiento de las Mujeres, tal como lo hizo durante la marcha realizada en la Ciudad el pasado 8 de marzo, previo a la cual, una chica la puso en grave predicamento al cuestionarle: “¿Usted qué ha hecho por nosotras alcaldesa?”.

De hecho, el video de “Inciso 1”, antes mencionado, dice: “Por primera vez el sueño de las mujeres tamaulipecas podría hacerse realidad, al tener a una aliada de género gobernando”. ¿Whaat?.

Queda claro, que el Movimiento de las Mujeres, en Reynosa y todo el país, es de la sociedad civil, y no del gobierno. Que es una lucha social y no política. Que no es a favor de nadie, ni en contra de nadie. Es por la reivindicación del respeto al sexo femenino y contra la violencia de género. ¿Por qué querer hacerlo objeto de ‘agandalle’?.

Otra que muestra ese ‘furor’ por posicionarse políticamente, con la ‘bandera’ del feminismo, es la diputada federal panista NOHEMÍ ALEMÁN, y es que, según ella, MAKI ya le prometió hacerla alcaldesa.

Están en su derecho de querer avanzar políticamente, pero no a costa del Movimiento de las Mujeres.

CONTRAFUEGO: Empequeñecidas otras, por mezquinas.

Hasta la próxima.