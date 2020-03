Tránsitos exhortan a ciudadanos a resguardarse en sus casas

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- Personal de Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria comenzó este miércoles a exhortar a los ciudadanos que estaban en la zona centro a que fueran a sus casas, como una medida preventiva contra el Covid-19.

Los agentes fueron captados en estas acciones, alrededor del Mercado Argüelles, en la calle Miguel Hidalgo, y cerca del palacio de gobierno del Estado.

“Lo estamos haciendo como una acción para prevenir, es mejor que regresen a sus casas”, les dijo un agente vial a una familia.

Otro más expresó lo siguiente, “vamos a pedirles de la manera más atenta que pasen a sus domicilios a resguardarse”.

“Gracias oficial, está muy bien lo que hacen”, respondió un hombre acompañado de su esposa.

En la calle 9, entre Morelos y Miguel Hidalgo, la patrulla número 13 también hacía su parte: “Digamos no al coronavirus, por un Victoria más saludable. No salgas de tu casa si no es necesario, no acudas a lugares concurridos”.

Y seguía, “sigan las instrucciones, es por nuestra salud, es nuestra responsabilidad como ciudadanos, de nosotros depende que el coronavirus no nos afecte, hagamos un frente común”.

El director de Tránsito Municipal, Efraín García Chávez, explicó que seguían las indicaciones del alcalde Xicoténcatl González, de invitar a la ciudadanía a resguardarse en sus casas, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud.

“Es muy importante que la gente sepa que es una situación de riesgo real. En la localidad estamos haciendo una invitación amable. Muchos acatan la instrucción e inmediatamente y toman conciencia y se resguardan”, mencionó.

Pero también se han encontrado con personas que tienen actividades económicas, “y entonces les hacemos indicaciones de prevención de sana distancia, el uso de lavado de manos con frecuencia”.