Martín Sánchez Treviño – Hasta El Vaticano está en crisis

Casi 4 meses después de la presencia de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional hizo sus pronósticos del comportamiento que tendrán las economías del mundo, de las principales economías destaca la de India y China, como las únicas que registrarán al menos 1 punto porcentual de crecimiento.

De las demás economías hace referencia al decrecimiento que tendrán, aunque la percepción era que Alemania pudiera repuntar como líder mundial no pinta en el estudios del Fondo Monetario Internacional.

Respecto a nuestro país México, el decrecimiento previsto es de 6.6 por ciento, de Estados Unidos sería entre 3 y 2 por ciento, lo que quiere decir que los aliados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tendrán que fortalecer sus alianzas para recuperar la productividad.

Los análisis presentados por el INEGI correspondientes los meses de enero y febrero ilustran la desactivación de las principales actividades económicas, que representan Producto Interno Bruto para la nación mexicana.

La calificadora Fitch, bajo la calificación de México lo cual no es novedad pues desde el año anterior el 2019 advertía una caída de la economía mexicana, lo que quiere decir que de poco o nada servirá tener de vecino a Estados Unidos, pues una situación similar en la que le espera.

Habrá que esperar cual será la calificación que darán las empresas de medición y análisis de la economía a países como El Vaticano, el cual anunció recortes de gastos y de empleos por el cierre de las principales fuentes de ingresos, como son los museos de El Vaticano.

Los cuales reciben aproximadamente 6 millones de personas cada año y ciertamente no pagan un euro por persona. Entre las medidas anularán conferencia, exposiciones y Congreso programados para el 2020, así como viajes de trabajo e inmobiliarias

Si la Santa Sede de la Iglesia Católica recibe 6 millones de visitantes los ingresos son del orden de 120 millones de euros, esto es únicamente por la entrada a los museos, no incluye la venta de suvenir o recuerdos ni donativos particulares.

En esa religión esta ocurriendo algo similar a lo que aconteció en el último cuarto del siglo anterior, cuando quebró en Banco Ambrosiano en 1982, con la diferencia que

aquella quiebra estaba relacionada con la publicación de una encíclica a favor de la vida y no a favor de los anticonceptivos, como los sugerían los estudios de la propia religión.

Por ese motivo es importante que los gobernantes exploren las condiciones de otros sectores de la población y no limitar sus acciones únicamente a las demandas de salud. Pues la economía de cada pueblo y nación requiere de apalancamiento y estrategias, que implican reflejos, de los cuales carece un mayor de la tercera edad pues si bien la experiencia no se improvisa no es suficiente..

De allí la importancia de tomar las previsiones necesarias para la recuperación de la actividad que tiene varados a trabajadores, empleadores y proveedores de la empresa y el negocio.

En otro orden, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, figura entre los gobernadores provisores ante la pandemia junto con los gobernantes de Nuevo León y Coahuila. También figura como gestor para atender las necesidades de los empresarios desde Nuevo Laredo a Tampico y de Matamoros a Tula.

Durante una conferencia con empresario de las principales ciudades tamaulipecas les dijo que habrá apoyo para la economía de los entes productivos ante la contingencia sanitaria. Lo mismo urgió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la implementación de un programa emergentes de carácter económico.

En orden de la Academia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Nuevo León, construyeron un libro denominado Plantas Características del Matorral Espinozo Tamaulipeco, es un obra que contiene 23 familias botánicas del noreste del país, por la importancia de la obra hablaremos de ese libro que ya está en línea.