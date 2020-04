Marco A. Vázquez – Huele a muerto

En quince días la delincuencia organizada cometió mil 267 asesinatos en México, ejecuciones muchas de ellas, la cifra corresponde a los primeros días de abril y las ofrece el conteo de víctimas del gobierno federal, los Estados más violentos de acuerdo a los muchachos de Andrés Manuel son Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México y Michoacán.

Al ritmo de estos datos se presentaron los resultados que ofrece la encuesta mensual que aplica el INEGI para medir la percepción de seguridad del ciudadano, cosa extraña es que no aparece ninguna ciudad de Tamaulipas dentro de las más inseguras de acuerdo a la gente cuando Reynosa encabezó por muchos meses esa lista, esta vez ni siquiera nos mencionan aunque no se especifique por qué.

Es obvio que aún cuando no aparezcamos en una lista ni en otra no hemos salvado el problema y puede ser que nos encontremos dentro de la media de esos resultados que, por más que se quieran maquillar por el gobierno federal, son alarmantes y la muestra es que más del 73 por ciento de la población se siente insegura en sus ciudades y los asesinatos o ejecuciones en 15 días de abril ya son más de la mitad de los que se cometieron en todo marzo en México, es decir, no disminuyen.

Lo preocupante es que las cifras de percepción de inseguridad, y de violencia en sí, no bajen ni tantito cuando se supone que estamos en casa, en plena cuarentena, con contingencia de salud que también puede afectar a los delincuentes, vaya, se supone que las policías tienen más espacios para ver, operar, trabajar y dar resultados.

De todo, para los de esta región lo bueno es que Tamaulipas no aparece en esas listas lo que quiere decir que podemos confiar en los datos que da el gobierno federal de Andrés Manuel respecto a que en el Estado se han hecho las cosas mejor que en el resto de las Entidades y la disminución de los problemas es real, digo, si Morena aplaude lo que hace uno de sus enemigos políticos como es Francisco Javier García Cabeza de Vaca ni para que buscarle porque tenga la certeza de que si los resultados no fueran reales ya lo estarían crucificando por lo menos en las redes sociales.

Pero le decía, lo realmente preocupante es que las cifras de delitos a nivel federal no bajen porque significa que la delincuencia sigue operando a todas sus anchas en el resto de la República y eso nos traerá más problemas de los que se ya prevén, más cierre de empresas, menos capacidad de recuperar las inversiones cuando termine este periodo de aislamiento.

Y no, nadie se salva, porque mire los Estados donde mayor problemas se registran se convierten en automático en expulsores de mano de obra y la mayor parte emigra a los Estados de la frontera, como Tamaulipas, acá donde se presume nos va mejor económicamente pero que no podemos mostrar todos esos resultados porque cada año recibimos a miles y miles de paisanos de Entidades como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y la zona centro sur del país.

Es en esa tesitura, y con esos datos, como se tiene que hacer un llamado al gobierno federal para que no descuide ninguno de los frentes de batalla, la cuarentena tendrá que pasar, esperemos que a muy corto plazo o lo más rápido posible, pero si se fortalece la delincuencia será muy difícil pagar sus costos para recuperar la normalidad.

Si, a veces por el coronavirus, las más por la delincuencia pero este país huele a muerto y así quedará la mayor parte del sector productivo y social si se descuida uno de los problemas que hemos padecido durante los últimos 15 años y que en este gobierno de Andrés Manuel nomás no vemos que sea diferente, la violencia, la inseguridad producida por la delincuencia organizada.

En otras cosas… Como parte de las acciones que realiza el Gobierno del Estado para atender la contingencia generada por el COVID-19, la Secretaría de Seguridad Pública informa que se dio inicio con la elaboración de cubre bocas en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, artículos que serán utilizados por la Administración Estatal donde se requieran.

Dicha actividad se desarrolla con la colaboración de Personas Privadas de su Libertad (PPL´s), quienes participan en el taller que cuenta con 15 máquinas de coser, con lo que se realiza una producción diaria de mil unidades.

Los cubre bocas, son confeccionados con dos capas de pellón quirúrgico, en base a especificaciones de salud para que cumplan con su objetivo, posteriormente serán sometidos a un proceso de esterilización por parte de la Secretaría de Salud.

Ante el anuncio de Emergencia Sanitaria, en Tamaulipas se ha determinado que su uso sea obligatorio.

Al tiempo el Gobierno de Tamaulipas informó que continúa con la entrega de insumos prioritarios en todos los hospitales de la Entidad, a fin de que el personal de salud cuente con todo lo necesario para atender a los pacientes por COVID-19 y, a la vez, proteger su propia salud entre los materiales que están siendo distribuidos en los hospitales de Tamaulipas se encuentran respiradores contra partículas N95, guantes de látex, mascarillas y batas quirúrgicas, cubre zapatos, cubre pelo, lentes de seguridad, alcohol isopropílico en gel, solución de hipoclorito al 6 por ciento, jabón líquido, trajes aislantes y termómetros digitales.

Ofrece la UAMRA-UAT carreras acreditadas a nivel nacional. La Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynosa Aztlán (UAMRA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene abierto el proceso de admisión en el sistema línea para el período escolar 2020-3.

A partir del pasado 23 de marzo, los interesados en cursar alguna carrera que ahí se ofrece pueden realizar la preinscripción y llenado de solicitud para el examen de admisión a la UAMRA en el link http://registroaspirantes.uat.edu.mx de la UAT.

Las carreras que ofrece esta facultad son: Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero en Procesos Petroquímicos, Químico Farmacéutico Biólogo, Licenciado en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y Licenciado en Criminología, todas con una duración de 9 semestres y con amplio reconocimiento nacional por su calidad educativa.

