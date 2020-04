Marco A. Vázquez – Murió la gallina de los huevos de oro

PEMEX, quien por décadas alimento al país y lo sostuvo en pie ahora resulta una carga, el petróleo que produce, por primera vez, ayer tuvo pagarse para que se lo llevaran al extranjero en lugar de venderlo a causa de la contracción de los mercados internacionales y el poco uso de energéticos ante medio mundo que se encuentra paralizado por la pandemia de coronavirus.

Quien lo dijera, hace algunos años casi se matan los políticos por aprobar una reforma energética que les permitiera ofertar la paraestatal a la iniciativa privada y hoy ni siquiera saben qué hacer, se esconden ante el desastre y lo peor es que seguramente el país se tendrá que endeudar porque no habrá los ingresos suficientes para mantener sus programas que consisten en regalar dinero a los adultos mayores, ninis y demás.

Qué hará el gobierno ya lo dijo, pretende aumentar la producción de gasolina en lugar de regalar el petróleo, dejar de exportar y refinar un millón de barriles de petróleo diarios y parece buena idea pero solo parece ya que no hablan de reducir el precio de la gasolina sino de “recuperar los que se pierde por la caída de los precios”, así es este país, se negocia y los políticos actúan para partirnos la madre, no para buscar el bien común.

Triste pero en México no se llega a hacer política, y menos diseñar políticas públicas que nos lleven al desarrollo, nadie se ocupa del fin supremo para el que se han contratado que es buscar el bienestar común, el que ganen las mayorías sin descuidar los intereses de las minorías y hoy el único afán de la clase en el poder es saquear a la nación, de robarnos lo poco que nos quedaba para recuperar lo que han perdido en la venta de petróleo en el extranjero porque se les ha muerto la gallina de los huevos de oro.

Verdad, PEMEX siempre estuvo muy lejos de ser de los mexicanos, la gasolina cada vez era más cara, el gas llegó a ser un lujo en nuestras estufas, el diesel casi semejaba agua bendita para nuestros agricultores pero también PEMEX fue lo único que mantuvo al país de pie, con lo que se producía en la venta al extranjero se evitaron catástrofes económicas que nos llevaran a la protesta callejera por no tener que comer, se evitó el caos social por mucho tiempo y nunca supieron como sustituirla para cuando ya no fuera rentable, ni ahora, así que sólo se pretende usarla como una verdadera empresa que alimente al gobierno a cargo de las clases medias y la clase trabajadora que requiere de gasolina para moverse y trabajar.

Es un hecho que todo lo que sacó el gobierno federal de impuestos de la paraestatal en el pasado, todo lo que aporta Pemex al Producto Interno Bruto, les permitió suficiente dinero para los políticos, muchos de ellos rateros e insaciables, coludidos con el sindicato de trabajadores de Petróleos Mexicanos y también para sostener esta democracia que resulta muy cara y hasta para darle migajas a los más pobres con el objetivo de mantenerlos tranquilos y dependiendo del gobierno en turno para que no se les olvide en la siguiente elección.

Igual de real es que Pemex en su momento tuvo mucho dinero para modernizarse, para refinar el petróleo, hacer gasolinas de calidad más baratas de las que importa de Estados Unidos de las empresas a las que les vende el barril de petróleo muy barato y les compra gasolina demasiada cara pero no se aprovechó ni antes ni ahora, con un agregado, ya en estos tiempos es imposible.

Le repito, ha muerto la gallina de los huevos de oro, lo que vendrá con PEMEX será un proceso difícil, quizá se pueda producir gasolina pero al no tener ingresos del extranjero será imposible que vuelva a ser lo mismo, es más, de no trabajar un proyecto serio es posible que se arriesgue nuestro futuro, hasta la vida de los más necesitados porque en pocos años no habrá de donde sacar para darles más despensas.

En otras cosas… La Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales en Nuevo Laredo (FCACS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a los interesados a ingresar al periodo 2020-3, a realizar el registro en línea para el curso propedéutico.

Las carreras que ofrece la FCACS para el próximo período escolar que inicia en el mes de agosto son: Contador Público, Comercio Exterior, Administración, Tecnologías de la Información y Derecho. Los aspirantes deberán ingresar al sitio http://registroaspirantes.uat.edu.mx para realizar el proceso de preinscripción en línea.

Pueden consultar información también a través de la página web oficial de la FCACS y en el sitio de Facebook https://www.facebook.com/FCACS.UAT/ así como al teléfono (867) 711-13-06 de la Facultad de Comercio de Nuevo Laredo.

Cabe destacar que a principios de este año la FCACS obtuvo nuevas acreditaciones en los programas educativos de Contabilidad, Administración y Comercio Exterior por parte de organismos externos de evaluación reconocidos a nivel nacional en el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

En Nuevo Laredo la Dirección de Salud Municipal recomiendó a ciudadanía separar en una bolsa cubrebocas, envases de gel antibacterial y guantes usados, y depositarla en el bote de basura que recogerá el camión recolector, para así evitar la dispersión del Coronavirus o Covid-19 y proteger a las y los empleados de limpieza.

El doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, titular de la dependencia, aconsejó que una vez depositada la bolsa en el bote, este sea rociado por dentro y por fuera con agua y cloro.

“Estamos con esta acción de rociar la basura con agua y cloro, extremando con responsabilidad el evitar un contagio para la gente que la está recogiendo”, apuntó Gutiérrez Serrano.

Señaló que el período de incubación del Covid-19 en estos materiales sanitarios es de entre 2 y 14 días.

El funcionario también mencionó que los hospitales tienen otra ruta, donde estos residuos van directo a un contenedor especial y se incineran en un sitio adecuado, el cual no emite contaminación hacia el exterior.

