Piojo y Almeyda, herederos de Tigres

Agencias

Ricardo Ferretti anunció que se retirará como DT en el 2021, por lo que en Tigres se han preparado para el momento de nombrar a su sucesor. El expresidente del club, Alejandro Rodríguez, no quiso dar a conocer públicamente los máximos candidatos, pero soltó dos nombres: Miguel Herrera (América) y Matías Almeyda (San José Earthquakes), ya que cree que tienen la personalidad para tomar el lugar del Tuca.

“Miguel Herrera tiene la capacidad de meterse en el Universitario y poder establecer una diferencia, Matías Almeyda tiene también ese carácter. Los nombres es promover gente, ya tengo dos años fuera y antes de salir ya había ternas comentadas con Ferretti, no era cosa de secretos. No somos eternos y si la organización no está preparada, los directivos no están cumpliendo con una de sus tareas”, dijo en entrevista con Multimedios Deportes.

‘No cualquier DT aguantaría al Volcán presionando’

En la visión del Inge no entran directores técnicos que puedan sucumbir ante la presión de uno de los estadios más pasionales de México como es el Volcán, por ello uno de los primeros aspectos que evalúa en un entrenador es el carácter, más allá de qué equipos dirigió.

“Yo creo que los directores técnicos son profesionales y lo que hay que preguntarles no es ‘de qué equipo vienen’, es si están sintonizados con lo que la afición necesita. Siempre cuando veo un técnico me pregunto si va a aguantar la presión de 42 mil almas pidiendo algo extra de Tigres, y si no tiene esa característica, por más sabio que sea, lo descarto”, afirmó el expresidente de los felinos en dos etapas, la más reciente del 2010 al 2018.

Otro de los nombres que han salido para suplir a Tuca es Guillermo Vázquez, aunque más como propuesta del brasileño naturalizado mexicano, pues fue su aprendiz en Pumas cuando lo tuvo como auxiliar técnico y considera que mantiene la misma idea de juego.