Martín Sánchez Treviño – Crecen ventas de Gruma durante la pandemia

De los encabezados de la prensa nacional del miércoles para el jueves destacó uno, donde las casas editoras lo mismo que los portales, las televisoras y la estaciones de radio, le dieron voz al titular de la Organización Mundial de la Salud, donde hace un serio llamado al gobierno mexicano luego que la nación entro en la fase 3.

A una fase 3 donde además de los riesgos de la pandemia por la debilidad del sistema de salud federal, pues hasta ahora los casos donde se ha registrado mayor incidencia del Covid-19 han sido las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo mismo en Coahuila, que en Tijuana y el Estado de México.

Pero dicen que no hay más ciego que el que no ve. Resulta difícil cuando el ejercicio es señalar la paja en el ojo ajeno, que ver el propio. Es quizá el motivo de la debilidad por parte de gobierno federal para atender hospitales de su responsabilidad, donde hasta los directores de los nosocomios fallecieron.

Son los riesgos de la democracia y las debilidades de los proyectos de nación. Ya que si los servicios de salud están vulnerados, lo más probable es que otras funciones gubernamentales entrarán en la misma crisis.

Por lo mismo, si caer en un alarmismo resultados del pánico, pero con los pies en la tierra, lo que sigue a una pandemia en la falta de alimentos, la falta de respeto y con ello la descomposición de las conductas sociales relacionadas con delitos patrimoniales.

Que en ningún escenario se justifica, no obstante que haya algún gobernante que presume una conducta moral. Ya que es una tendencia social irreversible, que bien se podría blindar como ha ocurrido en épocas similares, pero por lo visto algunos políticos son como los dioses griegos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan.

Por el momento a la pandemia se han agregado la caída del precio del petróleo y por otra parte la disparidad del peso frente al dólar. Que no son cosa menor ya que pone al país en un alto grado de vulnerabilidad.

Donde los dueños del capital se niegan a invertir por falta de condiciones y facilitadores para el desempeño de sus empresas. Los trabajadores y obreros de empresas no esenciales están desocupados.

Hasta ahora en los medios de información únicamente el Grupo Gruma o Grupo Industrial Maseca es quien ha obtenido ingresos importantes durante la pandemia. Según un informe difundido en Internet, el primer trimestre del 2020 en plena pandemia tuvo un crecimiento en sus ventas superior al 16 por ciento. Es el mejor trimestre desde el 2016.

Las explicación de la familia de El Maseco , es que las ventas superiores a los 21 mil 544 millones de pesos se deben al crecimiento de las ventas en Estados Unidos, Europa y América Latina

Ante el avance de la pandemia, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca emitió un decreto que entrará en vigor este viernes, donde establece nuevas reglas de conducta social para frenar el contagio del Covid-19.

Decretó el no circula en las principales ciudades de Tamaulipas como son, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Mante, Río Bravo, Tampico, Altamira, Ciudad Madero y Ciudad Victoria. Se aplica el doble no circula. Contempla filtros en los accesos y carreteras que comunican a Tamaulipas con Nuevo León, Veracruz y San Luis Potosí.

También restringió las actividades no esenciales. Únicamente deberán permanecer abiertas las farmacias, Laboratorios, Clínicas, Tiendas de Alimentos, Restaurantes con servicios solo para llevar, servicios de agua, gas y gasolina.