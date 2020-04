Martha Isabel Alvarado – Que alguien le explique

.-Diputados panistas, con ‘retardo’

.-Precisiones sobre Hoy no Circula

.-Aplauden Acuerdo de CMN y BID

.-Pero a AMLO no gustó ‘el modito’

‘Se les durmió el gallo’ a los diputados locales panistas de Reynosa y Río Bravo: ALBERTO LARA BAZALDÚA, JUANITA SÁNCHEZ, JAVIER GARZA FAZ y ROXANA GÓMEZ que, ‘comandados’ por JAVIER GARZA DE COSS, ofrecieron ayer una conferencia de prensa, prácticamente, para repetir lo que dos días antes dijo su par YAHLEEL ABDALÁ, del PRI, sobre el Decreto alusivo al “Hoy no Circula”.

Tal como lo explicó en redes sociales la diputada Priista, el panista Garza de Coss dijo que, quienes desarrollen labores consideradas esenciales no tendrían ningún problema para circular en sus unidades motrices, pues bastaría con la portación de un gafete o una Carta de Trabajo, para que puedan hacerlo.

Agregó el legislador, que ni los elementos de tránsito, ni los policías, estatales o federales, tienen autorización para aplicar sanciones; ya que, de hacerlo, estarían incurriendo en una anomalía. “No están facultados, ellos están para orientar”, dijo. ¿Será?.

Garza Faz comentó: “La situación no está para estar forzando a los comerciantes a que paguen una renta, sabemos que sus ventas han caído un 60 o 70 por ciento, más que en meses pasados”.

¿Tendrán en planes los diputados locales panistas, algún mecanismo para cerciorarse de que estos puntos que salieron a defender ayer, se cumplan?.

Qué bueno que el Líder del Grupo Legislativo del PAN, GERARDO PEÑA FLORES, ponga a trabajar a sus diputados, y que lo hagan.

Por otro lado, tal vez sea oportuno recordar que, en su época de estudiante universitario, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no logró aprobar las materias de “Economía” y “Economía Política”, así como “Ciencia Política” y “Estadística”, mismas que el tabasqueño ‘se llevó a extraordinario’.

Viene a colación lo anterior, por la respuesta que dio el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CARLOS SALAZAR LOMELÍN, diciendo: “No se lo explicaron bien, o no lo entendió, debe haber una confusión, esto es un acuerdo entre privados”.

En su conferencia mañanera, el Presidente LÓPEZ OBRADOR dijo, sobre el Acuerdo celebrado entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo, para brindar apoyo a 30 mil Pequeñas y Medianas Empresas, hasta por 12 mil millones de dólares:

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Ya no es como antes, antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente; ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos, hay una separación entre poder económico y poder político”.

“Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale?. ¿Y qué?, ¿nosotros estamos aquí de floreros, de adorno?”, recalcó el Presidente.

Por su parte, el representante del Consejo Mexicano de Negocios ANTONIO DEL VALLE, dijo: “Es importante que le aclaren al Presidente en qué consiste este Programa, que no requiere de ningún aval crediticio del gobierno, ni de la Secretaría de Hacienda. Es puramente de la Iniciativa Privada”.

“Le va a gustar”, añadió en tono optimista el dirigente empresarial.

Evidentemente, AMLO está muy limitado en este y otros temas. Pero bien se lo pudo haber explicado (con manzanas) su Secretaria de Economía, GRACIELA MARQUEZ, Doctora en Economía, con Estudios en Harvard quien, por cierto, elogió en su Cuenta de Twitter este Acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el BID, agregando los Hashtag #México Solidario y #Unidos Saldremos Adelante.

Otro que saludó este Acuerdo del BID-Invest y el Consejo Mexicano de Negocios con palabras de encomio, fue el Canciller MARCELO EBRARD, diciendo: “Felicitaciones, muy oportuna iniciativa para proteger nuestra planta productiva y empleo”.

En Reynosa, la dirigente del PRI municipal, OLGA GARZA RODRÍGUEZ, diputada local plurinominal, está haciendo llamadas a amigos y conocidos para pedirles despensas, mismas que pretende regalar a familias necesitadas, ante el duro embate de la pandemia.

Tanto funcionario que se hizo rico bajo las siglas del Partido Tricolor, no se diga alcaldes, y resulta que dirigentes como Olga Garza no son capaces de ‘pasar la charola’, y andan dando pena.

CONTRAFUEGO: Hay quienes hacen de la pendejez, algo sublime.

Hasta la próxima.