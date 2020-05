Martha Isabel Alvarado – Informar

.-¿Oculta la ‘4-T’ información del Covid?

.-Sub Secretario, exige confidencialidad

.-Gobernadores han ventilado contagios

.-AMLO se comprometió a transparentar

Llama la atención, esto que dijo el Sub Secretario de Salud del gobierno federal, ‘el hombre del momento’, HUGO LÓPEZ GATELL, durante la conferencia mañanera de ayer, encabezada por el Presidente LÓPEZ OBRADOR.

Ante esta pregunta concreta que le hizo una reportera: ¿Tienen el número de contactos que tuvo Ricardo Sheffield o eso no lo van a manejar?. El Doctor Gatell, contestó:

“No tengo esa información, pero en general fueron muy poquitos. Ricardo Sheffield, él hizo pública su información, por eso podemos hablar de ello; hemos aclarado repetidamente también que es importantísimo conservar el respeto a la confidencialidad de las personas, son personas, aunque tengan un cargo hay que respetarlas como personas”.

“Sé que son de interés público porque están en la esfera pública, vienen aquí y a todos ustedes aquí les interesa proteger a nuestro gobierno, sea el gobierno de este país, se lo agradezco, pero hay que respetar su confidencialidad”.

E insistió el Sub Secretario de Salud:

“Los estudios de casos y contactos son confidenciales, se trate de quien se trate, no tiene nada que ver con que tengan o no privilegios, ya lo he dicho, no hay esa concepción en nuestro gobierno y hay que respetar su confidencialidad. En este caso se está atendiendo con el protocolo estandarizado de todos los ciudadanos de México”.

¡Válgame Dios!. Salió “más papista que el Papa” el Doctor Gatell, como se dice comúnmente.

Varios gobernadores: OMAR FAYAD MENESES de Hidalgo, del PRI; FRANCISCO DOMÍNGUEZ de Querétaro del PAN, y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ de Tabasco, surgido de Morena, han dado positivo a la prueba de Coronavirus, y de inmediato lo han publicado en sus redes sociales.

Todos ellos son figuras públicas, de distinta filiación política, y a ninguno le dio por querer “tapar el sol con un dedo”, respecto al contagio de que fueron objeto.

¿Por qué tanto afán del Doctor Gatell de ‘esconder’ los datos?.

Todo mundo sabe, que la ultima vez que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor RICARDO SHEFFIELD PADILLA, estuvo en la conferencia mañanera, fue el pasado 27 de abril, dando a conocer el “Quién es quién” de las gasolinas, mismo que este funcionario presenta cada lunes.

Y que, en dicha ocasión, el señor Sheffiel tocó con sus manos el mismo micrófono y el mismo podio que también utilizaron el Presidente LÓPEZ OBRADOR y la Secretaria del Trabajo, LUISA MARÍA ALCALDE.

Incluso, ese mismo día, al Presidente se le cayó una pluma al piso, y el funcionario de Profeco tuvo la cortesía de recogerla y entregársela de propia mano. Momento del cual existe registro fotográfico.

Muy mal parado quedó por cierto el Sub Secretario de Salud, diciendo que se sancionaría severamente a quien ‘filtró’ información relativa al contagio de Covid-19 de la Secretaria de la Función Pública, IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, luego de que ella trató de ocultar esta situación durante más de una semana.

Reporteros de “Grupo Imagen” fueron los que ‘talonearon’ la nota y la obtuvieron, ya con pruebas en la mano. Por lo demás, fue la propia Irma Eréndira quien publicó en su cuenta de Twitter que se había reunido con diversos integrantes del Gabinete, entre ellos el Secretario de Hacienda.

A lo mejor el Doctor Gatell anda afanado tratando de ‘tapar’ información del Coronavirus, porque no sabe que, desde su llegada al cargo, AMLO se comprometió públicamente a que todo en su gobierno sería transparente, incluyendo la nómina.

El propio Presidente López Obrador lo volvió a decir ayer: “Es conveniente informar, informar, informar, volver a informar”. Esto, al hablar de un incidente suscitado en un Hospital de Ecatepec.

A propósito de informar, todo parece indicar que hubo confusión al interpretar la Patente otorgada al abogado HORACIO ORTÍZ ORNELAS, misma que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de abril del 2020, toda vez que se trata de la autorización para fungir como Adscrito de la Notaría Pública número 147, que en 1999 fue expedida a su Padre, el también abogado HORACIO ORTÍZ RENÁN. Ello, mediante el Registro de Firma correspondiente.

CONTRAFUEGO: Aclarando amanece.

Hasta la próxima.