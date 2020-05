Marco A. Vázquez – Tormento chino

Distraídos u ocupados en los temas del coronavirus y la violencia, que para no variar el fin de semana dejó ocho muertos en una masacre registrada en una colonia de la capital de Tamaulipas y miles de cadáveres regados a lo largo y ancho del país, los mexicanos parece que no queremos enterarnos de los problemas que ambos fenómenos están exhibiendo o los que se nos acercan apenas nos incorporemos a la vida normal.

De entrada el sistema educativo está reflejando deficiencias, maestros casados con métodos de enseñanza y, en casos peores, que no han sido capaces de planear sus ciclos escolares de manera correcta al grado de que están saturando a estudiantes con más tareas de las que realizarían en una clase.

La queja de alumnos de todas las secundarias, y de muchas primarias también, es que los maestros no han encontrado la manera de ofrecer explicaciones para los nuevos conocimientos del último trimestre del año y que menos han sido capaces de ofrecer programas coherentes en el desarrollo de sus actividades aunado a que les ponen tareas que son casi imposibles de cumplir en un día entero.

Mire, la realidad es que si el plan de estudios estuviera diseñado correctamente y la planificación de clases de manera adecuada pues cada maestro sabría qué puede hacer un estudiante en una hora de su clase o dos según su carga de trabajo pero tal parece que no es así.

Muchos maestros han llegado a exhibir su pobreza de conocimientos hasta en ortografía y así pues no les será posible diseñar un plan de una hora de clases, las redes sociales no dejan mentir.

La verdad es que no parece complicado, un maestro debe tener su programa de estudios, su carga de trabajo por hora y a ese ritmo se tendría que ir, presentando clase diaria vía virtual para los que se puedan conectar a la red y poniéndose a las ordenes de quienes tengan que ir a visitarlos o llamarles por otras vías, vaya pues, en teoría no tendrían porque trabajar más de lo que hacen en un salón de clases.

Por supuesto que esto de las clases virtuales fue lo mejor planeado por los gobiernos para tratar de avanzar, es lo que se puede hacer, pero ahora hay que trabajar respecto a la sobresaturación de trabajo a los niños y lo más pronto posible porque todavía falta, por lo menos, un mes en estas condiciones y, créalo, muchos estudiantes ya no aguantan la presión de estar escribiendo todos los días cosas que para ellos no tienen ni sentido la mayoría de las veces.

A lo que vamos a es que la Secretaria de Educación vía los supervisores debe revisar los programas de estudios y la carga de trabajo de cada maestro para que desarrollen sus actividades sin poner en peligro la salud mental de los niños por su incapacidad de planear una clase de una hora, o de manejar plataformas o aplicaciones de internet que les permitan hacerlo todos los días.

Los maestros están sometiendo a los niños a un verdadero tormento chino y quizá ni cuenta se dan porque no tienen planes de estudio bien elaborados y eso los hace ponerlos a trabajar de manera exagerada y, peor aún, con una presión que su cabeza muchas veces no logra soportar y no porque no tengan la capacidad mental para hacer lo que se les solicita sino porque les es humanamente imposible escribir tanto para cumplir con tareas que muchas veces parecen un capricho del maestro o la necesidad del mismo de justificar trabajo aunque no esté ni remotamente bien hecho.

En otras cosas… Durante la séptima Reunión Interestatal COVID-19, celebrada en la ciudad de Durango, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lamentó el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), mediante el cual suspende de forma indefinida proyectos de energías renovables, generando afectaciones económicas por 2 mil millones de dólares a entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango.

“Los más perjudicados, pues los Estados que tenemos esa vocación para generar energías limpias, solar, Durango y energías eólicas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Están frenando proyectos que ascienden a cerca de 2 mil millones de dólares y que estarían generando energías limpias, energías renovables. Cuando esta es una petición, una exigencia mundial, especialmente de esta nueva generación que hoy en día nos pide a gritos que dejemos de contaminar”, explicó el gobernador de Tamaulipas.

El Acuerdo, con efecto el pasado 3 de mayo, atenta principalmente a proyectos en fase pre-operativa dentro de la etapa de construcción, es decir, próximos a realizar pruebas para entrada al Sistema Eléctrico Nacional y para Tamaulipas representa la pérdida de 1 mil 229 millones de dólares de inversión en proyectos eólicos que aportarían 848 MW a la red nacional.

Los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango; Miguel Riquelme Solís, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León y Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; se reunieron nuevamente para dar seguimiento a las acciones coordinadas para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 y fortalecer temas de interés común para las entidades participantes.

Parte de los acuerdos tomados por los mandatarios se encuentra el de solicitar que se dé marcha atrás al acuerdo emitido por CENACE.

Al referirse al cuestionamiento de la prensa sobre el trato para la distribución de recursos de la Federación a estados como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, el mandatario dijo “es parte de la hostilidad que estamos recibiendo por parte de la Federación por eso lo menciono que pareciera ser que los que los que están rompiendo con el Pacto Federal en los hechos es precisamente la Federación. Estamos haciendo un gran esfuerzo para reactivar la economía, para generar confianza, traer inversión y bueno pareciera ser que las políticas que están llevando a cabo por parte de la Federación son totalmente a la inversa”.

Los gobernadores acordaron analizar la posibilidad de la reapertura gradual de industrias, en base a estrictos protocolos de salud; analizar los protocolos necesarios para definir, cuando sea conveniente, el regreso a clases; fortalecer la comunicación con autoridades de Estados Unidos; continuar en comunicación y en reuniones de trabajo con empresarios.

Establecer una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México para normar las diferencias en materia de información estadística relacionada con el COVID-19; fortalecer el Corredor Económico del Norte; y buscar la ruta legal para evitar más recortes al presupuesto asignado por el Gobierno de México a las entidades.

