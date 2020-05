Marco A. Vázquez – Voracidad y pobreza

A principio de año el alcohol tenía un costo menor a los 20 pesos y un litro de gel antibacterial no superaba los 30, en esto momento ambos productos ya solo los pueden adquirir los ricos, quienes pueden gastar los más de 130 pesos que vale cada uno de ellos.

No a esas proporciones pero si con ganas de matarnos de hambre los comerciantes o empresarios que manejan los productos de la canasta básica igual elevaron precios en forma criminal, aprovecharon el encierro de la población para obligarlos a comprar al costo que sea, un kilo de huevo llegó a 50 pesos, el aguacate anduvo por los 80, la papaya y el melón a casi 40 pesos kilo, tomate y cebolla en algún momento y en algunas tiendas también estuvo por esos precios.

Lo lamentable es que contrario al aumento de precios los mexicanos cada vez ganamos menos, la caída en el ingreso de los más pobres fue de proporciones catastróficas para la mayoría de ellos al grado que un buen porcentaje de la propia clase trabajadora ingresará a contarse como personas en pobreza extrema, de los que no alcanzan para comprar toda su comida, menos satisfacer sus necesidades de salud, vestido, educación de sus hijos y esos son datos oficiales, 10 millones de mexicanos pasarán a vivir en la pobreza extrema a partir de este mes y por lo que resta del año.

Dicen que es son los efectos de la pandemia del COVID19 pero lo triste es que los daños serán permanentes y se provocan sin que nadie haga nada, según los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas en el tema de Pobreza, un organismo conocido como Coneval, este año aumentarán en 10 millones los mexicanos que vivan en pobreza extrema.

La razón ahí está expuesta, bajaron los ingresos de los más pobres, nomás en abril se perdieron medio millón de empleos en México de acuerdo a cifras del propio Instituto Mexicano del Seguro Social y nuestra economía, según organismos internacionales, caerá hasta un 7 por ciento, la recesión más grave en toda la historia, ni siquiera vista en la crisis de 1929.

El desastre que se dibuja líneas arriba no es lo peor, todavía las cosas se pueden poner más difíciles si no se reacciona a tiempo, los empresarios están pidiendo apoyos al gobierno federal porque sienten que van a tronar y, créalo, eso es real, la parálisis económica obligada por la cuarentena, el encierro para evitar el coronavirus, fue mucho más larga de lo esperado y no se ve cuando vaya a llegar a su fin por más que ya se hagan proyecciones de que en menos de un mes se empezarán a reactivar algunos sectores.

¿Se actúo mal para enfrentar el coronavirus o COVID19?, el número de muertos e infectados en México y en Tamaulipas son suficientes para decir que no, cualquier economía con ideología de libre mercado, de capitalismo salvaje como se les dice, habría exigido seguir las labores y que quedará vivo quien fuera resistente al virus o cuyos anticuerpos les permitieran enfrentarlo y sobrevivir, lo vemos en Europa donde han muerto cientos de miles de personas, sobre todo de la tercera edad y también en Estados Unidos donde la cifra de infectados ayer superaba el millón de personas y los muertos se calculaban en más de 100 mil aunque sus cifras oficiales sean de 80 mil.

Ahí es donde se puede hacer la comparación, México con la mitad de habitantes que el vecino del norte hasta el momento apenas tiene 36 mil infectados y un poco más de 3 mil 600 muertos, de ser reales las proyecciones de especialistas que no quieren a Andrés Manuel quizá si sean los 120 mil contagiados pero los muertos no superarían los 10 mil, es decir, el virus se pudo contener y nos afecta en menos de un 10 por ciento en proporción a Estados Unidos, vamos a salvar la vida si todo sigue igual pero muchos podrían morir de hambre, estrés, diabetes o problemas cardiacos en los siguientes meses ya que van a sufrir niveles de pobreza que no podrán superar, a los que no están acostumbrados esto si no se hace algo a tiempo en materia económica.

Se vienen tiempos muy difíciles para el país, la gente no entiende que es mejor ayudar al que menos tiene y, vergonzosamente, están gastando su dinero en un six de cerveza del cual no sienten ningún remordimiento en pagarlo hasta en 150 pesos, dinero que sería suficiente para que una familia se alimente en un día.

Habrá pobreza, más de 10 millones de mexicanos habrán de ingresar al número de personas cuyos ingresos no les permiten comer tres veces al día, menos pensar en ropa, medicamentos o escuela para sus hijos.

Y si, esa pobreza lamentablemente también tiene mucho que ver con empresarios voraces, con hombres y mujeres de negocios que les vale madre que el pueblo muera de hambre si en este río revuelto ellos pueden resultar multimillonarios, por eso a veces el presidente Andrés Manuel tiene razón cuando habla de no darle dinero a quienes lucran con la enfermedad pero le insistimos al mandatario, no todos son iguales, algunos incluso se la están jugando con México y su gente con el riesgo de perder lo que han ganado con tanto esfuerzo, hay que hacer trajes a la medida.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el seminario web (webinar) con el tema “La reinvención del emprendimiento ante el nuevo panorama global”, organizado por la coordinación de Empleabilidad y Emprendimiento de la Secretaría de Vinculación de esta casa de estudios.

La actividad reunió a más de 120 participantes (entre universitarios y comunidad en general) que accedieron a esta conferencia en su modalidad en línea mediante las plataformas de Zoom y YouTube, donde interactuaron de manera digital con las ponentes Susana Rivera Salazar, María Fernanda Leduc y Brenda Belmares, quienes brindaron está charla desde sus hogares mediante estos medios de comunicación.

Cabe mencionar que la Mtra. Susana Rivera Salazar es vicepresidenta de Jóvenes Empresarios en Canaco Victoria y emprendedora en la industria restaurantera en esta capital.

Por otro lado, María Fernanda Leduc es especialista en promoción y comunicación por el instituto Marangoni en París y cuenta con un posgrado en estilismo de moda por la Universidad Centro.

De igual manera, Brenda Belmares es emprendedora social, creadora de la marca de bolsas artesanales Berryland, así como de diferentes Apps y Co fundadora del programa de talleres que impulsa conexiones estratégicas entre emprendedores.

Ellas compartieron con los asistentes conectados, los retos personales y profesionales que han tenido que superar a lo largo de su carrera, y ahondaron en temas de nuevas tendencias, la importancia de la sustentabilidad, los correctos modelos de negocios y el cómo aprovechar las adversidades para hacer crecer sus negocios.

