Ofrece López-Gatell disculpa a senadora del PAN

AGENCIAS

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ofreció una disculpa pública a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandra Reynoso.

“No tengo intención alguna de ofenderla. Le pido una disculpa a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de representación proporcional por Guanajuato. Le pido una disculpa si le ofendí”, dijo.

Pero antes, dijo que durante la sesión virtual, más que preguntas, la legisladora, hizo señalamientos de supuestos, por lo que pidió pruebas de las acusaciones.

Así, luego de que legisladoras y legisladores de oposición le exigieron disculparse – al acusarlo de misógino- por la respuesta que dio la senadora Guanajuatense, el subsecretario de Salud, aprovechó la pregunta, que sobre el tema, le hizo una reportera y señaló:

“Pienso, no solo ahora, lo he pensado siempre, que si alguien se siente ofendido y pide una disculpa, ese alguien tiene derecho a que se le dé una disculpa. Yo no voy a cuestionar si es válida o no su percepción de que fue ofendida”.

“Créame que no fue mi intención pero el planteamiento me ayuda a identificar cómo pudieron darse las circunstancias y como pudiera ser más efectivo en el futuro para no ofender a alguien más. Le pido una disculpa y le agradezco su señalamiento, que me va a llevar a mejorar mis capacidades de comunicación gracias a su observación”.

Esto, luego de que el pasado 27 de mayo la senadora del PAN denunciará ser víctima de violencia política por la manera en que le respondió López-Gatell durante la comparecencia en el Senado de manera remota.