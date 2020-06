Martha Isabel Alvarado – Cantinflesco

.-Aflora un ‘espontáneo’, en Morena

.-Zertuche Zuani tiene ‘competencia’

.-Mil muertos por Covid-19 en un día

.-AMLO y sus otros datos: Fue ajuste

Ahí tienen Ustedes, amados lectores, que ya salió un ‘espontáneo’ que buscaría acceder a la dirigencia de Morena en Tamaulipas, pese a no pertenecer a ese Partido-Movimiento.

Se trata de GEOVANNY BARRIOS MORENO, quien ha tenido esporádicas apariciones en medios de comunicación, como supuesto defensor de las víctimas de desaparición forzada y sus familias.

Lo de supuesto, porque ahora resulta, que Barrios Moreno, lo que verdaderamente busca, es figurar en el ámbito de la política.

Toda proporción guardada, este caso nos recuerda el de la señora ISABEL MIRANDA DE WALLACE, Fundadora y Presidente de la Asociación “Alto al Secuestro”, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010.

Doña Isabel ha labrado una trayectoria defendiendo a las víctimas de la violencia en México, así como a diversos grupos vulnerables, y su organización es considerada una fuente confiable, tratándose de cifras y estadísticas ligadas a la criminalidad.

Lo malo es que, en 2012, doña Isabel Miranda cayó en la tentación de la política, y ‘se dejó querer’ por el Partido Acción Nacional, que la hizo su candidata a la Jefatura del Gobierno del entonces Distrito Federal. Lo que seguro no imaginaba, era que le iría ‘de la patada’.

Es decir, que el PRD y su candidato MIGUEL ANGEL MANCERA ganaría ‘de calle’ aquella elección, con 3 millones 032 mil 038 votos; quedando en segundo lugar de la tabla el PRI y su abanderada BEATRIZ PAREDES con 942 mil 115 sufragios, y al final doña ISABEL MIRANDA con el membrete del PAN, con apenas 649 mil 279 votos.

El haber logrado apuradamente el 13.61 por ciento de la votación, le dejaría muy claro a doña Isabel Miranda, que “no hay que revolver las paridas con las cargadas”. Que no se debe jugar con dos camisetas a la vez.

Dice conocido adagio: “Zapatero, a tus zapatos”.

Otra es que, para el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, que públicamente ha manifestado su aspiración por la dirigencia de Morena en Tamaulipas, sería una vergüenza, que un desconocido como GEOVANNY BARRIOS lo derrotara, en caso de concretarse la pretensión de este último.

Alguna vez se dijo, que Barrios Moreno es sobrino de El Gran Mimo, don MARIO MORENO “Cantinflas”, lo cual trascendió, luego de que Geovanny interpuso una demanda contra ALEJANDRO FERNÁNDEZ, “El Potrillo”, por haberlo mandado desalojar con la fuerza pública, en 2018, durante su presentación en el palenque de Querétaro.

Por otro lado, mientras científicos de todo el mundo trabajan a marchas forzadas para encontrar una vacuna contra el Coronavirus, desde su conferencia mañanera realizada ayer en Palenque, Chiapas, el Presidente LÓPEZ OBRADOR, dio una ‘receta’ para evitar contagiarse en este tiempo de pandemia.

Ahí les va: “Estar bien con nuestra conciencia: no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el Coronavirus”.

Acompañado del General Secretario de la Defensa Nacional, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL; del Secretario de Marina, Almirante RAFAEL OJEDA DURÁN, del Secretario de Seguridad Pública ALFONSO DURAZO y el gobernador de Chiapas RUTILIO ESCANDÓN, el Presidente LÓPEZ OBRADOR abrió su conferencia de prensa, diciendo:

“Eso que escuchamos es una guacamaya. Eso solamente aquí en Palenque se escucha, porque ya no había guacamayas, estaban en vías de extinción y se trajeron guacamayas, se adaptaron y regresaron a Palenque, y ahora se pueden ver volando y son aves bellísimas las guacamayas, que antes había”.

“Comían una frutita, que también sirve para hacer un dulce muy rico. La fruta es el huapaque, tiene como una pulpa, una corteza, la semilla del árbol de huapaque y, contrario a lo que se piensa, la guacamaya no se come la pulpa, la corteza, lo de arriba, lo que cubre a la semilla, sino la semilla; como tienen mucha fuerza en el pico, rompen la semilla y lo de adentro es lo que les gusta, y con el pico van tirando la pulpa”.

“Antes la gente recogía la pulpa, la lavaba y de eso se hace el dulce de huapaque, que es espléndido, suculento, pero esta es nuestra naturaleza que tenemos que cuidar, las guacamayas de Palenque y de Chiapas”.

En temas menos ‘importantes’, en la misma conferencia, AMLO dijo que los 1 mil 092 muertos por Covid-19 habidos en México el miércoles, no corresponden a la cifra de personas fallecidas en un día, sino a un “proceso de actualización”. ¿Será?.

