Marco A. Vázquez – Tampoco tienen llenadera

La dirigencia nacional de Morena investiga a su expresidenta, una mujer que se hace llamar Yeidkol Polevsnky por el gasto de más de mil 200 millones de pesos, al parecer fraudulento o por lo menos sin autorización de los órganos de dirección.

La acusan de comprar inmuebles y autorizar presuntas remodelaciones por ese monto y lo que le extrañó a la actual dirigencia de Morena es que todo lo referente a remodelaciones u obra se hayan pagado a una sola empresa.

Lo que sigue, según la dirigencia de los morenos, es analizar lo legal de dichas compras y adjudicaciones de obra, hacer un nuevo avalúo de lo adquirido y, en todo caso, cancelar contratos o proceder a fincar responsabilidades a quien las tenga ya que presuntamente la expresidenta se niega a entregar papelería que sustente con facturas y actas dicho gasto.

Claro que lo hecho por Polevnsky ha ocurrido y ocurre en todos los partidos políticos, poco se sabe de como se gastan el dinero y no hay ninguna transparencia en la acción, es más, ni siquiera se invierte lo que tiene que ver con su promoción política o no se nota en la mayoría de los casos, ya ni para que hablarle de publicaciones, capacitación de sus militantes o realización de asambleas que sean tendientes a democratizar su vida pública.

Otra realidad es que los Morenos, por lo menos en el caso que se describe, parece que tampoco tienen llenadera, que caen fácilmente en la tentación de gastarse el dinero público como les venga en gana, sin atender un mínimo de requisitos que les impone la ley creyendo que gozan del poder y, por tanto, nada pasará.

Por supuesto que lo que ahora se ve con la dirigencia nacional de Morena es lo mismo que quisiéramos ver en el resto de los organismos, que exhiban sus fallas y que las metan a auditorias para actuar de la mejor forma, ahora, que si salen con que no pasa nada nomás habrán de exhibir complicidades como, otra vez, ha ocurrido y ocurre siempre en los partidos políticos.

El grave problema para Morena y su dirigencia es que la descobijada se las dan en épocas del Facebook y el twitter, es decir, la exhibida de un presunto saqueo por miles de millones de pesos los marcará como corruptos, como si fueran igual que todos los partidos, más si no actúan en consecuencia y de manera contundente.

También el hecho marca una situación histórica en la vida política del país, por primera vez un partido político se pudo blindar de todos los opositores, nada le hacía daño hasta que ellos mismos comenzaron a hacerse trizas, a pelear y descalificarse, a exhibirse como corruptos y ambiciosos de poder.

Es decir, el prestigio de Morena, igual del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no habrían caído ni un punto de no ser por errores propios, por pleitos internos, por acciones de los morenos que riñen con la moral, la ética, el no robarás, ni traicionarás, ni engañarás al pueblo.

Si, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, los independientes y demás lamentablemente están muy débiles, sin liderazgo moral o ético, vaya pues, el Bloque Opositor Amplio del que habló el presidente y su jefe de prensa solo pueden existir en la imaginación de ambos o en la intención de encubrir el préstamo por más de mil millones de pesos que solicitaron o la forma como se cae la honestidad de este gobierno federal en algunos temas escabrosos y, por supuesto, en la necesidad de cubrir el daño que está causando el coronavirus a la economía de México que a la fecha ya le ha costado más de un millón de empleos y la amenaza de que se puedan seguir cerrando empresas porque han decidido no apoyar de ninguna manera, a veces de forma muy tibia, a la micro y pequeña empresa.

EL BOA, por tanto, solo es un opositor imaginario de Morena, ellos son sus reales enemigos y los únicos que se han causado daño en el atractivo electoral desde que arribaron al poder.

Y si, parece que a los morenos les ha pegado el mismo mal que a los panistas o a los priistas cuando tenían en su poder el gobierno federal, algunos de ellos no tienen llenadera, hacemos votos pues, para que las acciones de la actual dirigencia no sean las mismas que las del pasado, para que transparenten lo que acusan y, de ser necesario, para que pague con cárcel su ex dirigente, esa sería una medida ejemplar y, sobre todo, una acción contundente que nos dejaría claro que no son iguales a lo que desgraciadamente hemos vivido.

RECONOCEN A ALCALDE DE NUEVO LAREDO COMO EL MEJOR…

Luego de que se anticipó a las distintas fases de la contingencia colocando filtros sanitarios en carreteras de acceso a la ciudad; gestionar la clínica móvil exclusiva para pacientes de Covid-19; repartir kits de higiene; crear el Sistema de Desinfección Municipal; apoyar con insumos a hospitales públicos y privados; instalar las Líneas COVID-NLD de información y asesoría; lanzar el Programa ‘Empleo Temporal Emergente’, dar apoyo al Comercio Informal de manera directa, entregar subsidio al Transporte Público el alcalde de Nuevo Laredo Enrique Rivas Cuellar fue reconocido por la especialista en encuestas Caudae Estrategias como quien mejor reaccionó ante el COVID19 a nivel nacional.

Es resultado, dijo el alcalde, es parte del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, comunidad médica y del invaluable apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“Gracias al trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno, al equipo médico de la ciudad; doctores, doctoras, enfermeras y enfermeros y al invaluable apoyo del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca”, se obtuvo este logro, reconoció Rivas Cuéllar.

En la ‘Encuesta de Presidentes Municipales Covid-19, junio 2020’, Caudae Estrategias preguntó a las y los neolaredenses: “De acuerdo con su ámbito de competencia ¿considera que su alcalde está tomando las decisiones adecuadas para prevenir los efectos del Coronavirus?”.

La ciudadanía aprobó con 59.4 por ciento a Enrique Rivas y lo reconoció con el primer lugar en México y Tamaulipas. En esta tercera evaluación nacional de alcaldes ante Covid-19, los 5 mejores son Enrique Rivas Cuéllar, de Nuevo Laredo (PAN), con 59.4 por ciento de aprobación; 2.-Manolo Jiménez Salinas, Saltillo, Coahuila (PRI), 58.8; 3.-Enrique Vargas del Villar, Huixquilucan, Estado de México (PAN), 58.6; 4.-Pablo Lemus Navarro, Zapopan, Jalisco (MC), 57.7; 5.-Célida López Cárdenas, Hermosillo, Sonora (Morena), 57.3.

De entre 55 alcaldes del país, Jesús Nader Nasrallah, presidente municipal de Tampico (PAN), fue evaluado por su ciudadanía con 40.1 por ciento de aprobación y ocupó el lugar 27; y Mario Alberto López Hernández, de Matamoros (Morena), con 28.8 por ciento terminó en la 41, Caudae Estrategias seleccionó para la encuesta que realizó el 6 y 7 de junio, a 55 municipios y entrevistó vía telefónica a un total de 16 mil 500 ciudadanos mayores de 18 años.

En otras cosas… La Facultad de Enfermería Tampico (FET) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene abierta la convocatoria 2020 (agosto-diciembre) para los aspirantes a ingresar al Programa de Especialidad en Enfermería.

La institución universitaria informó que con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, algunos procedimientos del Proceso de Admisión e Inscripción para el ciclo Agosto-Diciembre 2020, se efectuarán en línea.

La Especialidad en Enfermería de la FET, está inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con opciones de becas a sus estudiantes.

Tiene una duración de 2 semestres en modalidad escolarizada. El Plan de Estudios consta de un Tronco Común de asignaturas, con énfasis en siete Áreas de Especialidad que son: Enfermería quirúrgica, Enfermería en cuidados intensivos, Gerencia de cuidados, Enfermería pediátrica, Enfermería en urgencias y emergencias, Enfermería gerontológica y geriátrica, y Enfermería en salud pública y comunitaria.

Para información de los procedimientos de inscripción, costos, requisitos, así como fechas importantes, pueden escribir a los correos posgrado.enfermeria.uat@gmail.com y meaguirreg@docentes.uat.edu.mx de la Coordinación del Programa de Especialidad, de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FET. También pueden contactar a través de https://www.facebook.com/enfermeriatampico sitio oficial en Facebook de la Facultad de Enfermería Tampico (Página Web: www.enfermeria-tampico.uat.edu.mx ). Centro Universitario Sur de la UAT, Conmutador: (833) 241 20 00 Ext. 3382, 3383 y 3388; Teléfono Directo: (833) 3871261.

