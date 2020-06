Marco A. Vázquez – Orar

Espiritualismo, fe, salgan a la calle sin miedo y sin temores, coman frutas y verduras, crean el algo, no beban ni fumen, hagan más ejercicio, todo eso lo pudimos ver en la invitación, lo llamó decálogo para salir a la nueva normalidad, que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana ante la reapertura gradual de negocios.

Fue algo parecido a aquello de que el coronavirus se prevé no engañando, no robando, no mintiendo, solo una lista de buenos deseos que lastimosamente de poco sirven cuando la terquedad de la gente es mucha, por robar o por salir a la calle sin cubrebocas como usted lo quiera ver, y la prueba es que parte del presidencial, algunos gobernadores y muchos funcionarios, de todos los niveles, están infectados por el COVID19.

La realidad la dibujo con más precisión la Secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina, quien reconoció que estamos muy lejos de pasar lo peor o de vencer al coronavirus, que el regreso a la actividad económica obedece más a presión de empresas, hay que agregar que extranjeras y nacionales, y de mucha gente que requiere un ingreso, es decir, que la reapertura paulatina no se hace por recomendaciones de salud sino por no dañar más la economía.

Y si, en esos términos da más miedo pero es más real, vaya, el llamado del presidente y en el tono que lo hace es preocupante porque mucha gente creerá que apoyarlo o ser sano lo vacuna contra el coronavirus y la verdad es que eso es una mentira del tamaño del mundo.

Tiene razón, el mensaje del presidente incluyó una frase donde exponía las medidas de higiene y asevero que ya sabemos cuidarnos y por ello, con nuestro criterio, nada pasaría, pero fue mucho más extenso en lo espiritual, en salir a la calle “sin miedo y sin temores”, sin el estrés en el que vivimos ahora, cuando sabemos que eso no sirve de mucho.

Los números nos dicen que solo es terquedad, en muchos casos, y hambre en otro número igual, lo que nos hace salir a la calle y permite que los contagios continúen, quizá en mayor número o estemos en el pico más alto de confirmaciones, por lo que no estresarse será complicado.

Vamos pues, ¿quién garantizará un transporte público sanitizado?, un trayecto al trabajo sin problemas si los primeros en obligar a correr riesgos han sido algunos organismos públicos que no protegen a sus trabajadores o los arriesgan como en hospitales o centros de atención a personas especiales y ancianos, también por las Comapas, CFE y los bancos que permiten filas interminables afuera de sus instalaciones sin que muchos se cubran o guarden la distancia.

Regresar a la normalidad obligados por cuestiones económicas es duro y peligroso, pero más hacerlo cuando se da el mayor número de contagios y muertes por coronavirus como sucede en todo México, lo mismo en los Estados que mañana entran en color naranja que los rojos que son el resto.

Y no, no queda mucho por hacer, de poco sirve saber que podemos elegir entre morir de hambre o coronavirus, menos salir “sin miedo y sin temores” a enfrentar la pandemia a las calles porque ya sabemos como cuidarnos, en esas circunstancias puede y que se haga realidad el presagio de nuevos brotes y regresemos a confinarnos, ahora sí, con el riesgo económico y de salud que todo ello implica.

Así de oscuro se ve nuestro futuro, analizar los dichos de autoridades locales y federales solo nos lleva a orar, a pedir por todos y si, a acudir a una situación de sálvese quien pueda.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el seminario “El futuro del sector energético” impartido por el Dr. Paul Alejandro Sánchez Campos, Analista del sector energético y Director general de Ombudsman Energía México.

El seminario organizado por la Dirección de Capacitación de la Secretaría de Vinculación de la UAT, se realizó por las plataformas digitales de Zoom y YouTube, donde a lo largo de una hora el expositor habló sobre las tendencias mundiales, nacionales y estatales y hacia qué dirección toma el sector energético.

Cabe mencionar que el Dr. Paul Sánchez Campos cuenta con una amplia trayectoria en los sectores público, privado, académico y social en el sector energético y ocupó diversas posiciones dentro de Petróleos Mexicanos. A mediados de 2018, se reintegró a Ombudsman Energía México, A.C., organización que ayudó a fundar en 2015, como Director General y Secretario del Comité Directivo. Ha publicado diferentes libros y artículos en revistas nacionales e internacionales y ha sido expositor en múltiples foros en México y el extranjero.

Cómo primer punto de la sesión detalló algunos ejemplos del cambio que la tecnología nos ha creado en nuestra forma de percibir la manera en que vivimos y la transformación del mundo, indicó que esto permite que la inclinación hacia un nuevo panorama energético confluya en los ejes de transición energética, digitalización e interconectividad.

Mencionó que Tamaulipas es el estado rey energético del país al ser el principal generador y exportador de electricidad.

De esta manera la Universidad Autónoma de Tamaulipas crea los espacios de encuentro entre la comunidad universitaria y la sociedad en general con expertos en temas de relevancia, brindando información para el impulso y la actualización de la investigación y el desarrollo.

EMPLEO EN PANDEMIA

Nuevo Laredo ocupa primer lugar en menor tasa de desempleo a nivel estatal informó el presidente municipal Enrique Rivas, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas, esta ciudad fronteriza no ha reflejado un daño mayor debido a la crisis económica por el Covid-19.

“En Nuevo Laredo la información que nos proporcionó la Secretaría del Trabajo es que sólo tiene un 2.2 por ciento de desempleo, es la tasa más baja de todo el estado, obviamente no vamos a bajar la guardia y seguiremos trabajando”, agregó Rivas Cuéllar.

Los datos que proporciona el Estado, es que Tamaulipas refleja una tasa de desempleo del 4 por ciento correspondiente a 22 mil empleos perdidos en el periodo de marzo y abril, donde la ciudad de Tampico muestra el mayor índice con siete mil 785, Matamoros con tres mil 80, Reynosa dos mil 600 y Nuevo Laredo, dos mil 177.

Rivas Cuéllar indicó que en Nuevo Laredo se realizan acciones en beneficio de las personas que se quedaron sin trabajo, como el programa de ‘Empleo Temporal Emergente’, el cual contrató a más de 250 gentes para laborar en la Secretaría de Servicios Públicos Primarios y se va a extender todo junio.

“Vamos a continuar trabajando con acciones este mes, haremos una prórroga del programa de ‘Empleo Temporal Emergente’, seguiremos trabajando con las diferentes cámaras y sectores y unidos hacerle frente a esta situación”, aseguró el edil.

