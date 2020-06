Edgar Melhem exige apoyos para agricultores

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria. – El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Edgar Melhem Salinas, afirmó que el Partido Revolucionario Institucional exige con urgencia restablecer los programas de ingreso objetivo a la agricultura comercial como los que había en el gobierno de su partido.



“Somos los principales productores del país. El precio del sorgo tuvo una caída extrema en su cotización, por eso requerimos que se fije un precio de garantía a la tonelada de sorgo de 3 mil 735 pesos y con ello proteger a todos los que se dedican a esta actividad tan importante no solo para Tamaulipas, sino para el país entero”, subrayó.



El dirigente estatal mencionó que al cambiar las reglas de operación del gobierno federal para dicha actividad y al eliminar los apoyos, estarían generando exactamente el efecto contrario al que han anunciado para la seguridad alimentaria de nuestro país dado a que, en la agricultura comercial está la mayoría de la producción.



Sostuvo que en Tamaulipas los productores de granos y oleaginosas requieren que se restablezca el esquema de apoyos a los precios de comercialización.



Dijo los agricultores ya cumplieron su parte y fue un año muy difícil por cuestiones climatológicas; ellos ya sembraron, trabajaron y cosecharon, se adhirieron al esquema de agricultura por contrato por eso ahora le toca al gobierno cuidar y apoyar esta actividad esencial y motor de una economía sostenida, en nuestra región.



“No solo protegemos a los agricultures sino a toda la actividad indirecta que depende ellos como la venta de diesel, semillas, productos agro químicos, tractores, implementos, refacciones, gasolina, mano de obra y servicios por mencionar algunos”, señaló.



En ese contexto Melhem Salinas dejó en claro que al no resolverse esta situación generará una gran cantidad de cartera vencida en créditos de avío, por que los promedios de cosecha no alcanzan a tener una estabilidad entre inversión e ingresos, por ello es urgente hacer un rescate de los que estén en esta condición.