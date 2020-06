Marco A. Vázquez – Políticos pequeños

En su loca carrera por conseguir puestos de elección o presupuestos los políticos y pudientes muchas veces no saben lo que dicen, se les olvida que no es malo, ni pecado, utilizar las neuronas y como burros sin mecate estigmatizan a los ricos, a los pobres, o a quien se les ponga enfrente y les pueda redituar un voto o, en su defecto, causar problemas.

Sucede en todo México, en Tamaulipas igual, y en su capital Ciudad Victoria no es la excepción, casos particulares los del Diputado federal Mario Ramos y el presidente de la Cámara de Nacional de Comercio, José Luis Loperena qué, sin más, dijeron que por los efectos del coronavirus va a crecer el desempleo y al mismo ritmo la delincuencia, vaya, para ellos quedarse pobre será igual a convertirse en delincuente.

Parece que a ambos nadie les ha dicho que la gente de a pie no se viste de alcalde para saquear presupuestos, ni se pone un disfraz de Diputado federal para cobrar moches por la asignación de obras y menos hacen negocio al vender un litro alcohol o de gel antibacterial en más de 130 pesos aprovechando que los más necesitados no se quieren morir de coronavirus, tampoco estigmatizamos, por fortuna no todos son iguales, la gran mayoría de los políticos y de los empresarios tienen altura de miras así que lo dicho nomás es para despabilar a los declarantes.

La verdad es que resulta casi estúpida la aseveración de que la pobreza y la delincuencia van de la mano, la prueba contundente es que pocas veces se roban alimentos y en cambio continúa el saqueo de presupuestos por los más poderosos, por muchos políticos y empresarios sin escrúpulos que con todo y su dinero no logran dominar su manía de robarle a los más necesitados.

Claro que el Diputado federal y el líder de los comerciantes buscan algo con sus declaraciones, el primero votos y el segundo programas de apoyo, por eso llegan a acusar al gobierno federal de no hacer nada para combatir los efectos del COVID19 en materia económica y hacen bien, la presión social tiene que ir aumentando de tono para que todos nos pongamos en la misma sintonía en busca de que a este pueblo le vaya mejor, lo que no se vale, insisto, es que quieran estigmatizar a los pobres, como si todos fuéramos delincuentes o nos vayamos a convertir en tales.

Más aún, los victorenses, los tamaulipecos y mexicanos en general, sabemos de qué adolecemos y resulta inútil que nos repitan lo mismo en lugar de actuar, peor todavía, que ahora en el caso de los dos mencionados nos quieran catalogar como delincuentes nomás porque a algunos les urgen votos o recursos para salvar sus empresas cuando lo que deberían de hacer es ponerse a trabajar, invertir en capacitarse y conocer la realidad del pueblo para que entiendan que, con todo y que llega a suceder, no solo se delinque por pobreza o porque nos hemos quedado sin empleo, que el mal está en otra parte que ellos pueden resolver como obligar a una mejor educación, servicios de salud, etcétera.

Pero qué le vamos a hacer, son políticos pequeños que no ven más allá de su nariz y lo peor, tristemente, es que todavía quieren seguir en los presupuestos y, en el caso del Diputado federal Mario Ramos, hasta sueña con convertirse en alcalde de Victoria…

Si, lo triste es que igual usted en su municipio debe tener otro empresario u otro político muy parecidos, en lo nacional igual, lamentablemente para ellos ahora lo que importa es el poder y ese ya empezó a disputarse desde que tomaron posesión en sus cargos.

Pobre México, por un lado las enfermedades y la violencia, por el otro políticos pequeños que creen nos pican los ojos con sus declaraciones que no tienen más fin que los votos y no el beneficio de todos como debería ser su objetivo.

En otras cosas… El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, realizó una gira de trabajo por González donde entregó y puso en marcha obras de infraestructura social, de seguridad pública y espacios deportivos, por un monto superior a los $131 millones de pesos, en beneficio de miles de familias de la región.

El mandatario hizo entrega de la quinta Estación Tam, ubicada en libramiento Manuel-González kilómetro 7+300. El módulo es operado por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, y tiene como objetivo brindar atención y auxilio carretero.

La unidad, quinta en ser entregada, tuvo una inversión de $7.1 millones de pesos y está equipada con tecnología de vanguardia; forma parte de un proyecto de 30 módulos de seguridad en todo el estado que funcionaran cada 50 kilómetros sobre la red carretera.

Continuando con su jornada de trabajo, el Gobernador entregó cuartos dormitorios del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en beneficio de la población que presenta mayores niveles de rezago social.

Las viviendas habitacionales son construidas con los mejores estándares de calidad; y para el presente año se proyecta construir 731 habitaciones, con una inversión de $106.4 millones de pesos.

Antes de finalizar su jornada por esta localidad, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, recorrió el ejido González, donde entregó apoyos alimenticios extraordinarios a familias en condiciones de vulnerabilidad ante la emergencia sanitaria por COVID.

Este martes, el presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, entregó insumos para la salud al Hospital General, Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la Jurisdicción Sanitaria V, que serán de beneficio para el personal médico y la lucha contra la pandemia Covid-19.

Rivas Cuéllar destacó que este material se adquirió con aportaciones que hicieron los integrantes del honorable Cabildo. “Cabe aclarar que no es una partida presupuestal del recurso público, fueron aportaciones personales que hicieron síndicos, regidores y un servidor, para comprar material y entregarlo al personal de salud”, manifestó.

Ante los integrantes del Cabildo, el Jefe de la Comuna entregó a cada hospital, 4 porrones de antibacterial desinfectante y 4 de gel antibacterial, 100 caretas Confort Plus, 400 mascarillas KN-95 y mil guantes desechables.

El presidente Enrique Rivas expresó su agradecimiento, admiración y respeto a los profesionales de la salud, “porque todos los días ponen en riesgo sus vidas y la de sus familias para hacer frente a esta pandemia”.

Hasta aquí la información oficial y, le pregunto, ¿qué hace su alcalde, síndicos y regidores por ustedes si también tiene presupuesto?, exacto, es una tristeza que la mayoría no hagan nada.

