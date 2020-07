Marco A. Vázquez – Morir

Van más de 10 millones de infectados y medio millón de muertos en el mundo y la población de México, incluya a Tamaulipas en particular, todavía piensa que el coronavirus identificado como COVID19 es un mito, un invento de los gobiernos para seguir robando en todos los aspectos, hasta en temas como multas de tránsito que, vale decirlo, muchos agentes hacen su agosto aprovechando el caos que existe, pero no va por ahí.

Los casos van en aumento, también los muertos y nadie parece convencerse de que nosotros somos la solución, los únicos que podemos cuidarnos con un cubrebocas, no salir a la calle sin necesidad, procurar no tocarnos el rostro y constantemente lavarnos las manos con agua y jabón, hubo reapertura económica y la gente creyó, valga decir por una mala forma de informar de las autoridades competentes, que el coronavirus había muerto, que se había acabado el peligro cuando en realidad todo es por la necesidad de no matarnos de hambre, de producir dinero y pensando que ya sabíamos cómo prevenir.

Hoy el aumento de casos ha obligado un nuevo periodo de restricciones en ocho municipios de Tamaulipas y la intención es obligar que cierren otra vez los negocios no esenciales, definitivamente, nos debemos ir olvidando de cines, discotecas o bares simple y sencillamente porque no atendimos las medidas sanitarias, la sana distancia por lo menos.

De acuerdo con el comportamiento que ha tenido el virus todo parece indicar que nos acercamos a lo peor, los hospitales se están saturando y en un momento dado podemos atravesar por situaciones tan criticas como las que se vivieron en Europa donde ya no sabían ni donde poner a sus muertos.

El dinero es muy poderoso, las muertes que se registraron de golpe en los países europeos y Estados Unidos obedecen principalmente a la competencia económica, a que ellos no podían darse el lujo de cuarentenas tan largas porque se colapsarían sus economías y decidieron abrir todo al grito de sálvese quien pueda.

Triste nuestro caso, en México llevamos más de cien días con las restricciones, a muchos (casi toda la burocracia de todos los niveles) pagándoles sueldos para que no salgan ni arriesguen a los suyos y, aun así, no comprendimos nada, da la impresión de que nos queremos morir o, peor aún, ver morir a quienes más queremos que son las personas adultas o quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.

Quizá sea real que en Estados Unidos la situación es peor, allá la autoridad obliga a toques de queda o cosas parecidas pero no llegan a los extremos de cerrar negocios, aquí ese es el problema, muchas fuentes de empleos se pueden perder porque ya no habrá como sostenerlas, según el dirigente de la CANACO en la región centro del Estado, por ejemplo, más de 180 empresas cerraron definitivamente y casi todas tienen problemas.

Y si, lo peor es que ya no quedan muchas reservas como para darnos el lujo de seguir ampliando cuarentenas o darle facilidades a quienes no quieren entender y eso es lo peligroso, por unos la vamos a llevar todos, hasta quienes se esmeraron por cuidarse quedándose en casa pueden morir y todo por la estupidez de los que hicieron fila para una pizza, de quienes se siguen reuniendo en albercas y ríos, o, peor aún, de quienes por lucirse o presumir que las pueden se formaban para comprar cerveza a precio de oro.

EN NUEVO LAREDO… ELGobierno Municipal anunció que dotará de útiles escolares, mochilas y loncheras a estudiantes de educación básica y educación especial en el próximo ciclo escolar, para reducir la carga económica a los padres de familia.

En conferencia de prensa virtual, el presidente municipal Enrique Rivas aseguró que ya se compró el material que se entregará a las y los más de 70 mil niños y jóvenes estudiantes.

Agregó que este apoyo se otorgará para aminorar la carga económica a las familias neolaredenses que se encuentran en crisis, derivado del cierre de negocios y pérdida de empleo por la pandemia del Covid-19

“Hemos concretado ya la adquisición de las mochilas y loncheras con útiles escolares que serán entregados a más de 70 mil estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación especial de la ciudad con una inversión de 25 millones de pesos”, reiteró el alcalde.

Dijo que el gobierno municipal es consciente de que a las familias más vulnerables les agobia primero, “la preocupación por la salud de sus hijas e hijos y luego, la cuestión económica para que ellos puedan continuar sus estudios sin tantos apuros”.

Rivas Cuéllar aseguró que estos útiles, sin lugar a duda serán de gran apoyo para la economía familiar, pues los padres de familia, ya no tendrán que preocuparse por la compra de estos materiales y artículos en el siguiente ciclo escolar.

Los paquetes de útiles para nivel preescolar están conformados con: tijeras, caja de crayones, lápiz adhesivo, cuaderno italiano de cuadro y de raya, lonchera de plástico; y los paquetes para alumnos de primaria y secundaria contienen cuadernos profesionales de cuadro y raya, caja de colores, lápiz adhesivo, sacapuntas, borrador de goma, bolígrafos, lápiz blanco, lápiz bicolor y mochila escolar. Hasta aquí la información oficial.

La pregunta, como en todos estos casos parecidos, es, ¿por qué solo un municipio de Tamaulipas puede hacer este tipo de apoyos?, serán muy pobres los demás, no les interesan los pobres o de plano prefieren desaparecer el dinero como si nunca hubiera existido porque, además de que no lo entregan en beneficios a la gente, tampoco lo transforman en obras o ya por lo menos una excelente prestación de servicios públicos.

