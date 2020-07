Martha Isabel Alvarado – Voluntariamente a fuerzas

.-AMLO se sometería a prueba Covid

.-Gobierno de EU, aplica su protocolo

.-Personal hospitalario lanza un ‘SOS’

.-Nadie ‘destrona’ a Maki en Covid-19

En Reynosa, el tema del Coronavirus adquiere tintes preocupantes, por decir lo menos, habida cuenta de que este municipio ocupa el primer lugar estatal, con 2042 casos positivos.

Además, Reynosa encabeza el registro de Defunciones por Covid en Tamaulipas, que ya suman 199, por encima de Matamoros que tiene 93, y durante mucho tiempo ‘acaparó’ esa posición.

Aquí lo hemos señalado, que nada qué ver un alcalde de perfil tan bajo, como MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ‘debutante’ en el servicio público, comparado con MAKI ORTIZ de Reynosa, Médico de profesión y ex Sub Secretaria de Salud a nivel nacional.

Aunado al expertise de Maki Ortiz como parte del equipo al que le tocó afrontar la pandemia de la Influenza H1N1, durante el sexenio de FELIPE CALDERÓN, en 2009. El cual, la Doctora no ha mostrado en estos días del Covid, que ciertamente es un virus nuevo.

Como parte del complicado panorama que ofrece Reynosa debido al Coronavirus, tenemos el caso del hospital Las Fuentes, cuyos empleados lanzan un dramático “SOS” a la sociedad en general.

Recibimos el siguiente texto (vía WhatsApp): “Me podrías ayudar publicando la situación que vivimos los trabajadores del Hospital Las Fuentes, estamos viviendo una etapa muy fuerte por los contagios, pero en este hospital está pasando algo muy fuerte: los médicos dueños están sobre poblando el hospital con pacientes de Covid, sin las medidas necesarias”, refiere un presunto quejoso.

Y detalla: “Media plantilla de trabajadores están contagiados y a algunos los tienen aún trabajando, como a la jefa de enfermería que no la mandan a su casa y anda con todos los síntomas y no la mandan a aislarse”.

“Muchos trabajadores están incapacitados y donde se contagian es en el hospital, incluso pacientes que estaban por otras patologías resultaron contagiados y los dejaron internados en segundo piso, que no es un área aislada y está contaminando todo el hospital”, añade.

“Uno de los dueños (el doctor Terán), siempre nos decía que no tuviéramos miedo, que el COVID a todos nos iba a dar y que no nos íbamos a morir. Él ya está contagiado y no ha dicho nada para aislas a la gente que tuvo contacto con él”, relata.

“Todas las personas que tuvimos contacto con los que se están enfermando, no nos están aislando, y el contagiadero va en alta y COFEPRIS no pone un alto, no hace inspección porque los tiene de la mano con “las mordidas” y les pasa todo”, revela el quejoso.

Y ofrece más detalles: “Cobran exageradamente el costo de las consultas Covid, casi 1, 500 pesos y al médico que los consulta se le están pagando 50 pesos, y a los médicos no los tienen en la nómina y los tienen trabajando sin Seguro, así como a muchos enfermeros”.

El llamado que hace este ‘vocero’ de los médicos y enfermer@s del hospital ya mencionado, termina expresando: “Si alguien nos puede ayudar, en dónde podemos reportar lo que está pasando”.

Según se sabe, la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, representada en Reynosa por ADALBERTO ELIZONDO, ya tomó cartas en el asunto. Le daremos seguimiento.

Otro de los ‘frentes’ que trae abiertos la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, sería el de su propio personal de Protección Civil, dicho esto por la manifestación de protesta que ayer llevaron a cabo medio centenar de bomberos, frente al Palacio Municipal, pidiendo insumos básicos para protegerse del Covid, durante el desarrollo de su labor.

Por su parte, el Presidente LÓPEZ OBRADOR confirmó en su conferencia mañanera de ayer, que se someterá a la prueba de Covid este día, previo a su viaje con destino a Washington, donde desarrollará agenda conjunta con el Presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP, los días 8 y 9, miércoles y jueves de esta semana.

De hecho, se sabe que, llegando a Washington, AMLO y la comitiva que lo acompaña, sin excepción, volverían a ser sometidos a la prueba de Covid, para vida de dejarlos ingresar en las instalaciones del Gobierno. Ahora sí que, ‘voluntariamente a fuerzas’.

El gobernador tamaulipeco FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA también se someterá a enésima prueba del Covid, el jueves o viernes de esta semana, según dijo al periodista CIRO GÓMEZ LEYVA en “Por la Mañana”, para constatar su status Negativo a la enfermedad, luego de cumplir la etapa de confinamiento.

