Siendo tan proclive a los ‘símbolos’, el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR prefirió trasladarse ayer de Palacio Nacional al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para viajar a Washington, en su emblemático Jetta 2013, color blanco.

En su fuero interno, el Jetta simboliza la austeridad republicana.

Aunque todo mundo sabe, a estas alturas que, para sus giras por diversos estados del país, incluso en la Ciudad de México, AMLO usa tremendas camionetonas negras (blindadas), igualitas a las utilizadas por sus antecesores.

Sin duda, esta primera gira que AMLO realiza al extranjero siendo Presidente, es de muchos contrastes.

Nada más neoliberal que el famoso T-MEC, al que se va a rendirle honores el tabasqueño en “las tierras del Tío Sam”.

No se diga la comitiva que acompañará a AMLO en la cena tempranera, muy al estilo ‘gringo’, que tendrá lugar hoy a las 5:35 (hora de México) en la Casa Blanca.

El grupo lo conforman: BERNARDO GÓMEZ Vicepresidente de Televisa, quien a decir del periodista JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, fue invitado por los dos gobiernos: el de México y el de Estados Unidos.

Entre paréntesis, habría que recordar que fue precisamente en la residencia de BERNARDO GÓMEZ, donde AMLO se reunió a cenar con JARED KUSHNER, yerno del Presidente TRUMP, en marzo de 2019, encuentro en el que supuestamente se habló de la ratificación del T-MEC.

Otros empresarios que acompañarían a AMLO en La Mesa del Señor TRUMP, serían: CARLOS HANK GONZÁLEZ del Grupo Banorte y CARLOS BREMER del Grupo Financiero “Value” quien, como un gesto de solidaridad con el Presidente, compró la casa de ZHENLI YE GON, siendo utilizado ese dinero para premiar a los atletas de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

También el empresario FRANCISCO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, de Multimedios, forma parte del bloque selecto convidado por el Mandatario mexicano.

No podía faltar en la comitiva presidencial, el magnate CARLOS SLIM, que no requiere de mayor presentación.

Aunque en sus libros: “2018. La Salida. Decadencia y Renacimiento de México”, y “La Mafia que se adueñó de México”, AMLO no habla nada bien del dueño de “Sanborns”, Grupo Carso y Telmex, entre muchas otras firmas.

Por motivos que se desconocen, lo que sería una visita presidencial de dos días a Washington, 8 y 9 de julio, se acortó a sólo uno, que es hoy miércoles, cuya agenda consiste en una Reunión Bilateral México-EU, misma que tendrá lugar a las 13:05 horas en la Casa Blanca, y la cena a las 5:35, de no haber cambios de última hora.

La imagen que queda para la posteridad, es la del propio AMLO usando por primera vez un cubre-bocas, a 129 días de que la pandemia del Coronavirus llegó México, y por ningún motivo había querido utilizarlo.

“No me pongo cubre-bocas porque no me lo recomienda Hugo (López Gatell), le pregunté, y él ya tiene una explicación sobre eso, pídansela. Entonces yo le hago caso”, dijo AMLO en abril pasado.

Obvio que, a Delta Airlines, le valió ‘sombrilla’ lo que diga “Hugo”.

En Reynosa, la Mesa de Seguridad y Justicia, y en particular la Comisión “Covid-19” de la misma, que encabeza JUAN JOSÉ VILLARREAL ROSALES, convocan al Seminario web sobre el Coronavirus “Impactos y Reflexiones”, mismo que se llevará a cabo (vía Zoom), este jueves 9 de julio a las 18:00 horas.

“Pasamos de la protesta y la confrontación a la propuesta y colaboración. La confrontación divide, la colaboración construye”, plantean en esta Convocatoria los directivos de la Mesa de Seguridad y Justicia, que unen esfuerzos con el gobierno, en la batalla contra la pandemia.

Tan existe el Coronavirus, que se ha ‘llevado’ a dos miembros de una familia de activistas sociales y políticos de Reynosa, los hermanos TONY y ENRIQUETA SANTANA AYALA que, en el lapso de un mes, él en Veracruz y ella en Reynosa, murieron, pasando a formar parte de las estadísticas de la pandemia, que no tiene fin.

