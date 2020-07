Marco A. Vázquez – La rabiosa política

Si Andrés Manuel es blanco de ataques, muchas veces injustificados, los gobiernos estatales todavía están siendo más desprestigiados y no sabemos si el descontento venga desde arriba, parece que no porque el presidente cuando se ha presentado en algunos Estados ha reconocido un buen trabajo, en Tamaulipas por ejemplo, la última vez que piso tierra cueruda López Obrador vino a llenar de elogios al gobernador Cabeza de Vaca, incluso en temas como el combate a la violencia y los resultados que ellos ven muy buenos porque solo los analizan en fríos números pero que nosotros, acá en territorio, no los percibimos tan optimistas como él mandatario nacional.

El caso es que de unos días a la fecha, y se presume en los próximos meses o años será lo mismo, hay una campaña negra contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y nos van a llevar entre las patas, la situación es entendible, los liderazgos de la Cuarta T andan en la cacería de votos, quieren ganar el próximo año pero hay algo más, de pasada, pretenden desprestigiar a su enemigo que no es otro que el mandatario tamaulipeco y y todo porque les está haciendo ruido, les está exhibiendo muchas carencias en el gobierno federal y eso no les agrada nada, menos que esté tratando de arrebatarles recursos que el gobierno federal les quita a los Estados sin una explicación lógica ni razón jurídica.

Es decir, los de la Cuarta T quieren hacer una carambola de dos bandas, perversamente por un lado tratan de quedarse con el poder que darán los votos del próximo año, pero por el otro provocar un descredito a las acciones o comentarios del gobernador tamaulipeco para que estos no surtan efecto, vaya, es la misma estrategia de hace dos años que andaban en campaña, solo destruyen para que no les haga daño la realidad.

Lo que sigue, si actúan con la misma lógica, será una campaña de desprestigio más agresiva contra el gobernador de Tamaulipas porque no les gusta a los morenos que les peleen el poder y menos los presupuestos que en muchas ocasiones se nota los manejan políticamente y no conforme a las leyes establecidas.

El gobierno federal quisiera un gobierno tamaulipeco que se deje avasallar para quedarse con el dinero que nos corresponde pero parece que no le entienden mucho a la política ni revisan la historia, si alguien ha crecido en la adversidad es Cabeza de Vaca y, si se atontan con la misma actitud, no solo logrará el tamaulipeco quedarse con más recursos para el Estado sino que puede convertirse en su enemigo visible para encabezar la revuelta y futuras campañas políticas en contra de la Cuarta T y su liderazgo principal.

Tienen razón en preocuparse los morenos, porque Cabeza de Vaca está creciendo a nivel nacional, basta decir que empezó con un movimiento muy regionalizado, tres gobernadores, y por motivos de violencia e inseguridad, pues ahora la corriente opositora creció y en buena medida se debe al liderazgo del tamaulipeco, ya son 12 Entidades las que están unidas y que tratan de seguir una coordinación para obtener un trato más justo de la federación y para combatir el coronavirus.

Entonces no le sorprenda en los próximos días ver las redes sociales y medios de comunicación exponer presuntos actos de corrupción o abusos del gobernador tamaulipeco, los ataques de desprestigio van a aumentar porque ahora se distribuye un video donde Cabeza de Vaca pide un nuevo federalismo, que sea más equitativa la distribución de los recursos y lo está haciendo en base a presión y acompañado de liderazgos de sectores productivos, igual de otros 12 gobernadores y a través, incluso, de controversias constitucionales en diversos temas, como el de la energía o la distribución de recursos.

En el video el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dice que la federación concentra decisiones que le tocan a las autoridades locales, que por cuestiones políticas están reduciendo recursos a los Estados, aunque no los ejerzan en lo local como fue recortar proyectos que tenían que llegar al campo, a los fideicomisos para puertos y mejoras en los cruces fronterizos, cuya finalidad es atraer inversiones o que crezca la riqueza.

Afirmó en ese video que son los Estados los que están sosteniendo a la federación, “les guste o no”, pero que los Estados altamente competitivos, que generan riqueza, empleos, y son los que más recaudan los impuestos, como Tamaulipas, resultan ser los que menos recursos reciben porque los están castigando por cuestiones políticas.

“Por eso vamos a buscar con dialogo llegar a acuerdos, pero se tienen otras alternativas, la vía legal, revisar la ley de coordinación fiscal, y las Controversias constitucionales”

El descontento de los Estados nació porque se padece un serio problema con el coronavirus, dijo el tamaulipeco y acusó que se pidieron recursos extraordinarios para un problema extraordinario, pero que no hubo respuesta.

“Eso nos obligó a posponer proyectos locales porque hemos tenido que reencausar presupuestos locales”, dice en su exposición.

No contentos los del gobierno federal con dañar a los Estados, dijo Cabeza de Vaca, desde el gobierno de Andrés Manuel está ahuyentando inversiones como en materia de energías limpias por el cambio de política, aseguró que pretenden frenarlas sin importar el daño que le hacen a los Estados y al medio ambiente.

“Han tratado de coartar acciones que en lo local debemos emprender pero los Estados jugarán un papel importante para darle rumbo al país y lo haremos de la mano con los representados, los sectores productivos y todos aquellos que le quieran heredarle mejor futuro a sus hijos y a las nuevas generaciones”. sentenció el gobernador en su video.

Así de rabiosa está la política, desde la federación han visto como un peligro a sus proyectos al gobernador tamaulipeco y tratan de dañarlo por todas las vías, lo peor, los de Morena a nosotros nos van a llevar entre las patas y parece que no les importa si con eso logran desacreditar a su enemigo y hacer enojar a la gente para que les de su voto.

LA NUEVA NORMALIDAD DESDE LOS CIENTIFICOS

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través del Colegio de Directores, organizó el foro “Construyendo la Nueva Realidad, retos y resiliencia de la universidad ante el COVID-19”, que contó con la participación a distancia del experto en educación, Dr. Carlos Ornelas Navarro.

El evento trasmitido en la plataforma de Microsoft Teams, lo presidió el Rector de la UAT, Ing. José Andrés Suárez Fernández desde el Centro Universitario de Victoria, acompañado por funcionarios de la administración central.

En su mensaje el Rector de la UAT, Ing. José Andrés Suarez Fernández, agradeció al ponente su participación y destacó los esfuerzos que está haciendo la universidad para afrontar los retos de la pandemia y seguir ofreciendo un servicio educativo de calidad.

Por su parte y al hablar de la “nueva realidad” debido al COVID-19, el Doctor en Educación por la Universidad de Stanford y docente de la UAM Xochimilco, Jesús Carlos Ornelas Navarro, dijo que la pandemia además de representar retos en materia tecnológica y académica para los docentes y estudiantes, va a requerir de una introspección personal para superar la crisis que vendrá cuando se tengan que retomar las actividades.

El expositor señaló que el escenario que se plantea se centra en la resiliencia y dijo también que las universidades tendrán que apoyar a sus estudiantes, porque una gran parte de ellos, carecen de los recursos económicos para responder a las demandas que traerá la “nueva normalidad”.

“Qué va a pasar después de la pandemia, es muy difícil ver el futuro, sin embargo podemos hacer explicaciones razonables, tenemos crisis en la salud, económica, en las instituciones, tal vez crisis de legitimidad. La nueva normalidad no será normal, no como la conocíamos”, apuntó.

En este sentido, habló de tres escenarios que afectan a la sociedad en su conjunto, uno sería el escenario melancólico, que vislumbra un futuro fatídico, otro el festivo, que es el optimista. Y el resiliente, agregó, “es un escenario de trasformación pero también de incertidumbre, que demanda la voluntad y coordinación de las personas y de las instituciones, con el fin de alcanzar cierto tipo de planes y proyectos”.

“Esta perspectiva enfatiza las capacidades de las personas para la adaptación a los cambios, la capacidad de aprender, la creatividad, la orientación hacía el futuro, las fortalezas y oportunidades, más que los peligros y las debilidades”, puntualizó

