Regresa la Liga MX

Agencias

La espera está por terminar, la Liga MX regresará este jueves 23 de julio con el torneo Guard1anes 2020, el cual no será una edición más, pues significará el fin de una época y el comienzo de otra para todo el futbol mexicano, ya que hubo modificaciones drásticas en la composición del torneo, con las que se busca mejorar la competencia, misma que concluirá el 13 de diciembre.

Cambio de nombre

La modificación más evidente es el nombre del certamen que no se llamará Apertura 2020, sino Guard1anes 2020 en honor a todas las personas que han ayudado al combate del coronavirus. Dicho cambio significa el noveno en la historia de la Liga MX.

Sin la 20/11

Pese a que era una oportunidad para los jóvenes, la regla de los menores desapareció por segunda ocasión, siendo que ahora únicamente duró dos años, si bien el chance para el fogueo de los novatos llegará con la Liga de Expansión, que sustituirá al Ascenso MX con 17 equipos.

Liga de Expansión

Uno de los cambios más polémicos en las últimas semanas fue la desaparición del Ascenso MX, pues dicho lugar lo ocupará la Liga de Expansión. El proyecto busca estabilizar económicamente a los clubes de la categoría de plata, aunque eso significó que algunos futbolistas veteranos y extranjeros se vieran en la urgencia de encontrar acomodo en otros países porque la prioridad serán los Sub-23.

Mazatlán FC

La transición del Clausura 2020 al Guard1anes estuvo llena de polémica porque también se dio la desaparición del Morelia, un equipo con 70 años de historia, para así darle vida al Mazatlán FC, club que optó por presentarse “#Arrebatando” y ejecutó una estrategia agresiva en redes sociales.

Regresa el repechaje

En este nuevo torneo habrá mayor oportunidad para que los clubes clasifiquen a la Liguilla, ya que volverá el Repechaje, aunque no será un puesto, sino cuatro los que se disputen, por lo que será hasta el lugar 12 quien tenga opciones de acceder a la Fiesta Grande. Los cuatro primeros irán directo a Octavos de Final, mientras que el Repechaje será de la siguiente manera:

5o lugar vs 12vo lugar

6o lugar vs 11vo lugar

7o lugar vs 10mo lugar

8o lugar vs 9o lugar

Sin descenso

Con los cambios de ligas y reglas, también se confirmó que no habrá descenso ni ascenso por las próximas cinco temporadas. Con esto la Liga MX busca que los clubes se consoliden económicamente al no existir el riesgo de perder la categoría, al menos hasta 2022.

Nuevas reglas

Como sucede actualmente en cualquier otro evento deportivo, los partidos serán a puerta cerrada, además de que se permitirán cinco cambios por encuentro; los jugadores que escupan no serán sancionados pero sí recibirán la recomendación del silbante para no hacerlo. En tanto, si un jugador detiene el balón con la mano al ver que el rival estaba en fuera de juego, éste logrará habilitarlo y la jugada continuará.