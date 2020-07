Entra a cirugía Carmen Rodríguez; gracias a un donativo de Santander México

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Luego de que recibió los resultados negativos de la prueba de Covid-19, la joven María del Carmen Rodríguez Domínguez podrá entrar a quirófano este sábado, para su tercer cirugía de riñón.

“Bendito Dios salió negativa la prueba de Covid y mañana (sábado) me opera el urólogo a las 11 horas”, comentó Rodríguez al reportero de InfoNorte.

El caso de la estudiante universitaria se volvió viral luego de que se difundió su historia, en la que rifó un chivo que le regaló su mamá, para recaudar dinero y completar el pago de su tercer cirugía de riñón.

Los ciudadanos comenzaron a solidarizarse y al conocer que los depósitos eran a una cuenta Santander, el banco contactó a Carmen Rodríguez, para conocer su caso y apoyarla.

Ella recibió la gran noticia, el Banco Santander le realizó un depósito de 50 mil pesos, con los cuales podrá realizarse su tercera cirugía en los riñones.

Carmen explicó que le llamó la directora de Sustentabilidad de Santander México, Marcela Espinoza, y le dijo, “conocimos tu historia y se te apoyará para tu cirugía”. Esto sucedió el viernes 10 de julio.

“Mona”, como le llaman cariñosamente sus familiares, es estudiante de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Vizcaya, Campus Ciudad Victoria.

El pasado 1 de junio, en plena pandemia, comenzó a tener dolores y fue a consulta, “el doctor me ordenó radiografías y una urografía, el día 4 con los resultados me dijo que el riñón derecho no estaba funcionando y requería de un urólogo urgente”.

De inmediato pudo contactar a un especialista, quien le indicó que necesitaba una operación de urgencia, para el 5 de junio ya había tenido su primera cirugía debido a lo afectado del riñón y la infección. Le limpiaron y le colocaron un catéter.

El 17 de junio fue la segunda cirugía, ya tenía catéter en ambos riñones.

Para salir adelante en su salud en tan corto tiempo, la familia de Carmen gastó mucho, motivo por el cual ella comenzó a realizar actividades, como rifa de pasteles y la rifa del chivito.

Una de sus amigas, Alejandra Galván, comenzó una campaña y le hizo una página “Unidos con Carmen”, con el objetivo de recaudar donativos. Entre la comunidad estudiantil ha recibido mucha solidaridad.