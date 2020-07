Gobernador de Durango positivo en covid-19

Por Alberto de la Garza

Sumándose a la lista de los mandatarios que han resultado infectados por el virus que afecta al mundo entero, el gobernador de Durango José Rosas Aispuro informó a través de sus redes sociales que se encuentra en aislamiento, debido a que resultó positivo en a prueba de covid-19, pero seguirá trabajando desde su casa.

Fue a través de la red social de Twitter donde dio a conocer la noticia, informando derivado a las constantes giras de trabajo que ha realizado por el estado, se realiza constantemente las pruebas de coronavirus, resultado positivo en esta ocasión.

“Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de #COVID19.

Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación”, señaló en Twitter.

Cabe mencionar que no ha sido el único gobernador en contagiarse de coronavirus, siendo el primer caso el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, así como también el de Guerrero, Héctor Astudillo; Francisco Domínguez de Querétaro; Carlos Joaquín González de Quintana Roo; Adán Augusto López de Tabasco y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.