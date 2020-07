Catedráticos analizan posibles vías de reconstrucción económica y social post Covid-19

Redacción InfoNorte

San Pedro Garza García, Nuevo León.- Con el objetivo de encontrar soluciones sostenibles mediante el balance de los aspectos económicos, ambientales y sociales en América Latina y el Caribe tras la pandemia Covid-19, la Profesora Karla María Nava Aguirre, investigadora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey, trabajará de manera conjunta con colegas latinoamericanos a fin de preparar propuestas y recomendaciones de Políticas Públicas para la región.

La investigación, “Multi-stakeholder post-Covid 19 recovery: How to re-build business and society in Latin America in order to avoid a climate crisis”, fue aceptada para ser financiada dentro de la Convocatoria sobre la investigación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 – Acción por el Clima- y su interacción con otros ODS emitida por el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de América Latina (CODS).

El CODS forma parte de la Red de Soluciones Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN), liderada por Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia.

La profesora que también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores explicó que la intención es identificar escenarios futuros ante la pandemia y cómo ser resilientes, para adaptarnos a la nueva normalidad que nos dejará la crisis en diferentes aspectos de nuestra vida.

“La propuesta se trata de generar recomendaciones de política pública para la región de Latinoamérica y el Caribe, para que se tomen medidas relacionadas con la promoción de oportunidades para el crecimiento económico y trabajo decente (ODC 8), en el escenario Post- Covid-19 con una perspectiva de resiliencia y adaptación a los riesgos del cambio climático (ODC 13).

“En primer lugar, realizaremos una revisión sistemática de la literatura para identificar estrategias y acciones en el pasado que se han implementado globalmente para la reconstrucción económica, medio ambiental y social de los países posterior a crisis, eso nos dará la pauta para preparar los futuros escenarios para nuestros países ante la pandemia que vivimos”, detalló.

En una segunda etapa comentó que se realizarán talleres en cada uno de los países involucrados: Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Jamaica y México, en donde se invitará a grupos de interés clave del estudio que serán el sector privado, gobierno, academia y sociedad civil. Con la discusión, experiencias y recomendaciones de estos sectores, se elaborarán estudios a nivel nacional para posteriormente analizar la región Latinoamérica y emitir las recomendaciones finales.

La investigación es encabezada por la investigadora María Alejandra González Pérez, de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. Además de la UDEM también participan investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad Privada Boliviana, la Fundación Getulio Vargas–EAESP de Brasil, la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de West Indies, de Jamaica.

En la convocatoria del CODS participaron propuestas de 15 países y más de 50 instituciones educativas. Cabe mencionar que es la primera vez que la UDEM participa en un proyecto del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de América Latina (CODS).

Las reflexiones finales y recomendaciones de la investigación se traducirán en dos artículos científicos de alto impacto. El proyecto arrancó en el mes de julio del presente año y terminará en junio de 2021.