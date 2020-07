El 26 de mayo la presidenta municipal de Reynosa, Maky Ortiz, después de un aguacero celebró a los cuatro vientos sus obras millonarias y grito a su pueblo que funcionaban sus drenes, que ya no habría más inundaciones en su ciudad.

Este fin de semana la gente de aquella ciudad comprobó que habían sido engañados y cruelmente, el huracán Hanna provocó que sus calles se convirtieron en verdaderos ríos, decenas de sus colonias en lagunas y hasta un hospital se inundó, miles de millones de pesos en pérdidas por autos que quedaron bajo el agua, inservibles, también por muebles que difícilmente podrán volver a utilizarse, en ropa que ya no se podrán poner, más que eso, en horas y horas de angustia de miles de pobladores que tenían el agua hasta la cintura y temían por sus vidas.

Como en Reynosa en todos los municipios de Tamaulipas el agua encueró a sus autoridades, les exhibe todas sus miserias porque quienes prometían que taparían los baches y estos no volverían a surgir por muchos años están quedando en ridículo, ya se ve que solo presumían como meros merolicos de feria que gritan para entretener, para engañar, pero que no llevan mayor sustancia en sus dichos.

En Victoria, por ejemplo, unos días de lluvia han sido suficientes para dejar las calles de la ciudad como si fueran un potrero, ya no hay otros baches porque no cabe ni uno más, lo triste es que hacen mejor trabajo que la autoridad las personas que se han quedado sin empleo e inteligentemente se dedican a tapar los hoyos de las calles y viven de las propinas de los automovilistas sin importar los riesgos en la salud que eso implica en épocas de coronavirus.

Casi en los 43 municipios del Estado la situación es similar, hay motivos para dudar de las autoridades, de su buena fe, de su buen trabajo.

Y no solo están saliendo al aire las transas, la poca calidad en los trabajos o lo inútil que pueden ser muchas administraciones, también la miseria humana, hay políticos, hombres y mujeres, que le regatean a sus pueblos hasta la defensa en el dicho, en la palabra, que aunque la suya ya no sirva para nada por tan deteriorada que la tienen por lo menos la deberían de gastar un poquito.

Deje me explico, en todos los cabildos de Tamaulipas son muy pocos los regidores o síndicos que alzan la voz para denunciar o solicitar que se trabaje en bien de la comunidad y no de los bolsillos de quienes manejan los presupuestos, en la capital, en Victoria, por ejemplo, los regidores del PAN no hacen otra cosa que aplaudir el presunto trabajo del alcalde cuando la realidad todo es deficiente y los delata la mala recolección de basura, el trabajo de bacheo que parece no existe, no hay agua en las llaves, por donde quiera se ven fugas de drenaje y ningún regidor parece verlo, pero vaya, de ellos se entiende, son el partido en el gobierno municipal, lo poco explicable es que los regidores de oposición anden en las mismas o distraídos en temas triviales.

Mire, al día de hoy, casi dos años después de que empezaron a cobrar como regidores ni siquiera se conoce la voz de los patrocinados por Morena, si, de ese partido que dice ser la oposición del PAN, que atacan la corrupción y la esperanza de México, la verdad, estas lluvias y sus consecuencias los están dejando encuerados, como cómplices de presidentes municipales, los exhibe como a quienes en apariencia son sus jefes que mencionaba, los pintan de cuerpo entero, por lo que el pueblo ya sabe no son capaces de defender a sus intereses y eso, eso sí es preocupante…

SE ENDURECEN RESTRICCIONES POR COVID… En su actualización sobre la pandemia del nuevo coronavirus en Tamaulipas, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa confirmó 359 casos y 19 defunciones por la enfermedad y pidió atender las nuevas disposiciones emitidas por el Gobierno de Tamaulipas para proteger a la población.

Las nuevas disposiciones contemplan el cierre de negocios considerados no indispensables antes de las cinco de la tarde de lunes a viernes, cierre total los fines de semana, tampoco habrá transporte publico ni venta de alcohol, continua el doble hoy no circula, entre otras medidas ya publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

Por su parte la Secretaria de Salud informó que al sumar 15,608 casos, de los cuales 8,612 se han recuperado y 950 han fallecido, el Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó esas medidas extraordinarias para reducir la movilidad y concentración de personas, a fin de disminuir el número de contagios.

Molina Gamboa exhortó a las y los tamaulipecos a seguir las recomendaciones, que son de carácter obligatorio, evitar salidas innecesarias y lugares concurridos, extremar las medidas de higiene, proteger a los adultos mayores y mantener el control de enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes y otras.

HOSPIRALES YA ESTAN SATURADOS EN NUEVO LAREDO… Los casos positivos de Covid-19 en Nuevo Laredo se han triplicado y los hospitales prácticamente ya no tienen capacidad para recibir a más pacientes, dijo el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar, por lo que reiteró el llamado urgente a la ciudadanía para que asuma su responsabilidad y colabore en disminuir la curva de contagios y cifra de muertes.

“Ya un hospital en el Cuartel Militar está recibiendo gente que no tenga estado crítico, estamos agotando este último dique con capacidad hospitalaria, era para cuando estuvieran saturados la clínica Covid-19 y el Hospital General, lo que ya empezó”, alertó el alcalde.

Rivas Cuéllar destacó que esta frontera ya rebasó los mil 400 casos positivos de Covid-19, más los que se acumulen esta semana.

“Tenemos por día 40, 50 personas contagiadas. A finales de abril eran 100 casos. Es muy probable que lleguemos a los mil 500 en julio, con el número que se va desdoblando de manera exponencial, no habrá capacidad o casi hoy no la hay en los hospitales, de recibir a personas con síntomas. Lo que están haciendo los doctores es que, si no requieres que te entuben, que tengas el oxígeno, ve a tu casa y haz la cuarentena, tomate estos medicamentos y sigue las instrucciones”, agregó.

A este escenario se le suma el contagio de los y las enfermeras, personal de ambulancias, médicos, anestesiólogos, entre otros. “Es muy complicado y eso merma el personal para atender a la población. Está pasando lo que dijimos en un principio, si no nos cuidábamos íbamos a llegar al punto de saturación”, enfatizó el alcalde.

Rivas Cuéllar destacó que es momento de trabajar juntos sociedad y gobierno, para salir de la pandemia del Covid-19 y reactivar la vida social y económica de este puerto fronterizo. “Nuevamente, quédate en casa, no salgas si no tienes a que salir, ¡quédate en casa!”, puntualizó.

