Mamá de bebé afirma que en el IMSS no le informan desde hace 2 semanas

Redacción InfoNorte

Ciudad Madero.- Desesperada, la señora ingresó al Hospital del IMSS en Ciudad Madero y de rodillas suplicó: “Quiero que me den información de mi bebé”.

Después fue retirada del lugar. Esto sucedió la tarde del jueves en el Hospital General Regional “Ignacio García Téllez”, del IMSS de Ciudad Madero.

Al menos eso relataron la joven madre y la abuelita de Alexander Eduardo “N” de tres meses de nacido.

De forma atropellada, en medio de la angustia, ambas relataron a medios locales que desde hace 2 semanas aproximadamente llegaron procedentes de Matamoros, para una cirugía del bebé en los intestinos.

La mortificada mamá narró algo que resulta difícil de creer, “me sacaron del hospital desde una vez que estornudé y dijeron que yo tengo Covid”.

Desde entonces, aseguró, ya no volvió a tener información médica de su hijo.

El personal del IMSS insiste que la señora tiene Covid. Le piden que vaya a hacerse una prueba y si sale negativa la dejarán pasar.

Ella porta un documento presuntamente negativo que ya traía desde Matamoros.

“Mi único deseo que yo pido es informes de mi bebé”, insistió.

¿Y qué pasó esta tarde?

“Yo me metí a pedirle de rodillas a la trabajadora social, me humillé, que me diera información de la salud de mi bebé”, afirmó.

Ante la presencia de los medios, salieron un elemento de la Guardia Nacional y un vigilante de la institución. Después de algunas llamadas telefónicas les dijeron que este viernes a las 9:00 horas podría uno de los familiares ingresar para recibir información.